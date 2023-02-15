أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمبارة ريال مدريد ضد إلتشي، والتي تقام في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 21 لموسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

يسعى الوصيف ريال مدريد لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة الذي ابتعد بصدارة الترتيب بفارق 11 نقطة بعد أن فاز يوم الأحد الماضي على فياريال، ويريد الملكي تقليص الفارق مجددًا لثماني نقاط.

أما إلتشي، فحقق أول انتصار له في الدوري الإسباني في الجولة الماضية على حساب فياريال ويطمح مع مدربه بابلو ماشين للحفاظ على النتائج الإيجابية للخروج من المركز الأخير في الليجا.