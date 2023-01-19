أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في إطار دور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب لا سيراميكا.

يسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعد الخسارة التي ألمت به ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني، وأيضًا بعد أن تلقى هزيمة من الغواصات الصفراء منذ فترة قريبة على نفس الملعب في مباراة الفريقين معًا بالدوري، والتي بسببها فقد الملكي صدارة الترتيب.

في المقابل، يرغب فياريال في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تكرار فوزه على المرينجي، والتأهل إلى ربع النهائي والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.