90+3’نهاية المباراة
FP: @realmadrid 0-3 @pfc_cska— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 12, 2018
⚽ Chalov 37', Schennikov 43', Sigurdsson 73'#RMUCL pic.twitter.com/vkn7goUQXu
تبديل في صفوف سيسكا موسكو
بطاقة صفراء
ثلاث دقائق وقت محستب بدل من الضائع
تبديل في صفوف سيسكا موسكو
تبديل في صفوف ريال مدريد
72’خروج مارسيلو ودخول داني كارباخال بدلًا منه
74' 🔁 Cambio. Se retira @MarceloM12 y entra @DaniCarvajal92. #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/FZ0eq7FE3P— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 12, 2018
أرنور سيجيردسون يسجل الهدف الثالث لسيسكا موسكو
بتصويبة قوية من داخل المنطقة71’الهدف جاء بعد كرة عرضية عن طريق نيكولا فلاسيتش سددها سيجيردسون قوية من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح
تبديل في صفوف ريال مدريد
56’خروج ماركوس يورنتي ودخول توني كروس بدلًا منه
58' 🔁 Nuevo cambio para el real Madrid. Se retira @marcosllorente y entra @ToniKroos. #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/AV6ghCm6TZ— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 12, 2018
سيسكا موسكو يضرب ريال مدريد بهدف ثاني
بتصويبة من داخل المنطقة43’الهدف جاء بعد تصويبة عن طريق ماريو فرناندس من الجانب الأيمن من داخل المنطقة تصدى لها كورتوا ووصلت أمام جيورجي شينيكوف الذي سددها بسهولة سكنت الشباك بنجاح
فيدرو تشالوف يفتتح التسجيل لسيسكا موسكو
من هجمة مباغتة سريعة37’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها إيفان أوبلياكوف الذي انطلق من منتصف الميدان إلى حدود المنطقة ثم مرر كرة إلى تشالوف الذي استلم وسدد كرة بيسراه سكنت على يمين الحارس كورتوا
ياربااااااااااه، العارضة تتصدى لتصويبة أسينسيو
انطلاق المباراة
إليكم تشكيل سيسكا موسكو لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فيكتور جوتشارينكو بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من
إيجور أكينفيف / ماريو فيرناندس / كيريل نابابكين / رودريجو بيكاو / هوردور ماجنسوسون / جيورجي شينيكوف / نيكولا فلاسيتش / كريستيان بيستروفيتش / إيفان أوبلياكوف / فيدور تشارلوف أرنور سيجيردسون
#CSKA XI for the game against @realmadriden pic.twitter.com/52p97VZyqG— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) December 12, 2018
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المردب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منثيبو كورتوا / ألفارو أودريوزولا / خافيير سانشيز / خيسوس فاييخو / مارسيلو / ماركوس يورنتي / فيدريكو فالفيردي / ماركو أسينسيو / إيسكو / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة