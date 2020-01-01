ميسي: لن أرحل عن برشلونة في يناير، ومصير التجديد بعد الانتخابات

لا أعرف ماذا سأفعل عندما أعتزل، لكن بالتأكيد سيكون شيئًا يتعلق بكرة القدم، رغم أنني لا أرى نفسي مدربًا، ربما مدير رياضي يحاول جلب أفضل اللاعبين للنادي الذي هو فيه

إنها قصة حب منذ صغري مع النادي والمدينة، في كلتا الحالتين، كل ما تعنيه مسيرتي المهنية في برشلونة يجب ألا يكون ملطخًا. كل شيء يتم التغلب عليه دائمًا وسنرى في النهاية"

واختتم ميسي حديثه قائلاً: "نأمل أن ننهي هذا العام السيئ الذي فُرض علينا أن نعيشه والعام المقبل سنخرج من هذا الوضع"