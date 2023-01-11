قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو جوس
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو جوس
📋✅ تشكيلة الفريق لنصف نهائي كأس السوبر! 🆚 @valenciacfArab #SuperSupercopa pic.twitter.com/liR6gEoDRd— ريال مدريد (@realmadridarab) January 11, 2023
أما جينارو جاوتوزو، مدرب فالنسيا، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-4-2
جيورجي مامارداشفيلي
خوسيه جايا - جينك أوزكاجار - إراي كومارت - تييري كوريا
تاني لاتو - صموئيل لينو - أندريه ألميدا - يونس موسى
أدينسون كافاني - جاستن كلويفرت
Our starting XI 🆚 @realmadriden #Supercopa #VCF pic.twitter.com/iVp0brhMJY— Valencia CF (@valenciacf_en) January 11, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2022/2023، والذي سيُقام في السعودية، وستُلعب المباراة على ستاد الملك فهد.
يعتبر ريال مدريد هو حامل اللقب في النسخة الماضية بعد أن تغلب في بيلباو على النهائي بهدفين نظيفين، ويسعى المرينجي برغم الغيابات لتجاوز عقبة فالنسيا والمنافسة على البطولة مرة أخرى، لتكون الأولى له في العام والموسم الجديدين.
أما فالنسيا سيشارك في البطولة بعد أن تأهل إلى نهائي الكأس في الموسم الفائت، ويسعى الخفافيش بقيادة جاتوزو لتحقيق المفاجأة والوصول إلى النهائي في انتظار الفائز ما بين برشلونة وريال بيتيس.