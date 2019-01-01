على الجانب الآخر فريق ليجانيس هو خير فريق يمكن أن يُعطي مدرب ولاعبي الميرينجي الثقة من جديد، حيث يتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط حققهما من تعادلين وسبع هزائم، ويُعد الفريق من أسوأ خطوط الدفاع في اللاليجا، والأسوأ هجومياً، ولذا فستكون كارثة حقيقية على ريال مدريد إذا لم يُحقق الثلاث نقاط والأداء المطلوب.
قدم الملكي أداءً سيئاً في الجولة السابقة من الدوري والتي التقى فيها ريال مايوركا وهُزم بهدف دون رد بشكل أغضب جماهير الميرينجي بشكل كبير من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكن عاد بطل أوروبا من الأراضي التركية بثلاث نقاط كاملة ولم تكن متوقعة في لقاء ريال مدريد الأخير أمام جلطة سراي بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ليمني جماهير الملكي أنفسهم بالعودة مرة أخرى للمسار الصحيح في مباريات الدوري الإسباني والابتعاد عن النتائج السيئة.