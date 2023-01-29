50' تمريرة رائعة من بنزيما إلى فينسوس الذي يسدد ولكن ريميرو يتصدى
مباشرريال مدريد ضد ريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة
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ريميرو يواصل التألق
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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أووووووووه الهدف الأول يضيع من الريال
45' مرتدة سريعة للريال، بعد تمريرة خاطئة من الوسط، بنزيما يمرر ى فينسيوس الي يسدد ولكن ريميرو يتصدى لها
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44' تسديدة قوووية ورائعة من سيبايوس ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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34' رودريجو ينطلق بشكل رائع ويمرر الكرة بالكعب إلى بنزيما، وتسديدة قووية ولكن ريميرو يمسك بها
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فرررررصة للريال
31' تسديدة قووووية من كروس ولكن ريميرو يتصدى لها وتخرج لركنية
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26' بطاقة من نصيب زوبيميندي بعد تدخل قوي على سيبايوس
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قرررريبة من سوسيداد
17' عررضية من الجهة اليسرى، تصطدم بكروس، ترتد مرة أخرى وتسديدة قوووية تمر بجوار القائم بسنتيمترات
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خطيرررررة للريال
13' فينسيوس يراوغ بشكل رائع، ويسدد الكرة قووية ولكنها تمر بمحاذاة القائم الأيسر
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5' عرررضية خطيرررة من الجهة اليسرى لريال سوسيداد ولكن الكرة تمر من أمام سورلوث
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انطلاق المباراة
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تشكيلة سوسيداد ضد ريال مدريد
أما إيمانويل ألغاوسيل، مدرب سوسيداد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-4-2
أليكس ريميرو
أيهن مونوز - روبين لو نورماند - إيجور زوبيلديا- أريتز إيلوستوندو
تاكيفوسا كوبو - آسير إياراميندي - مارتن زوبيميندي - برايس مينديز
أليكساندر سورلوث - ميكيل أوريازابال
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تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - ناتشو
داني سيبايوس - توني كروس - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو جوس
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة ويسعى لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة الذي ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 47 نقطة.
أما ريال سوسيداد، يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة وفي حال تحقيق الانتصار على الملكي، سيتساوى معه في نفس العدد من النقاط، ولكن الفريق الباسكي لعب مباراة أكثر من حامل اللقب.