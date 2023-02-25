أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو في قمة لقاءات الجولة 23 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، والذي سيُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

يدخل الملكي منتشيًا بالفوز العريض الذي حققه على ليفربول في دوري أبطال أوروبا بملعب آنفيلد بخماسية، يسعى لتحقيق الفوز على خصمه في العاصمة من أجل تقليص الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين المتصدر برشلونة.

أما أتلتيكو مدريد فيتواجد في الترتيب الرابع برصيد 41 نقطة ويرغب في الفوز من أجل الانفراد بالمركز الثالث مؤقتًا على حساب ريال سوسيداد.