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ديكاداها × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة أحداث مباراة الزمالك ضد ديكاداها في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، علي ملعب برج العرب

محدث
التعليقات()

2019-08-16T20:52:15Z

الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-08-16T20:51:11Z

90+2’ خطأ للزمالك من الجهة اليمنى نفذها حمدي النقاز بعرضية على القائم القريب لكنها غير متقنة يستخلصها الدفاع بنجاح

2019-08-16T20:50:44Z

90+1’ تمريرة من حازم إمام لداخل يمين المنطقة إلى حمدي النقاز لكن استخلصها الدفاع بنجاح

2019-08-16T20:50:08Z

90’ الحكم يحتسب 3 جقائق وقت بدل ضائع

2019-08-16T20:49:13Z

89’ الحكم يستأنف المباراة بإسقاط بعد فض الإشتباك بين لاعبي الفريقين

2019-08-16T20:46:19Z

87’ توتر فى ملعب المباراة وإشتباكات بين لاعبي الفريق الصومالي مع لاعبي الزمالك 

2019-08-16T20:43:36Z

85’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق محمد عبدالشافي لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس مصطفي حسين بثبات

2019-08-16T20:43:08Z

84’ عرضية من الجهة اليمنى تبحث عن {اسية مصطفي محمد لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-08-16T20:42:05Z

83’ إنطلاقة من حمدي النقاز من داخل يمين المنطقة ومحاولة المرور من الحارس لكنه سقط داخل المنطقة من أجل احتساب ركلة جزاء لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-08-16T20:41:49Z

82’ تمريرة من أشرف بن شرقي إلى كريم بامبو المنطلق من الجهة اليسري ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها مصطفي محمد بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم 

الهدف السابع للزمالك عن طريق مصطفي محمد

2019-08-16T20:38:50Z

وصف الهدف

81’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي إلى مصطفي محمد المنطلق من داخل يسار المنطقة ليتلقاها ويسددها تسديدة رائعة على يسار المرمي 

2019-08-16T20:38:10Z

80’ جووووووووووووووووول،،،،، الهدف السابع للزمالك عن طريق مصطفي محمد 

كريم بامبو يسجل أول أهدافه مع الزمالك

2019-08-16T20:35:59Z

وصف الهدف

77’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من مصطفي محمد إلى المنطلق كريم بامبو على حدود المنطقة ليهأ الكرة ويسدد تسديدة أرضية زاحفة حاول ابعدها الحارس مصطفي حسين لكنها سكنت الشباك بعد التصدي لها 

2019-08-16T20:35:45Z

76’ جووووووووووووول،،،،،،،، كريم بامبو بسجل الهدف السادس للزمالك 

2019-08-16T20:32:47Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم للزمالك بخماسية نظيفة 

2019-08-16T20:31:54Z

73’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وسيطرة من لاعبي الزمالك على الكرة فى منتصف الميدان

2019-08-16T20:30:48Z

72’ تسديدة قوية من كريم بامبو من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

التبديل الثالث فى صفوف الزمالك

2019-08-16T20:30:09Z

71’ دخول حازم إمام وخروج شيكابالا 

2019-08-16T20:30:05Z

70’ تسديدة من عباس أمين لكنها غير متقنة تصل سهلة بين أحضان الحارس محمد عاود

التبديل الاول فى صفوف ديكاداها

2019-08-16T20:28:52Z

69’ دخول فيصل حسن بدلاً من كيكان محمد 

2019-08-16T20:27:56Z

68’ سيطرة وتمريرات رائعة من لاعبي الزمالك على حدود منطقة الجزاء

2019-08-16T20:25:37Z

67’ محاولة التوغل من كريم بامبو من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بدون أخطاء

2019-08-16T20:23:45Z

66’ بطاقة صفراء من نصيب عباس أمين بعد تدخل قوي على محمود عبدالعزيز 

التبديل الثاني للزمالك

2019-08-16T20:23:14Z

65’ دخول مصطفي محمد وخروج عمر السعيد

2019-08-16T20:22:48Z

64’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى حمدي النقاز الذي أرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-16T20:22:17Z

63’ تسديدة قوية من شيكابالا من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-08-16T20:21:11Z

62’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان 

2019-08-16T20:18:27Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتقدم أصبح للزمالك بخماسية نظيفة على ديكاداها

2019-08-16T20:17:32Z

59’ توغل رائع من محمد عبدالشافي من الجهة اليسري ثم يرسلها عرضية فى إتجاه عمر السعيد لكن ابعدها الدفاع بنجاح

التبديل الاول فى صفوف الزمالك

2019-08-16T20:16:27Z

58’ دخول كريم بامبو وخروج يوسف أوباما 

2019-08-16T20:15:51Z

57’ عرضية من حمدي النقاز من الجهة اليمنى لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس مصطفي حسين 

2019-08-16T20:14:50Z

56’ تسديدة قوية من محمود عبدالعزيز من خارج المنطقة لكنها تفتقد الدقة وتعلو المرمي 

بنشرقي يسجل الهدف الخامس للزمالك

2019-08-16T20:13:24Z

وصف الهدف

54’ الهدف جاء بعد توغل رائع من شيكابالا من داخل يمين المنطقة ثم يمررها إلى أشرف بنشرقي الذي سددها من لمسة واحدة لتسكن الشباك بعد محاولة التصدي لها من الحارس 

2019-08-16T20:12:56Z

53’ جوووووووووووووووووول،،،، الهدف الخامس للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي

2019-08-16T20:11:28Z

52’ عرضية من حمدي النقاز من الجهة اليمنى تلقاها عمر السعيد بتسديدة من على القائم القريب لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-16T20:10:24Z

51’ تمريرة ثنائية بين عمرو السعيد ويوسف أوباما لكن الحكم يشير بوجود تسلل على يوسف أوباما

2019-08-16T20:09:21Z

50’ سيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللقاء وضغط مستمر على دفاعات ديكاداها الصومالي

الونش يسجل الهدف الرابع للزمالك

2019-08-16T20:08:05Z

وصف الهدف

49’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من شيكابالا لداخل يمين المنطقة إلى حمدي النقاز الذي مررها عرضية أرضية تلقاها محمود حمدي بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-08-16T20:07:24Z

48’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الرابع للزمالك عن طريق محمود حمدي الونش

2019-08-16T20:06:45Z

47’ ضغط قوي من فريق ديكاداها على الزمالك فى بداية الشوط الثاني لمحاولة البحث عن هدف شرفي 

بداية الشوط الثاني

2019-08-16T20:05:51Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

عمر السعيد يسجل الهدف الثالث للزمالك

2019-08-16T19:44:18Z

وصف الهدف

45+2’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من حمدي النقاز على الجهة اليمنى إلى شيكابالا الذي أرسلها عرضية رائعة تصل إلى عمر السعيد الذي سددها بنجاح فى المرمي 

2019-08-16T19:44:00Z

45+1’ جووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثالث للزمالك عن طريق عمر السعيد 

2019-08-16T19:43:12Z

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

2019-08-16T19:42:40Z

44’ خطأ للزمالك بعد تدخل قوي على محمد عبدالشافي فى المنطقة الدفاعية 

2019-08-16T19:41:46Z

43’ توقف اللقاء لإصابة عمر السعيد ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج

2019-08-16T19:40:39Z

42’ تسديدة قوية من بنشرقي من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-16T19:40:04Z

41’ محاولة الإختراق من أشرف بنشرقي من على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها من امامه

2019-08-16T19:38:25Z

40’ تمريرة ثنائية بين النقاز وأشرف بنشرقي على الجهة اليمنى لكن الحكم يشير بوجود تسلل على التونسي 

2019-08-16T19:36:24Z

38’ تمريرات واستحواذ من لاعبي الزمالك في منتصف الميدان

2019-08-16T19:35:45Z

37’ محاولة التوغل من شيكابالا من داخل يمين المنطقة والتسديد لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-08-16T19:35:00Z

36’ تسديدة غير متقنة من أدريس أمين مرت بعيدة عن مرمي الحارس محمد عواد

2019-08-16T19:34:29Z

35’ تمريرة ثنائية بين النقاز وشيكابالا انهاها النقاز بعرضية لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-16T19:33:13Z

34’ تنفيذ الركنية بتمريرة إلى عبدالشافي الذي أرسل عرضية على القائم البعيد تلقاها الونش برأسية فى قلب المنطقة حاول استلمها عمر السعيد لكن الحكم يشير بوجود تسلل

أوووووووووووه،،، فرصة الهدف الثالث للزمالك

2019-08-16T19:31:49Z

33’ إنطلاقة رائعة من شيكابالا من الجهة اليمنى ثم يمررها بالكعب إلى حمدي النقاز الذي ارسلها عرضية ابعدها الحارس لترتد امام بنشرقي الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع لترتد من جديد امام اوباما ليسدها تسديدة قوية تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-08-16T19:30:46Z

32’ سيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللقاء ومحاولات عديدة على المرمي 

2019-08-16T19:29:24Z

31’ هدف لفريق ديكاداها لكن الحكم يشير بوجود تسلل 

2019-08-16T19:28:16Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة حيث نجح الزمالك فى التقدم بهدفين دون رد

جول ثاني للزمالك بالنيران الصديقة من كان مولي سيربان

2019-08-16T19:26:49Z

وصف الهدف

29’ الهدف جاء بعد تمريرة من يوسف أوباما إلى أشرف بنشرقي داخل يسار المنطقة ليرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها المدافع كان مولي سيريان برأسية سكنت مرماه بالخطأ 

2019-08-16T19:26:17Z

28’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي 

2019-08-16T19:24:16Z

26’ تمريرة طولية من شيكابالا فى إتجاه عمر السعيد تلقاها برأسية فى قلب المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات

2019-08-16T19:23:14Z

25’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان 

2019-08-16T19:22:15Z

24’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ديكديا محمد لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-08-16T19:21:10Z

23’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان

2019-08-16T19:20:31Z

22’ توقف اللقاء لسقوط أحد لاعبي الفريق الصومالي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-08-16T19:19:14Z

21’ عرضية أرضية من حمدي النقاز من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من امام عمر السعيد

2019-08-16T19:18:38Z

20’ ضغط متقدم من لاعبي الزمالك على دفاعات الفريق الصومالي 

2019-08-16T19:16:50Z

19’ عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز تلقاها يوسف أوباما من داخل المنطقة بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-16T19:16:05Z

18’ تمريرة من شيكابالا من خارج المنطقة فى إتجاه حمدي النقاز الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع إلى ضربة مرمي 

2019-08-16T19:15:13Z

16’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان

2019-08-16T19:13:52Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم للزمالك بهدف دون رد

2019-08-16T19:13:30Z

14’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق عمر السعيد لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-08-16T19:12:35Z

13’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محمود عبدالعزيز لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-16T19:11:59Z

12’ خطأ فى منتصف الميدان للزمالك بعد تدخل قوي على أشرف بنشرقي 

2019-08-16T19:09:39Z

11’ تمريرة طولية من محمود زيزو على الجهة اليمنى فى إتجاه شيكابالا لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-08-16T19:07:28Z

10’ سيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللقاء وضغط متقدم على لاعبي ديكاداها 

2019-08-16T19:06:16Z

9’ إستئاف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك 

2019-08-16T19:04:51Z

7’ توقف اللقاء لسقوط الحارس مصطفي حسين بعد تدخل قوي من يوسف أوباما

أشرف بنشرقي يسجل الهدف الاول للزمالك

2019-08-16T19:03:31Z

وصف الهدف

6’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من أشرف بنشرقي على يمين المرمي كاد الحارس ان يتصدي لها لكنها سكنت الشباك بنجاح

2019-08-16T19:03:02Z

5’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي

2019-08-16T19:01:45Z

4’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك بهد إصطادم الكرة فى يد احد لاعبي الفريق الصومالي 

2019-08-16T19:01:04Z

3’ أووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك 

2019-08-16T18:59:52Z

2’ تمريرة طولية من محمود عبدالعزيز لداخل المنطقة فى إتجاه عمر السعيد لكن أمسكها الحارس بثبات

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-08-16T18:43:37Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد عواد / محمد عبالشافي / محمد عبدالغني / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / محمد حسن / محمود عبدالعزيز/ يوسف إبراهيم أوباما / محمود شيكابالا / أشرف بنشرقي / عمر السعيد 


البدلاء / محمد أبو جبل / كريم بامبو / محمد عنتر / حازم إمام / محمد عبدالسلام / مصطفي محمد / أحمد سيد زيزو
 

2019-08-16T18:43:22Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يفتح ‏ملعب بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك وديكاداها الصومالي، في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.