58" ركنية لريال مدريد تنفذ بتمريرة سريعة تصل لفالفيردي على القائم القريب لكنه سددها بجوار القائم
مباشرريال مدريد ضد قادش: مباشر لحظة بلحظة
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أووووووه، مش ممكن المرمى خالي يارودريجو!
57" تمريرة رائعة من ماركو أسينسيو تصل لفالفيردي داخل يسار المنطقة ليمررها عرضية أرضية رائعة تصل لرودريجو وأمامه المرمى خالي لكنه سددها بجوار القائم
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تبديل أول لقادش
55" دخول خورخي ميري وخروج راؤول بارا
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أووووووه، ماذا أهدرت يارودريجو؟
52" تمريرة طولية من ميليتاو تضع رودريجو منفردا فى مواجهة المرمى لكن البرازيلي سدد وابعدها الحارس ببراعة
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50" ضغط من لاعبي ريال مدريد في أولى دقائق الشوط الثاني
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46" الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني
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45+1" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
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40" تسديدة قوية من رودريجو من داخل يسار المنطقة لكن تألق الحارس ديفيد جيل فى ابعاد الكرة
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38" سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات المباراة
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أوووووه، فرصة هدف محقق لريال مدريد
35" عرضية من الجهة اليسرى تلقاها كريم بنزيمة بتسديدة من داخل المنطقة اصطدمت فى العارضة ثم ابعدها الدفاع عن منطقة الخطورة
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30" تنفيذ الخطأ من بنزيمة بتسديدة قوية اصطدمت فى الحائط البشري وتحولت إلى رمية تماس
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29" بطاقة صفراء من نصيب روبين ألكاراز وخطأ لصالح ريال مدريد من على حدود المنطقة
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23" ركنية لقادش تنفذ بعرضية تلقاها كريس راموس وسددها بجوار القائم الأيمن لكورتوا
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22" أفضلية مستمرة من لاعبي ريال مدريد ومحاولات لخلق ثغرات في الدفاعات المنظمة من لاعبي قادش
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18" سلسلة من التمريرات الرائعة لريال مدريد تنتهي بتسديدة من كريم بنزيمة من داخل منطقة جزاء كادش ويتصدى لها الحارس ببراعة
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17" عرضية من الجهة اليمنى لريال مدريد يبعدها الدفاع ترتد أمام أسينسيو الذي سددها بقوة وابعدها الحارس ببراعة
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15" ربع ساعة أولى فى المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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أوووووه،، القائم يمنع هدف لقادش
12" تسديدة قوية من ألفونسو إسبينو من داخل يسار المنطقة اصطدمت في القائم الأيسر لمرمى كورتوا
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10" سيطرة وتمريرات من لاعبي ريال مدريد في وسط الملعب الدفاعي لفريق قادش
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4" إنطلاقة من كريم بنزيمة وتوغل بالكرة على حدود المنطقة ثم سدد كرة قوية اصطدمت فى الدفاع وتحولت لضربة ركنية