أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مباراة ريال مدريد وخيتافي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 34 في موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يدخل المباراة بعد أن انتهت آماله نظريًا في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، بعد خسارة مباراة الجولة الماضية أمام ريال سوسييداد بثنائية نظيفة، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة.

أما خيتافي، الساعي إلى الخروج من مثلث الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فيدخل المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز، من أجل التقدم في جدول الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز 18 برصيد 34 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف عن فالنسيا.