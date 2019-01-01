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ريال مدريد × أوساسونا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد القادمة ضد أوساسونا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2019-2020، على ملعب سنتياجو برنابيو

محدث
التعليقات()
Getty

2019-09-25T19:32:52Z

33’ محاولة التوغل من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري لكنه  فشل فى الإختراق

2019-09-25T19:31:59Z

32’ تمريرة طولية فى إتجاه براندون لاماس لكن نجح فى أستخلاص الكرة ميليتاو وابعدها إلى الحارس ألفونس أريولا

2019-09-25T19:31:30Z

31’ محاولة التوغل من لوكاس فاسكيز من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع وابعدها لترتد امام الحارس روبن مارتينيز 

2019-09-25T19:30:01Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-09-25T19:29:28Z

27’ تحضير وتمريرات من لاعبي أوساسونا فى الخط الخلفي لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-09-25T19:28:53Z

26’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد

2019-09-25T19:27:09Z

25’ توقف اللقاء لسقوط المدافع بيرفيس إستوبينان بعد تدخل قوي من كاسيميرو 

2019-09-25T19:24:19Z

24’ تمريرة طولية رائعة فى إتجاه لوكاس فاسكيز الذي أستلم الكرة بشكل رائع وارسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-25T19:23:02Z

23’ تمريرة طولية من إيدير ميليتاو فى إتجاه لوكاس فاسكيز لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى رمية تماس

2019-09-25T19:22:09Z

22’ عرضية من لوكاس فاسكيز من الجهة اليمنى تبحث عن رأس المهاجم لوكا يوفيتش لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له

2019-09-25T19:20:48Z

20’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء 

2019-09-25T19:20:04Z

18’ تسديدة قوية للغاية من توني كروس من خارج المنطقة مرت على حافة القائم الايسر لمرمي الحارس روبن مارتينيز

2019-09-25T19:18:27Z

17’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق ألفارو أودريوزولا ثم مرر كرة أرضية خطيرة ابعدها الدفاع تصطدم فى القائم وترتد امام لوكا يوفيتش الذي سددها اعلى المرمي 

2019-09-25T19:16:41Z

16’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من روبرت إيبانيز على ناتشو فى منتصف الميدان

2019-09-25T19:15:42Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-09-25T19:15:11Z

14’ تنفيذ الركنية بعرضية من روبن جارسيا لكن ابعدها الدفاع الملكي من منطقة الخطورة 

2019-09-25T19:12:52Z

13’ تمريرة فى إتجاه براندون لاماس على الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-09-25T19:11:16Z

11’ ضغط متقدم من ريال مدريد على دفاعات أوساسونا وتمريرات على حدود المنطقة 

2019-09-25T19:09:57Z

10’ بطاقة صفراء أولي فى المباراة من نصيب إيدير ميليتاو 

2019-09-25T19:09:28Z

9’ تمريرات منحصرة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين لمحاولة السيطرة على مجريات اللقاء

2019-09-25T19:07:24Z

6’ تمريرة طولية رائعة من فيدريكو فالفيردي فى إتجاه لوكاس فاسكيز على الجهة اليمينى تلقاها فاسكيز بعرضية من لمسة واحدة لكن ابعدها الدفاع من امام فالفيردي قبل ان يسددها 

2019-09-25T19:06:09Z

5’ محاولة التوغل من كاردونا من الجهة اليمنى لكن تدخل معه سيرجيو راموس واستخلص الكرة بدون أخطاء

2019-09-25T19:05:03Z

4’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من مارك كاردونا على توني كروس

2019-09-25T19:03:59Z

3’ محاولة هجومية لفريق أوساسونا وانطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق روبرت إيبانيز الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-25T19:02:09Z

2’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ريال مدريد

التشكيل الرسمي لأوساسونا

2019-09-25T18:46:34Z

يبدأ المدرب جاجوبا أراساتي

روبن مارتينيز / ليلو كاستيلانو / راؤول نافاس / فاكوندو رونكاليا / بيرفيس إستوبينان / روبرت إيبانيز / جون مونكايولا / فران ميريدا / روبن جارسيا / مارك كاردونا / براندون لاماس

البدلاء / لويس بيريا / روبيرتو توريس / ناتشو فيدال / أريداني هيرنانديز / كيمي أفيلا / خوان فيلار / سيرخيو هيريرا 

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-09-25T18:44:15Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

أفونس أريولا / ألفارو أودريوزولا / إيدير ميليتاو / سيرخيو راموس / ناتشو/ توني كروس / كاسيميرو / فيديريكو فالفيردي /  لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش / فينيسيوس جونيور

البدلاء / ألفارو فيدالجو / كريم بنزيمة / رافاييل فاران / دانييل كارباخال / ثيبوه كورتوا / إدين هازارد / خيمس رودريجيز

2019-09-25T17:54:47Z

على الجانب الآخر، كانت أخر مباراة أوساسونا أمام ريال بيتيس وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط متساويًا مع فى المركز السابع مع ريال سوسيداد، حيث خاض أوساسونا خمس مباريات تعادل فى أربع، ونجح فى تحقيق الفوز فى مباراة وحيدة أمام ليجانيس بهدف نظيف.

2019-09-25T17:54:21Z

حقق الميرنجي فوزًا صعبًا على مضيفه إشبيلية بهدف دون رد، فى الجولة الخامسة من منافسات الدورى الإسباني، فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رامون سانشيز، وبهذا الأداء تطمئن جماهير الملكي، خاصة بعد الخساراة الكبيرة للفريق  أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة، فى الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، خاض ريال مدريد خمس مباريات أستطاع تحقيق الفوز فى مبارتان فقط، وتعادل فى مثلهما، وبهذا الانتصار يتقدم الميرنجي إلى المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 11 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو المتصدر.

2019-09-25T17:54:11Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح ملعب سنتياجو برنابيو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وأوساسونا، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.