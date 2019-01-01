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ذوب آهن × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ذوب آهن ضد النصر المؤجلة من الجولة السادسة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019، والتي تقام في ملعب العربي

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تشكيل النصر

2019-05-29T18:07:06Z

تشكيلة من الشباب يقودها المخضرم يحيى الشهري

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (زيد البواردي / سلطان الغنام ، عبد الله مادو ، عمر هوساوي ، عبد الرحمن العبيد / عبد الرحمن الدوسري ، عبد الله الخيبري ، حمد آل منصور / فهد الجميعة ، عبد الله السالم ، يحيى الشهري).

البدلاء: (صالح الوحيمد ، خالد الغوينم ، نواف الفرشان ، سعود زيدان ، راكان الشملان).

تشكيل ذوب آهن

2019-05-29T18:06:56Z

يبدأ المدرب علي رضا منصوريان بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (محمد صديقي / حامد مالكي ، محمد نجاد مهدي ، هادي محمدي ، وحيد محمد زاده / قاسم حدادي فر ، حامد بوحمدان / محمد رضا حسيني ، محمد رضا عباسي ، رضا حبيب زاده / أمير مطهري).

البدلاء: (مهران درخشان مهر ، ميراج إسماعيلي ، علي رضا منظمي ، علي رضا تشيراغالي ، محمد زبير نيكنافس ، ماريون ، مجتبى مرتضاي).

2019-05-29T17:53:31Z

توج النصر بطلا للدوري السعودي بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط على وصيفه الهلال، وعلى الصعيد الآسيوي ضمن العالمي التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا رفقة ذوب آهن قبل مباراتهما الأخيرة في دور المجموعات، ففرسان نجد نجحوا في جمع 9 نقاطٍ وضعوهم في المركز الثاني حتى الآن، فيما جمع الفريق الإيراني 11 نقطة وضعوهم في الصدارة.

2019-05-29T17:53:28Z

سيقام هذا اللقاء على استاد حمد الكبير في قطر بعد أن كان مقرراً له أن يُلعب في استاد كربلاء الأسبوع الماضي، لكنه أُجل بسبب الأوضاع الأمنية في العراق، وجدير بالذكر أن المباراة ستقام في ملعب العربي لأن مباريات الفرق الإيرانية ضد الفرق السعودية تُقام في أراضٍ محايدة منذ سنوات، وذلك نظراً للتوترات السياسية بين البلدين.

2019-05-29T17:53:16Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمواجهة ذوب آهن ضد النصر المؤجلة من الجولة السادسة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.