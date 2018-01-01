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ريال مدريد × رايو فاليكانو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني

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تبديل أخير فى صفوف ريال مدريد

2018-12-15T19:19:38Z

90+1’ دخول فيديريكو فالفيردي وخروج لوكا مودريتش 

2018-12-15T19:19:07Z

90’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع 

2018-12-15T19:18:55Z

89’ ثيبوه كورتوا يتصدي لهدف مؤكد بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة عن طريق أليكس أليجريا لتردد امام عبدالله يا الذي سدها تسديدة قوية لكن تصدي لها من جديد ثيبوه كورتوا 

2018-12-15T19:13:02Z

88’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-15T19:12:38Z

87’ تسديدة من جونيور لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-15T19:12:06Z

86’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد لمحاولة الحفاظ على الكرة فى الدقائق الاخيرة المتبقية 

2018-12-15T19:11:33Z

85’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد 

2018-12-15T19:10:51Z

84’ سقوط لوكاس فاسكيز بعد تدخل قوي من عبدالله يا 

2018-12-15T19:08:55Z

83’ بطاقة صفراء من نصيب جيانيللي إيمبولا بعد تدخل قوي على داني سيبايوس 

2018-12-15T19:07:37Z

81’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان 

2018-12-15T19:06:34Z

80’ محاولات من لاعبي ريال مدريد للبحث عن هدف فى الدقائق الأخيرة فى المباراة 

2018-12-15T19:01:05Z

76’ تمريرة من لوكاس فاسكيز فى إتجاه كريم بنزيمة لكن ابعدها الدفاع فى الوقت المناسب إلى ركنية 

ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة

2018-12-15T19:00:21Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة  والتقدم بهدف وحيد لريال مدريد 

2018-12-15T18:59:30Z

74’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق جيانيللي إيمبولا لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2018-12-15T18:58:58Z

73’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق لوكا مودريتش لكنها غير متقنة مرت اعلى المرمي 

التبديل الثالث والأخير فى صفوف رايو فاليكانو

2018-12-15T18:56:48Z

72’ دخول أليكس أليجريا وخروج أدريان إمباريا 

2018-12-15T18:55:21Z

70’ خطأ فى المنطقة الدفاعية لريال مدريد بعد تدخل ألفارو جارسيا على كارباخال 

2018-12-15T18:54:23Z

69’ محاولات من لاعبي فاليكانو للبحث عن هدف التعادل 

2018-12-15T18:53:31Z

67تسديدة صااااروخية من بيبي من خارج المنطقة ابعدها الحارس ثيبوه كورتوا بنجاح 

أووووووووووووووووه،،،،، هدف يلغي بداعي التسلل

2018-12-15T18:50:43Z

66’ هدف يلغي بداعي التسلل بعد عرضية رائعة من توني كروس تلقاها سيرجيو راموس برأسية قوية فى الشباك لكن الحكم يشير بوجود تسلل

بطاقة صفراء من نصيب بيبي

2018-12-15T18:50:09Z

65’ بطاقة صفراء من نصيب بيبي بعد تدخل قوي على توني كروس 

2018-12-15T18:49:33Z

64’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-15T18:49:05Z

63’ تنفيذ الخطأ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع وتحولت إلى ركنية 

2018-12-15T18:48:22Z

62’ خطا لريال مدريد بعد تدخل قوي من أليكس مورينو على كارباخال من الجهة اليمنى من خارج المنطقة 

2018-12-15T18:47:14Z

61’ عرضية من الجهة اليمنى من ماركو أسينسيو لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2018-12-15T18:45:56Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التقدم لريال مدريد بهدف نظيف 

2018-12-15T18:44:36Z

59’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق جيانيللي إيمبولا لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-15T18:43:41Z

57’ خطأ من الجهة اليسري لفريق الرايل تنفذ بعرضية لداخل المنطقة من توني كروس لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

التبديل الأول فى صفوف رايو فاليكانو

2018-12-15T18:42:27Z

55’ دخول بيبي وخروج ألفارو ميدران 

2018-12-15T18:39:06Z

53’ تمريرة فى إتجاه دانييل كارباخال على الجهة اليمنى لكن الحكم يشير بوجود تسلل 

2018-12-15T18:38:12Z

52’ تحضيرات وتمريرات عديدة بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف ملعبهم 

هجمة خطيرة لريال مدريد

2018-12-15T18:36:38Z

51’ إنطلاقة من لوكا مودريتش من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها على منتصف المنطقة إلى ماركو أسينسيو الذي إستلم الكرة وسدد كرة قوية تصدي لها الحارس بنجاح 

2018-12-15T18:35:09Z

49’ تمريرات متبادلة بين لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان 

2018-12-15T18:33:47Z

48’ خطا لريال مدريد بعد تدخل قوي من لويس أدفينكولا على مارسيلو 

2018-12-15T18:32:28Z

47’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أريان إمباريا لكن امسكها الحارس ثيبوه كورتوا 

2018-12-15T18:15:07Z

44’ مرتدة سريعة لريال مدريد وتمريرة من كريم بنزيمة إلى مارسيلو الذي مررها على حدود المنطقة إلى ماركو اسينسيو ليحاول تمريرها بعرض الملعب فى إتجاه المنطلق كريم بنزيمة لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس ديميتريفسكي 

2018-12-15T18:13:00Z

43’  تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية للغاية مرت بلا أي خطورة لتتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-15T18:12:03Z

42’ خطأ من الجهة اليسري لفريق فاليكانو بعد تدخل قوي من كارباخال على آلفارو جارسيا 

2018-12-15T18:10:51Z

41’ تمريرة طولية فى إتجاه لكا مودريتش لداخل المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس ديميتيريفسكي

2018-12-15T18:10:19Z

40’ تمريرة من مارسيلو فى إتجاه كريم بنزيمة على حدود المنطقة لكن جالفيز يستخلصها قبل ان تصل له

بطاقة صفراء من نصيب آلياندرو جالفيز

2018-12-15T18:09:45Z

39’ بطاقة صفراء من نصيب آلياندرو جالفيز بعد تدخل قوي على ماركوس يورنتي 

2018-12-15T18:08:48Z

38’ تمريرة ساقطة لداخل المنطقة فى إتجاه لوكاس فاسكيز ليسقط داخل المنطقة ويطالب الحكم بركلة جزاء لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2018-12-15T18:07:39Z

37’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع على حدود المنطقة من الجهة اليسري ليتلقاها مارسيلو بتسديدة قوية لكن امسكها الحارس بثبات 

هجمة خطيرة لريال مدريد

2018-12-15T18:06:03Z

36’ إنطلاقة من لوكاس فاسكيز من داخل يمين المنطقة وثم يمررها إلى كريم بنزيمة داخل يمين المنطقة ليستلمها ويهأها امام توني كروس الذي سدد كرة قوية أرضية تصطدم فى القائم الايمن لتردد ويبعدها الدفاع لتصل إلى لوكا مودريتش الذي سدد كرة قوية تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-15T18:05:14Z

35’ تنفيذ الخطا من توني كروس بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بدون خطورة ابعدها الدفاع 

2018-12-15T18:04:29Z

34’ خطأ من الجهة اليمنى لريال مدريد وعلى التنفيذ توني كروس

2018-12-15T18:03:34Z

33’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2018-12-15T18:02:35Z

32’خطا من الجهة اليسري لريال مدريد بعد تدخل قوي على توني كروس من إمباربا 

2018-12-15T18:00:28Z

30’ نصف ساعة من زمن الشوط الاول والتقدم لريال مدريد بهدف عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة 

2018-12-15T17:59:14Z

28’ عرضية من مارسيلو من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر إلى رمية تماس

2018-12-15T17:58:13Z

27’ تمريرات عديدة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ريال مدريد

2018-12-15T17:57:07Z

25’ تمريرة من لوكاس فاسكيز لداخل يمين المنطقة فى إتجاه كارباخال لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-15T17:54:50Z

24’ سيطرة من الميرنجي على مجريات اللقاء وضغط قوي على دفاعات فاليكانو 

2018-12-15T17:54:15Z

23’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس فاسكيز لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-15T17:53:27Z

22’ تمريرات بين أقدام لاعبي رايو فاليكانو لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2018-12-15T17:51:56Z

21’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها سانتي كوميسانيا برأسية سهلة بين أحضان الحارس ثيبوه كورتوا 

2018-12-15T17:51:17Z

20’ خطأ من الجهة اليسري لفريق فاليكانو بعد تدخل قوي من لوكاس فاسكيز على فيلازوكويز 

2018-12-15T17:50:44Z

19’ تمريرة طولية فى إتجاه مارسيلو على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجد خطأ بعد إستلام الكرة بيده

2018-12-15T17:49:19Z

18’ هجمة خطيرة لريال مدريد وإنطلاقة من توني كروس من على حدود المنطقة ويمررها إلى مارسيلو الذي مررها له مرة اخرة على يسار المنطقة ليرسلها توني كروس عرضية لداخل المنطقة تلقاها لوكاس فاسكيز بتسديدة من لمسة واحدة على الطائر لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمي

أوووووووه،،،،ماذا أهدرت ياأسينسيو؟

2018-12-15T17:47:49Z

17’ مرتدة خطيرة لريال مدريد وتمريرة من كريم بنزيمة تضع أسينسيو فى مواجهة المرمي لينطلق بها ويسددها من داخل يسار المنطقة لكن تصدي رائع من الحارس ستول ديميتريفسكي وابعدها بنجاح 

2018-12-15T17:46:35Z

15’ ركنية خطيرة لفريق فاليكانو تنفذ بعرضية لداخل المنطقة حولها إميليانو فيلازكويز برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم 

2018-12-15T17:45:10Z

14’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من إميليانو فيلازكويز على ماركو أسينسيو 

2018-12-15T17:44:24Z

13’ عرضية أرضية خطيرة من الجهة اليمنى لفريق رايو فاليكانو لكن ابعدها يورنتي لتصل سهلة بين أحضان الحارس ثيبوه كورتوا 

جوووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول لريال مدريد

2018-12-15T17:42:47Z

كريم بنزيمة

12’ تمريرة طولية من كريم بنزيمة من منتصف الميدان إلى أقصي الجهة اليمنى فى إتجاه لوكاس فاسكيز الذي إنطلق بها على حدود المنطقة ومن ثم يمررها لكريم المنطلق لداخل يمين المنطقة لتلقاها كريم بتسديدة قوية على يمين الحارس ديميتريفسكي

2018-12-15T17:41:55Z

10’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد لكنها بدون خطورة على المرمي 

2018-12-15T17:40:20Z

9’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس فاسكيز لكن ابعدها الدفاع من على القائم القريب 

2018-12-15T17:39:20Z

8’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي على كارباخال 

2018-12-15T17:38:07Z

7’ تمريرات عديد بين لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2018-12-15T17:37:27Z

5’ تمريرة ثنائية بين كريم بنزيمة ومارسيلو لكن ابعدها الدفاع قبل ان يستخلصها بنزيمة 

2018-12-15T17:36:48Z

4’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الريال فى منتصف الميدان 

2018-12-15T17:35:46Z

3’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس فاسكيز الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

تشكيل رايو فاليكو

2018-12-15T17:20:34Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

ستول ديميتريفسكي / تيتو تريجويرو / ألياندرو جالفيز / إميليانو فيلازكويز / أليكس مورينو / جياتيللي إيمبولا / سانتي كوميسانيا / آلفارو ميدران / لويس أدفينكولا / آدريان إمباريا / آلفارو جارسيا

البدلاء / سيرجي مورينو / عبدالله يا / بيبي / أليكس آليجرياا / خوزيه بوزو / ألبيرتو جارسيا / سيرخيو اكييمي 

تشكيل ريال مدريد

2018-12-15T17:13:47Z

يبدأ ريال مدريد بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / توني كروس / ماركوس يورنتي / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / ماركو أسينسيو 

البدلاء / فيدريكو فالفيردي / الفارو آودريوزولا / فينسيوس جونيور / ككيلور نافاس / داني سيبايوس / إيسكو / خيسوس فاييخو 

2018-12-15T02:40:55Z

يحتل فريق ريال مدريد المركز الرابع  برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط، 

2018-12-15T02:40:46Z

الملكي القادم من خسارة مذلة علي ملعبه ووسط جماهيره في دوري الأبطال الأوروبي، عندما واجه نادي سسكا موسكو في اللقاء الماضي والأخير ضمن دور المجموعات، يعود للبطولة المحلية، حيث لتحقيق إنتصار وحصد ثلاث نقاط ستكون هامة للغاية في إطار مشواره من أجل العودة للمنافسة علي اللقب

2018-12-15T02:40:34Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يستضيف فريق ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو على ملعب السانتياجو برنابيو، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني