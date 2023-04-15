مباشرريال مدريد ضد قادش: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد قادش في الجولة 29 من الدوري الإسباني لموسم 2022-23.

Real Madrid Cádiz LaLiga 2023@realmadrid/@Cadiz_CF
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قادش vs ريال مدريدقادشريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا
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    58" ركنية لريال مدريد تنفذ بتمريرة سريعة تصل لفالفيردي على القائم القريب لكنه سددها بجوار القائم

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    أووووووه، مش ممكن المرمى خالي يارودريجو!

    57" تمريرة رائعة من ماركو أسينسيو تصل لفالفيردي داخل يسار المنطقة ليمررها عرضية أرضية رائعة تصل لرودريجو وأمامه المرمى خالي لكنه سددها بجوار القائم

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    تبديل أول لقادش

    55" دخول خورخي ميري وخروج راؤول بارا

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    أووووووه، ماذا أهدرت يارودريجو؟

    52" تمريرة طولية من ميليتاو تضع رودريجو منفردا فى مواجهة المرمى لكن البرازيلي سدد وابعدها الحارس ببراعة

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    50" ضغط من لاعبي ريال مدريد في أولى دقائق الشوط الثاني

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    46" الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني

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    45+1" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

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    40" تسديدة قوية من رودريجو من داخل يسار المنطقة لكن تألق الحارس ديفيد جيل فى ابعاد الكرة

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    38" سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات المباراة 

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    أوووووه، فرصة هدف محقق لريال مدريد

    35" عرضية من الجهة اليسرى تلقاها كريم بنزيمة بتسديدة من داخل المنطقة اصطدمت فى العارضة ثم ابعدها الدفاع عن منطقة الخطورة

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    30" تنفيذ الخطأ من بنزيمة بتسديدة قوية اصطدمت فى الحائط البشري وتحولت إلى رمية تماس

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    29" بطاقة صفراء من نصيب روبين ألكاراز وخطأ لصالح ريال مدريد من على حدود المنطقة

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    23" ركنية لقادش تنفذ بعرضية تلقاها كريس راموس وسددها بجوار القائم الأيمن لكورتوا

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    22" أفضلية مستمرة من لاعبي ريال مدريد ومحاولات لخلق ثغرات في الدفاعات المنظمة من لاعبي قادش

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    18" سلسلة من التمريرات الرائعة لريال مدريد تنتهي بتسديدة من كريم بنزيمة من داخل منطقة جزاء كادش ويتصدى لها الحارس ببراعة

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    17" عرضية من الجهة اليمنى لريال مدريد يبعدها الدفاع ترتد أمام أسينسيو الذي سددها بقوة وابعدها الحارس ببراعة

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    15" ربع ساعة أولى فى المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

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    أوووووه،، القائم يمنع هدف لقادش

    12" تسديدة قوية من ألفونسو إسبينو من داخل يسار المنطقة اصطدمت في القائم الأيسر لمرمى كورتوا

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    10" سيطرة وتمريرات من لاعبي ريال مدريد في وسط الملعب الدفاعي لفريق قادش

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    4" إنطلاقة من كريم بنزيمة وتوغل بالكرة على حدود المنطقة ثم سدد كرة قوية اصطدمت فى الدفاع وتحولت لضربة ركنية