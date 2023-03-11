مباشرريال مدريد وإسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، ضمن منافسات الجولة 25 في الدوري الإسباني 2022-23.

Real Madrid Espanyol LaLiga 2023@realmadrid/@RCDEspanyol
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ريال مدريد vs إسبانيولريال مدريدإسبانيولالدوري الإسباني - لا ليجا

ملخص

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    90+5" الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة

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    جووووووووووووووول، أسينسيو يسجل الثالث لريال مدريد

    90+2" جوووووووووووووووووووووووووول"""" ماركو أسينسيو يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من ناتشو تلقاها ماركو أسينسيو وسددها فى المرمى بنجاح

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    81" سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء

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    77" تسديدة قوية من فينيسيوس جونيور من على حدود المنطقة أمسكها الحارس بثبات

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    75" ركلة حرة من على حدود المنطقة لريال مدريد نفذها رودريجو سيلفا بتسديدة قوية اصطدمت فى العارضة وتحولت إلى ضربة مرمى

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    تبديل ثنائي لريال مدريد

    74" دخول داني سيبايوس وانطونيو رودريجير وخروج أوريليان تشواميني وتوني كروس

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    تبديل أول لريال مدريد

    72" دخول ماركو أسينسيو وخروح لوكا مودريتش

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    70" تسديدة صاروخية من توني كروس من على حدود المنطقة مرت أعلى المرمى بقليل

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    تبديل أول لإسبانيول

    69" دخول رونائيل بيير جابريل وخروج أوسكار خيل ريجانو

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    65" ركلة حرة لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

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    62" هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

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    59" عرضية خطيرة من فينيسيوس جونيور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة

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    55" بطاقة صفراء من نصيب أوسكار خيل ريجانو بعد تدخل قوي على فينيسيوس جونيور

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    50" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول

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    جووووووووول،،، ميلتاو يسجل الثاني لريال مدريد

    39" جوووووووووووووووووووووووووول""" ميلتاو يسجل الثاني لريال مدريد بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى عن طريق تشواميني  تلقاها ميلتاو برأسية قوية فى المرمى

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    32" بطاقة صفراء من نصيب فينيسيوس جونيور

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    30" تمريرة من توني كروس تلقاها فينيسيوس جونيور وسددها من داخل المنطقة لكنها مرت أعلى المرمى
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    26" رودريجو سيلفا سدد كرة قوية من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم