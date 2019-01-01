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ريال مدريد × جيرونا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-01-24T20:34:03Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-24T20:33:14Z

4’فينيسيوس جونيور انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-24T20:32:58Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-01-24T20:32:38Z

2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليمين وجيرونا بالزي الأحمر على اليسار

انطلاق المباراة الأن

2019-01-24T20:32:24Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-24T20:31:53Z

المباراة تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، والصافرة للحكم الإسباني ألبرتو أونديانو مالينكو

إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم

2019-01-24T20:30:21Z

يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من

خوركا إيرايزوز / جوناس راماليو / مارك مونييسا / بيدرو ألكالا / أليكس جارسيا / خوان بيدرو / أليكس جرانيل / بورخا جارسيا / دوجلاس لويز / أنتوني لوزانو / سيدو دومبيا

 

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-01-24T20:28:15Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / مارسيلو / سرخيو راموس / ألفارو أودريوزولا / ناتشو / داني سيبايوس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / فينيسيوس جونيور

 

2019-01-24T20:26:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول.... حيث لقاء يجمع بين ريال مدريد وجيرونا في ذهاب الدور ربع النهائي من كاس ملك إسبانيا 2018-19