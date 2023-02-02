42' تدخل قوي من يونس موسى على سيبايوس ومطالبات من لاعبي الريال بمنح موسى بطاقة صفراء
مباشرريال مدريد ضد فالنسيا: مباشر لحظة بلحظة
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35' تبديل اضطراري لريال مدريد بخروج ميليتاو للإصابة ودخول كارباخال.. ناتشو سيلعب في قلب الدفاع
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34' تعطل اللعب لعلاج ميليتاو ولينو بعد التحام بين الثنائي في إحدى الكرات
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32' بطاقة صفراء من نصيب ناتشو بعد عرقلة يونس موسى في مرتدة لفالنسيا
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30' تسديدة قوووية من كامافينجا ولكن في الشباك الخارجية
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27' الكرة تصل إلى بنزيما الذي يمهد الكرة إلى فينسيوس وتسديدة قوووية ولكن حارس فالنسيا يمسك بالكرة
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22' ركلة حرة غير مباشرة يلعبها أسينسيو ولكن الدفاع يشتت الكرة لركنية قبل أن تصل إلى بنزيما
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قررريبة للريال
18' بنزيما يمرر إلى أسينسيو الذي يسدد الكرة بكل قووة ولكن الدفاع يعترضها
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7' ضغط قوي من فالنسيا في هذه الدقائق، الخفافيش تحصلوا على أكثر من ركلة ركنية
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خطيرررررة لريال مدريد
3' بعد تمريرة بالخطأ من دفاع فالنسيا، تمريرة رائعة من لوكا مودريتش إلى أسينسيو الذي يسدد الكرة قووية ولكن مامارداشيفلي يتصدى لها
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انطلاق المباراة
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تشكيل فالنسيا ضد ريال مدريد
يبدأ فالنسيا بقيادة المدرب سالفادور ماركو بالرسم الآتي
الخطة: 4-3-3
جيورجي مامارداشيلفي
خوسيه جايا - مختار دياخابي - جابرييل باوليستا - ديميتري فولكييه
أندريه ألميدا - هوجو جيامون - يونس موسى
صموئيل لينو - إدينسون كافاني - كاستييلخو
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تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا
يبدأ ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الأتي
الخطة: 4-3-3
ثيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - ناتشو
داني سيبايوس - توني كروس - لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمبارة ريال مدريد ضد فالنسيا، والتي تقام في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 17 لموسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
يسعى الوصيف ريال مدريد لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة الذي ابتعد بصدارة الترتيب بفارق 8 نقاط بعد أن فاز يوم أمس على ريال بيتيس، ويريد الملكي تقليص الفارق مجددًا لخمس نقاط.
أما فالنسيا، يرغب في الابتعاد عن مناطق الخطر حيث يحتل الخفافيش الترتيب الرابع عشر، ويطمح لبداية جديدة تمامًا بعد أن تمت إقالة المدرب جاتوزو بسبب سوء النتائج، ولا توجد فرصة معنويًا أفضل من تحقيق نتيجة إيجابية ضد المرينجي.