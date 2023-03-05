11' بنزيما يسدد ركلة حرة مباشرة تسكن الشباك، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، تم التأكد من أن الكرة لمسة يد زميله روديجير الذي كان يقف امام الحائط.. ليتم إلغاء الهدف