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ريال مدريد × سيسكا موسكو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد سيسكا موسكو في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

محدث
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Getty Images

تبديل في صفوف سيسكا موسكو

2018-12-12T19:45:59Z

90+2’خروج أرنور سيجيردسون ودخول تاكوما نيشيمورا بدلًا منه

بطاقة صفراء

2018-12-12T19:45:01Z

90+1’خطأ لصالح نيكولا فلاسيتش في منتصف الميدان بعد تدخل من فالفيردي في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

ثلاث دقائق وقت محستب بدل من الضائع

2018-12-12T19:44:27Z

90’حكم المباراة أضاف ثلاث دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

2018-12-12T19:43:49Z

89’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دانيال كاربخال لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيسكا موسكو

2018-12-12T19:42:49Z

88’بينية عن طريق فلاسيتش في اتجاه المنطلق داخل المنطقة هيرنانديز طالت عليه ووصتل إلى الحارس كورتوا

2018-12-12T19:42:15Z

87’جاريث بيل انطلق من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية في اتجاه أسينسيو أبعدت الكرة من دفاعات سيسكا موسكو

2018-12-12T19:38:24Z

86’كرات متبادلة بين لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان وهدوء نسبي في الدقائق الأخيرة المتبقية

2018-12-12T19:38:06Z

85’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بثلاثية نظيقة

2018-12-12T19:37:37Z

84’تصويبة عن طريق ماركو أسينسيو من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-12T19:36:51Z

83’دانيال كاربخال انطلق من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيسكا موسكو

2018-12-12T19:36:24Z

82’أودروزولا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة

تبديل في صفوف سيسكا موسكو

2018-12-12T19:35:23Z

81’خروج فيدرو تشالوف ودخول أبيل هيرنانديز بدلًا منه

2018-12-12T19:33:51Z

80’عشر دقائق أخيرة من عمر المباراة ومازال التقدم لسيسكا موسكو بثلاثية نظيفة

2018-12-12T19:33:11Z

78’تصويبة قوية عن طريق دانيال  كاربخال من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس إيجور

2018-12-12T19:31:41Z

77’عرضية عن طريق دانيال كاربخال من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيسكا موسكو إلى ركنية

2018-12-12T19:31:14Z

76’خطأ لصالح توني كروس في منتصف الميدان بعد تدخل من فلاسيتش

2018-12-12T19:30:46Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لسيسكا موسكو بثلاثية نظيفة

2018-12-12T19:27:12Z

73’ريال مدريد يعاني أما سيسكا موسكو في ملعب سانتياجو برنابيو والفريق الروسي يضرب بثلاثية

أرنور سيجيردسون يسجل الهدف الثالث لسيسكا موسكو

2018-12-12T19:24:42Z

بتصويبة قوية من داخل المنطقة

71’الهدف جاء بعد كرة عرضية عن طريق نيكولا فلاسيتش سددها سيجيردسون قوية من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح

2018-12-12T19:24:17Z

69’جاريث بيل غادر الملعب مرة آخرى ويبدو أنه غير قادر على استكمال المباراة

2018-12-12T19:23:07Z

68’تصويبة قوية عن طريق فيدريكو فالفيردي من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات ووصلت سهلة إلى الحارس إيجور

2018-12-12T19:22:41Z

67’استحواذ تام من لاعبي الميرنيجي على مجريات اللقاء، لكن دون خطورة على مرمى فريق سيسكا موسكو

2018-12-12T19:22:12Z

66’كرة ثابتة نفذها توني كروس مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيسكا موسكو ببراعة

2018-12-12T19:17:01Z

65’خطأ لصالح فينيسيوس بعد تدخل من بيكاو في الجانب الأيمن من على حدود المنطقة

2018-12-12T19:16:44Z

64’حكم المباراة يستدعي الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2018-12-12T19:16:21Z

63’سقوط اللاعب جاريث بيل بداعي الإصابة

2018-12-12T19:15:30Z

62’توني كروس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطفة أبعدت من دفاعات سيسكا موسكو

2018-12-12T19:13:13Z

61’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من المدافع بيكاو برأسية إلى ركنية

2018-12-12T19:12:43Z

60’تصويبة قوية عن طريق فلاسيتش من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس كورتوا

2018-12-12T19:10:01Z

58’ريال مدريد لم يقدر حتى الآن في احراز هدف تقليص النتيجة

2018-12-12T19:09:39Z

57’أودريوزولا انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيسكا موسكو

2018-12-12T19:08:11Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لسيسكا موسكو بهدفين دون رد

2018-12-12T19:07:40Z

54’ريال مدريد يتبادل التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة ادراك هدف تقليص النتيجة

2018-12-12T19:07:20Z

52’فينيسيوس انطلق من الجانب الأيسر وسدد كرة بيسراه قوية علت العارضة وتحلوت إلى ركلة مرمى

2018-12-12T19:03:24Z

51’إيسكو سدد كرة من داخل المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-12T19:03:03Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للفريق الروسي بهدف دون رد 

2018-12-12T19:02:30Z

49’فينيسيوس جونيور سدد كرة من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-12T18:56:55Z

48’مارسيلو انطلق من الجانب الأأيسر وأرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أ[عدت من الدفاعات خارج المنطقة

2018-12-12T18:56:31Z

47’تمريرات متبادلة بين لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان مع بداية الشوط الثاني

2018-12-12T18:56:23Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2018-12-12T18:40:58Z

45’نهاية الشوط الأول

2018-12-12T18:40:06Z

44’سيسكا موسكو يسيطر على مجريات المباراة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول 

سيسكا موسكو يضرب ريال مدريد بهدف ثاني

2018-12-12T18:37:48Z

بتصويبة من داخل المنطقة

43’الهدف جاء بعد تصويبة عن طريق ماريو فرناندس من الجانب الأيمن من داخل المنطقة تصدى لها كورتوا ووصلت أمام جيورجي شينيكوف الذي سددها بسهولة سكنت الشباك بنجاح

2018-12-12T18:36:51Z

42’كرة ثابتة نفذها ماركو أسينسيو مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيسكا موسكو

2018-12-12T18:36:11Z

41’خطأ لصالح ماركو أسينسيو بعد تدخل من نيكولا فلاسيتش من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2018-12-12T18:35:54Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2018-12-12T18:34:23Z

38’سيسكا موسكو استطاع أن يحرز هدف في مرمى ريال مدريد من هجمة مرتدة سريعة مع سيكرة الميرينجي على مجريات اللقاء

فيدرو تشالوف يفتتح التسجيل لسيسكا موسكو

2018-12-12T18:32:11Z

من هجمة مباغتة سريعة

37’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها إيفان أوبلياكوف الذي انطلق من منتصف الميدان إلى حدود المنطقة ثم مرر كرة إلى تشالوف الذي استلم وسدد كرة بيسراه سكنت على يمين الحارس كورتوا

2018-12-12T18:31:42Z

36’تمريرات متبادلة بين لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس إيجور 

2018-12-12T18:30:11Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول وتبقى الأمور كما هي التعادل السلبي

2018-12-12T18:28:11Z

33’تصويبة قوية عن طريق فيدرو تشالوف من خارج المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيس وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-12T18:26:10Z

32’ماركو أسينسيو سدد كرة من داخل المنطقة بيمناه وصلت سهلة بين أحضان الحارس إيجور

2018-12-12T18:25:40Z

31’ركنية نفذها أسينسيو داخل المنطقة استقبلها كريم بنزيما ثم سددها قوية اصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2018-12-12T18:25:17Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على أجواء ملعب سانتياجو برنابيو

2018-12-12T18:24:50Z

28’ماركو أسينسيو سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس إيجور ببراعة وحولها إلى ركنية

2018-12-12T18:23:29Z

27’كرة ثابتة نفذها إيسكو قوية اصطدمت بالحائط البشري وتحولت خارج المنطقة

2018-12-12T18:22:12Z

26’خطأ لصالح إيسكو من على حدود المنطقة بعد تدخل من رودريجو بيكاو

2018-12-12T18:21:48Z

25’ريال مدريد يواصل التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة افتكاك دفاعات سيسكا موسكو 

2018-12-12T18:20:48Z

23’أودريوزولا انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

ياربااااااااااه، العارضة تتصدى لتصويبة أسينسيو

2018-12-12T18:19:23Z

22’تصويبة عن طريق ماركو أسينسيو من خارج المنطقة اصطدمت بالعارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-12T18:17:38Z

21’عرضية عن طريق فينيسيوس لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيسكا موسكو 

2018-12-12T18:16:10Z

20’بينية عن طريق إيسكو في اتجاه المنطلق داخل المنطقة يورنتي طالت عليه وأقرب إلى الحارس إيجور

2018-12-12T18:15:32Z

19’مارسيلو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية في اتجاه كريم بنزيما مرت من أمامه ووصلت إلى الحارس إيجور

2018-12-12T18:14:38Z

18’لاعبي فريقف سصيسكا موسكو متراجعون للخلف ويحاولون مباغتة فريق ريال مدريد والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة

2018-12-12T18:14:07Z

17’كرات متبادلة بين لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق الدفاعات

2018-12-12T18:10:39Z

16’فينيسيوس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة مرت من أمام كريم بنزيمة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-12T18:10:23Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-12T18:09:56Z

14’ماركو أسينسيو سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس إيجور

2018-12-12T18:08:52Z

13’إيفان أوبلياكوف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس كورتوا

2018-12-12T18:08:30Z

12’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيسكا موسكو 

2018-12-12T18:06:32Z

11’ماركو أسينسيو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية داخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيسكا موسكو

2018-12-12T18:06:07Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-12T18:05:15Z

8’مباراة هادئة منذ انطلاقتها والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان 

2018-12-12T18:03:07Z

7’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيسكا موسكو

2018-12-12T18:02:24Z

6’فينيسيوس جونيور أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيكا موسكو

2018-12-12T18:01:47Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-12T17:58:50Z

3’ا,ل انطلاقة عن طريق أودريوزولا من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2018-12-12T17:57:43Z

2’ريال مدريد بالأبيض على اليمين وسيسكا موسكو بالأحمر والأزرق على اليسار

انطلاق المباراة

2018-12-12T17:57:22Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل سيسكا موسكو لمباراة اليوم

2018-12-12T17:18:05Z

يبدأ المدرب فيكتور جوتشارينكو بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من

إيجور أكينفيف / ماريو فيرناندس / كيريل  نابابكين / رودريجو بيكاو / هوردور ماجنسوسون / جيورجي شينيكوف / نيكولا فلاسيتش / كريستيان بيستروفيتش / إيفان أوبلياكوف / فيدور تشارلوف أرنور سيجيردسون

 

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2018-12-12T17:05:20Z

يبدأ المردب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

ثيبو كورتوا / ألفارو أودريوزولا / خافيير سانشيز / خيسوس فاييخو / مارسيلو / ماركوس يورنتي / فيدريكو فالفيردي / ماركو أسينسيو / إيسكو / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة

2018-12-12T17:03:21Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يفتح استاد سانتياجو برنابيو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وسيسكا موسكو، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.