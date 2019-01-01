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ريال مدريد وجلطة سراي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، علي ملعب سانتياجو بيرنابيو

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Getty

2019-11-06T20:33:07Z

33’ تمريرات تحضيرية من لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان 

2019-11-06T20:31:51Z

32’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد

2019-11-06T20:31:45Z

31’ توقف اللقاء لسقوط إدين هازارد ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-11-06T20:31:14Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم لريال مدريد بثلاثية نظيفة على جلطة سراي 

2019-11-06T20:31:09Z

29’ مرور رائع من هازارد من أمام ستيفين نزونزي ومحاولة التسديد لكن استخلصها الدفاع فى اللحظات الأخيرة 

2019-11-06T20:31:00Z

28’ محاولة التوغل من رودريجو سيلفا من يمين المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-11-06T20:30:52Z

27’ عرضية من رودريجو من الجهة اليمنى لكنها مرت من الجميع يستخلصها دفاع جلطة سراي بنجاح

2019-11-06T20:30:45Z

26’ تمريرة ثنائية بين كارباخال وردريجو سيلفا من الجهة اليمنى لمحاولة الإختراق لكن الكرة طالت وتحولت إلى رمية تماس

2019-11-06T20:30:37Z

25’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من لاعبي ريال مدريد

2019-11-06T20:24:10Z

24’ انطلاقة من إدين هازارد من على حدود المنطقة ثم يمررها إلى كريم بنزيمة الذي أرسلها عرضية من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-11-06T20:23:24Z

23’ محاولات على إستحياء من لاعبي فريق جالاتا سراي ولكن دون خطورة على مرمي الملكي

2019-11-06T20:23:02Z

22’ تمريرات تحضيرية بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف المييدان 

2019-11-06T20:22:31Z

21’ ضغط من لاعبي ريال مدريد على دفاعات جلطة سراي فى هذه الدقائق 

2019-11-06T20:20:50Z

20’ عرضية من مارسيلو من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة علي المرمي 

2019-11-06T20:19:00Z

19’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي جلطة سراي لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-11-06T20:17:44Z

18’ انطلاقة من إدين هازارد من الجهة اليسري من ثم يمررها إلى مارسيلو الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها رودريجو برأسية لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس فرناندو موسليرا 

2019-11-06T20:16:41Z

17’ تمريرة ثنائية بين مارسيلو إدين هازارد تنتهي بعرضية أرضية من هازارد لداخل المنطقة أمسكها الحارس بثبات 

2019-11-06T20:16:09Z

16’ سيطرة من جانب لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء 

سيرخيو راموس يسجل الهدف الثالث لريال مدريد

2019-11-06T20:15:06Z

وصف الهدف

15’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة متقنة من سيرخيو راموس من فوق الحارس فرناندو موسليرا 

2019-11-06T20:14:32Z

14’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثالث لريال مدريد عن طريق سيرجيو راموس 

بطاقة صفراء من نصيب ستيفين نزونزي

2019-11-06T20:13:31Z

13’ الحكم يحتسب ركلة جزاء لريال مدريد بعد العودة للفار بعد التدخل القوي من ستيفين نزونزي على توني كروس 

2019-11-06T20:13:08Z

12’ أووووووووووووه،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء لريال مدريد

2019-11-06T20:10:47Z

10’ يطرة من لاعبي ريال مدريد على الكرة ومحاولات عديدة على مرمي جلطة سراي

2019-11-06T20:10:25Z

9’ تسديدة قوية من كريم بنزيمة من علي حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

رودريجو سيلفا يسجل الهدف الثاني لريال مدريد

2019-11-06T20:07:15Z

وصف الهدف

8’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من مارسيلو من الجهة السري تلقاها رودريجو برأسية رائعة على يسار الحارس فرناندو موسليرا 

2019-11-06T20:06:45Z

7’ جووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الثاني لريال مدريد عن طريق رودريجو سليفا 

2019-11-06T20:06:19Z

6’ ضغط متقدم من لاعبي ريال مدريد على دفاعات الفريق التركي جلطة سراي 

رودريجو سيلفا يسجل الهدف الأول لريال مدريد

2019-11-06T20:04:27Z

وصف الهدف

5’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق مارسيلو تلقاها رودريجيو سيلفا من داخل يمين المنطقة وراوض الكرة وسددها تسديدة رائعة علي يمين الحارس فرناندو موسليرا

2019-11-06T20:04:08Z

4’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول ريال مدريد عن طريق رودريجو سيلفا 

2019-11-06T20:02:16Z

2’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من ماريو ليمينا علي رافاييل فاران 

التشكيل الرسمي لجلطة سراي

2019-11-06T19:09:15Z

يبدأ المدرب فاتح تريم بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

فرناندو موسليرا / ماريانو / كريستيان لوينداما / ماركاو / يوتو ناجاتومو / جيان سيري / ستيفين نزونزي / ماريو ليمينا / سفيان فيجولي / فلورين أندوني / ريان بابل 

البدلاء / أوكان كوسوك / عمير بيرم / ريان دونك / يونس بلهنده / سلجوق إينان / آدم بويوك / إيمري مور 

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-11-06T19:04:48Z

يبدأ زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافايل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / رودريجو سيلفا / كريم بنزيمة / إدين هازارد 

البدلاء / الفونس أريولا / إيدير ميليتاو / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / إيسكو / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش 

2019-11-06T01:33:50Z

على الجانب الآخر لم يكن جلطة سراي أكثر حظًا من الملكي في بداية جولاته بالموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا 2019-20، ولكنه يُقدم أداءً مُشرفًا للكرة التركية حتى الآن، والذي يعي جيداً صعوبة التأهل في ظل وجود كلٌا من باريس سان جيرمان وريال مدريد في نفس المجموعة.

2019-11-06T01:33:38Z

ولكن بعد الانتصار الآخير بات ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين فقط عن كلوب بروج، و5 نقاط كاملة عن باريس سان جيرمان المتصدر بالعلامة الكاملة.

2019-11-06T01:33:30Z

استطاع الملكي أن يفوز على جلطة سراي في تركيا بهدف دون رد، ليُجدد الأمال مرة آخرى في التأهل بعدما هُزم في المباراة الأولى بالبطولة بثلاثية نظيفة خارج الديار على يد باريس سان جيرمان، ولكن الصدمة الأكبر كانت في الجولة الثانية عندما تعادل مع كلوب بروج بنتيجة (2-2) على ملعب السانتياجو بيرنابيو.

2019-11-06T01:33:15Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح استاد السانتياجو بيرنابيو أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.