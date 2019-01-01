يدخل الميرينجي هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم خارج الديار على حساب فريق أياكس بهدفين مقابل هدف، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيحتل الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الصدارة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.