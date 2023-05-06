مباشرريال مدريد ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة نهائي كأس ملك إسبانيا

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023

Real Madrid Osasuna Copa del Rey 2023RFEF
منشور جديد: 0
ريال مدريد vs أوساسوناريال مدريدأوساسوناكأس الملك الاسباني

ملخص

  • -

    بث مباشر: شاهد نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 بين ريال وأوساسونا

    البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا على شاهد VIP

  • -

    نهاية المباراة بفوز الريال وتتويجه بطلًا لكأس ملك إسبانيا

  • -

    أوووووووووووووووه التعادل يضيع من أوساسونا

    93' عرررضية بإتجاه كيكي باراخا ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

  • -

    ماذا فعلت يا فيني؟

    89' فيني ينفرد بالمرمى وبدلًا من التسديد يقرر تمرير الكرة لزميله بنزيما ولكنها قصيرة، هيريرا ينقض عليهاىويمسك بها

  • -

    تبديل لريال مدريد

    88' خروج رودريجو ودخول أسينسيو

  • -

    83' بطاقة صفراء من نصيب كيكي باراخا لاعب أوساسونا

  • -

    تبديل لريال مدريد

    81' دخول لوكا مودريتش وخروج توني كروس

  • -

    78' ضغط قوي من أوساسونا بحثًا عن التعادل

  • -

    خطيرررررة للريال

    76' عررضية من فيني، ألابا يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها تعلو العارضة

  • -

    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للريال

    70' تشتيت سيئ لعرضية فيني،الكرة تصل إلى كروس الذي يصووب، ترتطم بالدفاع وترتد إلى رودريجو الذي يجدها أمامه ويسددها في المرمى

  • -

    تبديل للريال وآخر لأوساسونا

    69' دخول روديجير من جانب الريال وأفيلا لفريق أوساسونا

  • -

    كيف ضاعت يا فالفيردي؟

    61' عرررضية رائعة من بنزيما إلى فاللفيردي الذي لم يكن مراقبًا ولكن تسديدة الأوروجوياني تعلو العارضة

  • -

    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لأوساسونا

    57' عرضية من الزلزولي ترتطم بالمدافع كارباخال وتصل إلى تورو الذي يصوب كرة قووووية للغاية تسكن المرمى على يمين كورتوا

  • -

    51' عرررضية من الجهة اليمنى لمايوركا ولكن كارباخال يشتتها

  • -

    51' تصوويبة قوية من فيني من خارج المنطقة ولكن الكرة عالية عن المرمى

  • -

    49' عررضية من كامافينجا إلى بنزيما الذي يسدد الكرة قووية ولكنها تعلو المرمى

  • -

    بداية الشوط الثاني

  • -

    نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على أوساسونا بهدف نظيف

  • -

    التوتر يزداد داخل الملعب

    44' رودريجو يسقط بعد إحدى الالتحامات ولكن أوساسونا يواصل اللعب ليتدخل كامافينجا بقوة مع حامل الكرة

  • -

    35' محاولة من فيني الذي يسدد الكرة مقوسة ولكنها تعلو العارضة قليلًا