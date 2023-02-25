22' خروج ماندافا للإصابة محمولًا ودخول خيمينيز
مباشرريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة
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تبديل اضطراري لأتلتيكو مدريد
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21' تسديدة قوووية من كاراسكو ولكن كورتوا يتصدى لها
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17' عررضية من الجهة اليمنى وتسديدة على الطائر من بنزيما ولكن الكرة تعلو المرمى
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16' محاولة أخرى من فينيسيوس وتسديدة قوية على حدود المنطقة لكن الدفاع يتألق
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9' أوووووووه تسديدة قوية مباغتة من ماركو أسينسيو لكن أوبلاك يتألق ويتصدى لها في أول تحديد حقيقي من ريال مدريد في الديربي
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6' لمسة يد على فالفيردي داخل منطقة الجزاء ومطالبة من لاعبي أتلتيكو مدريد بركلة جزاء لكن الحكم خيل مانزانو لم يحتسب شيئًا
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5' المباراة سجال بين الفريقين ومحاولات غير مكتمة من هنا وهناك
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انطلاق المباراة
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الوقوف دقيقة حدادًا على وفاة أمانسيو أمارو الرئيس الشرفي السابق لريال مدريد
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تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد الريال
أما دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-4-2
يان أوبلاك
رينيلدو ماندافا - ماريو هيرموسو - ستيفان سافيتش - ناهويل مولينا
ساؤول نيجويز - كوكي - بابلو باريوس - ماركوس يورينتي
أنطوان جريزمان - يانيك كاراسكو
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تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
داني سيبايوس - توني كروس - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو في قمة لقاءات الجولة 23 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، والذي سيُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
يدخل الملكي منتشيًا بالفوز العريض الذي حققه على ليفربول في دوري أبطال أوروبا بملعب آنفيلد بخماسية، يسعى لتحقيق الفوز على خصمه في العاصمة من أجل تقليص الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين المتصدر برشلونة.
أما أتلتيكو مدريد فيتواجد في الترتيب الرابع برصيد 41 نقطة ويرغب في الفوز من أجل الانفراد بالمركز الثالث مؤقتًا على حساب ريال سوسيداد.