أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يفتح استاد سانتياجو برنابيو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وسيسكا موسكو، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.