أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق ريال بيتيس نظيره فريق ريال مدريد، على ملعب “ستاد بينيتو فيامارين” في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.