90+5" الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة
مباشرريال مدريد وإسبانيول: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جووووووووووووووول، أسينسيو يسجل الثالث لريال مدريد
90+2" جوووووووووووووووووووووووووول"""" ماركو أسينسيو يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من ناتشو تلقاها ماركو أسينسيو وسددها فى المرمى بنجاح
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81" سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء
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77" تسديدة قوية من فينيسيوس جونيور من على حدود المنطقة أمسكها الحارس بثبات
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75" ركلة حرة من على حدود المنطقة لريال مدريد نفذها رودريجو سيلفا بتسديدة قوية اصطدمت فى العارضة وتحولت إلى ضربة مرمى
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تبديل ثنائي لريال مدريد
74" دخول داني سيبايوس وانطونيو رودريجير وخروج أوريليان تشواميني وتوني كروس
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تبديل أول لريال مدريد
72" دخول ماركو أسينسيو وخروح لوكا مودريتش
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70" تسديدة صاروخية من توني كروس من على حدود المنطقة مرت أعلى المرمى بقليل
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تبديل أول لإسبانيول
69" دخول رونائيل بيير جابريل وخروج أوسكار خيل ريجانو
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65" ركلة حرة لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
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62" هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
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59" عرضية خطيرة من فينيسيوس جونيور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة
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55" بطاقة صفراء من نصيب أوسكار خيل ريجانو بعد تدخل قوي على فينيسيوس جونيور
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50" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
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جووووووووول،،، ميلتاو يسجل الثاني لريال مدريد
39" جوووووووووووووووووووووووووول""" ميلتاو يسجل الثاني لريال مدريد بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى عن طريق تشواميني تلقاها ميلتاو برأسية قوية فى المرمى
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32" بطاقة صفراء من نصيب فينيسيوس جونيور
- -30" تمريرة من توني كروس تلقاها فينيسيوس جونيور وسددها من داخل المنطقة لكنها مرت أعلى المرمى
- -26" رودريجو سيلفا سدد كرة قوية من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم