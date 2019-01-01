44- محاولة من لاعبي خيتافي للعودة بالنتيجة، ولكن يشن لاعبي برشلونة مرتدة سريعة عن طريق بوسكيتس الذي يضع الكرة إلى كارلز بيريز في الجهة اليمنى وينطلق اللاعب ليصلح إلى الكرة ويُمررها إلى سواريز ف العمق، ولكن يُسددها الآخير بشكل سئ لتخرج إلى ركلة مرمى.