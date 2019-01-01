سقط الميرينجي من جديد أمام أعين عشاقه وخسر من رايو فاليكانو بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، وبهذه الخسارة يظل ريال مدريد فى المركز الثالث في جدول الترتيب وتجمد رصيده عن النقطة 65، فبعد أن خاض الملكي 35 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في خمس، وتلقى 10 هزائم.