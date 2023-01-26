37" عرضية من الجهة اليمنى ارسلها ناتشو تلقاها فالفيردي بتسديدة من لمسة واحدة مرت اعلى المرمى
مباشرريال مدريد وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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35" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي أتليتكو مدريد في منتصف الملعب
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32" ركلة حرة لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس قابلها ميليتاو برأسية مرت اعلى المرمى
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30" مرور نصف ساعة من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم أتليتكو مدريد بهدف دون رد
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28" تسديدة من الجانب الايمن من كوريا أمكسها كورتوا على مرتين
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26" تسديدة من فيدريكو فالفيردي من على حدود المنطقة أمسكها الحارس بثبات
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25" ضغط من ريال مدريد الذي صعوبة كبيرة في إختراق دفاعات أتليتكو مدريد
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جووووووووووووووووووووووووووووووووول، موراتا يتقدم لأتليتيكو مدريد
19" تمريرة سحرية من خلف المدافعين تصل لمولينا الذي مررها بلمسة واحدة فى إتجاه موراتا فى منطقة جزاء ريال مدريد ويضعها فى الشباك
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15" انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الفريقين فى الربع ساعة الأولى من المباراة
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أووووووووه، فينيسيوس يهدر فرصة التقدم لريال مدريد
9" تمريرة ثنائية بين فينيسيوس وكريم بنزيمة تضع البرازيلي فى مواجهة المرمى وتدخل رائع من ستيفان سافيتش الذي ابعدها في اللحظات الأخيرة
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7" ركنية لأتلتيكو مدريد تنفذ بعرضية من توماس ليمار أبعدها ميليتاو من منطقة الخطورة
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5" بداية قوية للمباراة ومحاولات من كلا الفريقين لفرض السيطرة دون خطورة حقيقية حتى الآن
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1" والآن صافرة بداية المباراة
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تشكيل أتليتكومدريد
يبدأ أتليتكومدريد بقيادة المدرب دييجو سيميوني بالرسم الأتي
الخطة 4-4-2
يان أوبلاك
رينيلدو - ماريو هيرموسو - أكسل فيتسيل - ناهول مولينا
كوكي - أنطوان جريزمان - توماس ليمار - ماركوس يورينتي
أنخل كوريا - ألفارو موراتا
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تشكيل ريال مدريد
يبدا ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
تيبوه كورتوا
أنطونيو رودريجير - إيدير ميليتاو - ناتشو - فيرلاند ميندي
توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا
فيدريكو فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتي تقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي لموسم 2022-23 من بطولة كأس ملك إسبانيا،على "سانتياجو برنابيو".
ريال مدريد صعد إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا صعبًا على فريق كاسيرينيو الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني بهدف نظيف في دور الـ32، ثم تخطى عقبة فياريال بصعوبة في دور الستة عشر بنتيجة 3-2.
أما أتلتيكو مدريد، فقد تجاوز عقبة ريال أوفييدو في دور الـ32 بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين، ثم تجاوز ليفانتي بالنتيجة ذاتها في دور الستة عشر.