على الجانب الآخر فريق ليجانيس هو خير فريق يمكن أن يُعطي مدرب ولاعبي الميرينجي الثقة من جديد، حيث يتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط حققهما من تعادلين وسبع هزائم، ويُعد الفريق من أسوأ خطوط الدفاع في اللاليجا، والأسوأ هجومياً، ولذا فستكون كارثة حقيقية على ريال مدريد إذا لم يُحقق الثلاث نقاط والأداء المطلوب.