2019-01-24T20:34:03Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-24T20:33:14Z
4’فينيسيوس جونيور انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-24T20:32:58Z
3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان
2019-01-24T20:32:38Z
2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليمين وجيرونا بالزي الأحمر على اليسار
انطلاق المباراة الأن
2019-01-24T20:32:24Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2019-01-24T20:31:53Z
المباراة تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، والصافرة للحكم الإسباني ألبرتو أونديانو مالينكو
إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم
2019-01-24T20:30:21Z
يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من
خوركا إيرايزوز / جوناس راماليو / مارك مونييسا / بيدرو ألكالا / أليكس جارسيا / خوان بيدرو / أليكس جرانيل / بورخا جارسيا / دوجلاس لويز / أنتوني لوزانو / سيدو دومبيا
Aquest és l’onze inicial del Girona... 🔝😍🏆 #RealMadridGirona 🔜🔴⚪ pic.twitter.com/yk7Dr855nG— Girona FC (@GironaFC) January 24, 2019
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
2019-01-24T20:28:15Z
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا / مارسيلو / سرخيو راموس / ألفارو أودريوزولا / ناتشو / داني سيبايوس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / فينيسيوس جونيور
📝 Our starting XI tonight! #RMCopa pic.twitter.com/LspoOkSGpR— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 24, 2019
2019-01-24T20:26:52Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول.... حيث لقاء يجمع بين ريال مدريد وجيرونا في ذهاب الدور ربع النهائي من كاس ملك إسبانيا 2018-19