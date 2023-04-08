مباشرريال مدريد ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في إطار الجولة 28 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على سانتياجو برنابيو

Benzema Barcelona Real MadridGetty Images
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ريال مدريد vs فياريالالدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريدفياريال
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    نهاية المباراة بفوز تاريخي لفياريال على ريال مدريد على البرنابيو

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    أووووووووووووووووووووه التعادل يضيع من الريال

    86 فيني يرااوغ بشكل رررائع ويمرر إلى رودريجو الذي يسدد الكرة بجوار المرمى

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    الحكم يتراجع عن احتساب ركلة جزاء للريال

    84 الحكم يراجع تقنية الفيديو تحسبًا لوجود ركلة جزاء للريال، ولكنه يتراجع عن قراره بعد أن لمست الكرة صدر وليست يد اللاعب

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث لفياريال

    80 تسديدة ررررائعة قووووووية من تشوكويزي لا تُصد ولا تُرد تسكن أعلى الزاوية اليمنى للحارس كورتوا

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    فرررررصة للريال

    77 عرررضية رائعة من لوكا إلى أسينسيو الذي يسدد الكرة على الطائر من لمسة واحدة ولكن رينا يمسك بها

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    خطيررررررررررة لفياريال

    76 رأسية من ماندي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات

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    تبديلين للريال بدخول كامافينجا ومودريتش

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    72 تسديدة مقووووسة رائعة من فيني ولكن الكرة بجوار القائم

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لفياريال

    71 تشوكويزي يرسل عررضية، تصل إلى موراليس الذي يسدد الكرة ترتطم بالدفاع، قبل أن تعود له مجددًا ويسددها قووية في المرمى

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    بطاقة صفراء للاعب فياريال

    68 فويث يتحصل على بطاقة صفراء بعد عرقلة فيني

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    تبديلين لفياريال

    67 دخول كلا من مورينو وموراليس

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    ماذا أهدرت يا بينو؟

    65 تمريرة طولية رائعة من لو سيلسو، كورتوا يخرج من مرماه ليشتت الكرة، تصل إلى بينو الذي يحاول تسديد الكرة في المرمى ولكنها تمر بجوار القائم

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    خطيرررررررة مجددًا من فيني

    63 تسدية من البرازيلي، تلمس الدفاع وتمر بجوار القائم.. ركنية للملكي

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    تبديل للريال

    60 خروج بنزيما ودخول فالفيردي

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    57 هدف ملغي لفياريال بسبب تسلل على عيسى ماندي

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    أووووووه ناتشو ينقذ الريال

    55 ناتشو يشتت الكرة من أمام المرمى بعد خروج كورتوا من مكانه

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    خطيرررررررررررررررررررة لريال مدريد

    53 سيبايوس يقطع الكرة بشكل رائع، يمرر لبنزيما، الذي يمرر إلى فيني وتسديدة قووية ولكنها تمر بجوار القائم

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لريال مدريد

    47 فيني يستلم الكرة ويراوغ الدفاع بشكل ررائع قبل أن ينهي الكرة في المرمى

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    تبديل لريال مدريد

    45 دخول ميليتاو وخروج ألابا

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    بداية الشوط الثاني