90+5’نهاية المباراة
FT: @RayoVallecano 1-0 @realmadrid— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 28, 2019
⚽ Embarba 23' (p)#RMLiga pic.twitter.com/N6TVVwjTlD
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
تبديل في صفوف رايو فالكيانو
تبديل في صفوف ريال مدريد
تبديل في صفوف رايو فاليكانو
تبديل في صفوف ريال مدريد
تبديل في صفوف ريال مدريد
بطاقة صفراء
أدريان إمباريا يفتتح التسجيل لرايو فاليكانو
من علامة الجزاء
25’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها أدريان إمباربا ببراعة على يمين الحارس تيبو كورتوا سكنت الشباك بنجاح
Min.23⚽️GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @AdriEmbarba11!!!!!!! (1-0) #RayoRealMadrid— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 28, 2019
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا / دانيل كاربخال / رافائي فاران / خيسوس فاييخو / مارسيلو / لوكا مودريتش / ماركوس يورنتي / توني كروس / جاريث بيل / ماريانو دياز / داني سيبايوس
📝 Tonight's starting XI!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/gwi7XKmXQZ— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 28, 2019
إليكم تشكيل رايو فاليكانو لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ميشيل بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
ألبيرتو جارسيا / تيتو تريجويرو / عبدالله با / ألياندرو جالفيز / أليكس مورينو / أوشي أجبو / ماريو سواريز / أدريان إمباريا / خوزيه بوزو / بيبي / خافي جيرا
⚡Once del Rayo Vallecano en el #RayoRealMadrid#VamosRayo #LaFranjaNuncaSeRinde pic.twitter.com/hrJT1eGbuw— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 28, 2019
كانت آخر مباريات رايو فاليكانو في الدوري الإسباني أمام فريق إشبيلية، التى انتهت بخسارته بخماسية نظيفة، ويحتل الفريق حاليًا المركز ألأخير فى جدول ترتيب اللاليجا برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن هويسكا صاحب المركز التاسع عشر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات، وتعادل في 7، وخسر 20 مباراة.
تعادل الميرينجي أمام فريق خيتافي بدون أهداف، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من الاليجا، وبهذا التعادل ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 34 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز 20 مباراة، وتعادل في 5 ، وتلقى 9 هزائم.