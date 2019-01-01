تشكيلة من الشباب يقودها المخضرم يحيى الشهري

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (زيد البواردي / سلطان الغنام ، عبد الله مادو ، عمر هوساوي ، عبد الرحمن العبيد / عبد الرحمن الدوسري ، عبد الله الخيبري ، حمد آل منصور / فهد الجميعة ، عبد الله السالم ، يحيى الشهري).

تشكيل النصر لمواجهة ذوب آهن اصفهان في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 🔶 pic.twitter.com/uBZQO7fdg7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

البدلاء: (صالح الوحيمد ، خالد الغوينم ، نواف الفرشان ، سعود زيدان ، راكان الشملان).