مباشرريال مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23
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تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد
أما تشافي، مدرب برشلونة، فسوف يلعب بالشكل الآتي في الكلاسيكو:
الخطة: 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - جويل كوندي - رونالد أراوخو
فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي
جافي - فيران توريس - رافينيا
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تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي في القمة المُنتظرة:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
توني كروس - إدواردو كامافينجا -لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
تأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد أن نجح في تخطي عقبة أتلتيكو مدريد وقلب الطاولة على جاره في ربع النهائي، حيث كان الملكي متأخرًا بهدف ولكنه فاز في النهاية بثلاثية، ويسعى لتحقيق فوز مريح على أرضه ووسط جماهيره في ذهاب كلاسيكو الكأس.
أما برشلونة فكان قد صعد إلى نصف النهائي عقب تخطي العنيد سوسيداد بهدف نظيف، ويأمل في تجنب الخسارة على الأقل في لقاء الليلة، خاصًة مع كثرة الإصابات وغياب الثلاثي ليفاندوفيسكي، بيدري وديمبيلي.