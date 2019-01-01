مدونة حية

ريال مدريد × ليجانيس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، وذلك فى إطار منافسات الحادية عشر من الدوري الإسباني 2019-20

محدث
التعليقات()
Getty

2019-10-30T13:36:10Z

على الجانب الآخر فريق ليجانيس هو خير فريق يمكن أن يُعطي مدرب ولاعبي الميرينجي الثقة من جديد، حيث يتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط حققهما من تعادلين وسبع هزائم، ويُعد الفريق من أسوأ خطوط الدفاع في اللاليجا، والأسوأ هجومياً، ولذا فستكون كارثة حقيقية على ريال مدريد إذا لم يُحقق الثلاث نقاط والأداء المطلوب.

2019-10-30T13:35:27Z

قدم الملكي أداءً سيئاً في الجولة السابقة من الدوري والتي التقى فيها ريال مايوركا وهُزم بهدف دون رد بشكل أغضب جماهير الميرينجي بشكل كبير من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكن عاد بطل أوروبا من الأراضي التركية بثلاث نقاط كاملة ولم تكن متوقعة في لقاء ريال مدريد الأخير أمام جلطة سراي بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ليمني جماهير الملكي أنفسهم بالعودة مرة أخرى للمسار الصحيح في مباريات الدوري الإسباني والابتعاد عن النتائج السيئة.

2019-10-30T13:33:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يحل ليجانيس ضيفاً على ريال مدريد بملعب السانتياجو بيرنابيو في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية المُباشرة، أحمد جمال.