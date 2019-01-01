على الجانب الآخر فريق مايوركا يُقدم عروض سيئة منذ بداية الموسم، حيث لم يستطع أن يحصد سوى 4 نقاط فقط عن طريق فوز على إيبار وتعادل أمام أتلتيك بيلباو، خلاف ذلك فقد هُزم في الخمس مباريات الآخرى، ولكن الفريق استطاع أن يتغلب بشكل مفاجئ على إسبانيول في الجولة السابقة بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط مُحققًا الانتصار الثاني للفريق هذا الموسم.