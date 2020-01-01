ميسي: لن أرحل عن برشلونة في يناير، ومصير التجديد بعد الانتخابات

نهاية حوار ميسي
ميسي: لا أرى نفسي مدربًا وأتمنى نهاية العام وبداية مثالية في 2021
لا أعرف ماذا سأفعل عندما أعتزل، لكن بالتأكيد سيكون شيئًا يتعلق بكرة القدم، رغم أنني لا أرى نفسي مدربًا، ربما مدير رياضي يحاول جلب أفضل اللاعبين للنادي الذي هو فيه
إنها قصة حب منذ صغري مع النادي والمدينة، في كلتا الحالتين، كل ما تعنيه مسيرتي المهنية في برشلونة يجب ألا يكون ملطخًا. كل شيء يتم التغلب عليه دائمًا وسنرى في النهاية"
واختتم ميسي حديثه قائلاً: "نأمل أن ننهي هذا العام السيئ الذي فُرض علينا أن نعيشه والعام المقبل سنخرج من هذا الوضع"
ميسي يوجه رسالة إلى جماهير برشلونة
ميسي: من المستحيل اللعب في مدريد
أتلتيكو وريال مدريد لن يكونا وجهته
كان من الصعب عليّ التأقلم بعد ما حدث في غرفة خلع الملابس، هناك العديد من اللاعبين الجدد مع عدد قليل من أصحاب الدار، هذا يجعل لدينا ثقافة مختلفة مما يصعب مسألة الحصول على غرفة خلع ملابس موحدة، ولكن شيئًا فشيئًا تتحسن الأمور
من المستحيل بالنسبة لي أن أذهب إلى ريال مدريد أو أتلتيكو
ميسي: لم أتفاوض مع أي فريق ولن أرحل في يناير
ميسي يحسم مستقبله
وحول البدء في التفاوض مع نادٍ آخر مع بداية يناير المقبل قال: "ليس لدي أي شيء واضح حتى نهاية العام، الآن أفكر فقط في إنهاء الموسم مع برشلونة والفوز بالألقاب"
إيفول حاول سؤاله عن السفر لمانشستر أوباريس، لكنه رفض العرضين مازحًا
ميسي: لم أحدد أي شيء يتعلق بمستقبلي
أين يعتزل؟
“أنا أعلم أنه هناك الكثير من الناس في برشلونة الذين لا يزالوا يحبوني، ولكنني سأقوم بما هو أفضل للناد ولي. عمومًا، أريد أن أعيش في برشلونة وأن أكون في النادي بشكل ما عند الاعتزال”
“كانت لدي الرغبة دائمًا في أن أعيش في الولايات المتحدة وأن أخوض هذه التجربة، اليوم أركز على هذه الأشهر الستة المتبقية في النضال من أجل ما في وسعنا ولا أفكر في الكيفية التي سينتهي بها العام لأنه لن يكون جيدًا بالنسبة لأقول ما الذي سوف أفعله، أنا أيضًا لا أعرف مستقبلي بعد"
ميسي: لا توجد أي أزمة بيني وبين جريزمان
ميسي: لا أعلم سبب حديث نيمار عن اللعب سويًا معه
ميسي: من الصعب المنافسة دون جلب صفقات
الفريق في ضائقة مالية
"بعد الانتخابات سوف نرى، وحتى لو جاء نيمار وتشافي سيكون الأمر صعبًا وذلك لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح لنا بالتعاقد مع العديد من اللاعبين، ومن دون أسماء جيدة من الصعب المنافسة على البطولات.
ميسي: الرئيس المؤقت لم يكن يجب أن يتحدث عن رحيلي، ولم أتواصل مع المرشحين
عن توسكيتس وكلماته عن بيعه “لم يكن ينبغي عليه أن يقول ذلك حتى لو أنه رئيس مؤقت، كان عليه أن يقول رأيه أكثر عن ماذا سيأتي وماذا حدث”
“أفضل ألا أضع نفسي مع أي مرشح لأن تخيل ما سيقولونه، فقط أتمنى أن من يصل إلى المنصب يفعل الأشياء بشكل جيد لوضع النادي في المكان الذي يستحقه بقدر ما هو رائع”
لم أتحدث إلى أي مرشح، لا أكذب عليك، الآن علينا انتظار الانتخابات ورؤية ما سيحدث
ميسي: كومان يقوم بأمور جيدة للغاية
“كومان جاد فيما يريد من أجل النادي والفريق، هو يقوم بأمور بصورة جيدة للغاية، الأمور صعبة لأن لدينا العديد من اللاعبين الجدد، شيئًا فشيئًا سينمو الفريق”
ميسي: لم أرغب في مغادرة برشلونة من المحكمة
وحول بارسا جيت والتجسس على اللاعبين قال: "في الحقيقة لم يقلقني، كانت هناك أشياء أكثر أهمية من ذلك""
لم يكن هناك شك في قراري، وكنت أستطيع الرحيل مجانًا العام الماضي، إذا ذهبت إلى المحكمة، أخبرني المحامون أنني كنت سأفوز بالقضية، لكنني لم أرغب في مغادرة برشلونة بهذه الطريقة
ميسي يكشف تفاصيل حواره مع جوارديولا
لم يتعلق الأمر بالعمل معه
“مع جوارديولا تحدثت عن كيف تسير الأمور ولكن ليس على إذا ما كُنّا سنعمل سويًا مرة أخرى، بالنسبة لي جوارديولا هو الأفضل، يجذبني كيف يُعد للمباريات، لقد أخبرني كيف أهاجم لأفوز، من سوء الحظ أن جوارديولا وإنريكي لم يستمرا طويلًا، أعتقدت مع جوارديولا أنني تعلمت كل شيء، لكن إنريكي علمني أكثر”
تفاصيل أكثر من هنا
ميسي: شعرت بالحزن من التعامل معي وقت أزمة الضرائب
وحول أزمته مع الضرائب قال: "لا أعرف التفاصيل ولكنني واجهت مشكلة وانتهت. لم أكن أشكو من اتهامي بالتهرب الضريبي ولكن بطريقة المعاملة وبالأخص من صحف مدريد وكذلك بعض وسائل الإعلام في برشلونة. هذه المعاملة جرحتني كثيرًا.
أعتقد أنّ الجماهير تدعم اللاعب الموجود في فريقها خلال هذه اللحظة فقط، ولا أعتقد أنّهم يدعمون كل شيء في المطلق
ميسي: رحيل سواريز جنونيًا، لقد دفعوا له ليحرمنا من الألقاب
بارتوميو خدعني في كثير من الأمور
“كان قرارًا صعبًا للغاية لأنني أردت الرحيل عن نادي حياتي، عائلتي لم ترد الرحيل أيضًا، أطفالي قالوا لي لا ترحل، ولكن كان هذا ما شعرت به حينها”.
“لقد قررت قبل أن يُطرد لويس سواريز، ولكن ما فعلوه معه بدا جنونيًا بالنسبة لي بسبب طريقة رحيله، رحل مجانًا ودفعوا له عقده ولفريق ينافسنا على نفس الألقاب!”
كيف غشك بارتوميو؟ “في الكثير من الأمور، لن أقولها لأنني لا أحب ذلك، ولكن يمكنني أن أقول لك في كثير من الأمور”
ميسي: بارتوميو حاول أن يجعلني الرجل الشرير
سأظل ممتنًا إلى برشلونةسأكون دائمًا ممتنًا للنادي إلى الأبد، استفدت من كل ما منحني إياه النادي واستحقه على ما فعلته، ثم جاءت اللحظة التي اعتقدت فيها أنني قد أكملت دورتي هناك، وأنني أحتاج إلى التغيير، وأنني بحاجة إلى الخروج من كل ذلك، كنت أعلم أن هذا سيكون عامًا انتقاليًا، مع زملائي الجدد، لكنني أردت الاستمرار في القتال من أجل المزيد من الألقاب سواء دوري الأبطال أوالدوري، ثم بدأت كل هذه المشاكل، مع الرئيس الذي بدأ محاولة جعلي أبدو مثل الرجل الشرير في الفيلم، هذا ما شعرت به
ميسي: لهذا السبب أرسلت البروفاكس
ميسي: لا أهتم أن أكون الأفضل واحتاج إلى طبيب نفسي
تصريحات صادمة للبولجا
أنا لا ألعب لأكون الأفضل في العالم أو ليقول عني أحد أي شيء، ولكني ألعب للفوز وتقديم الأفضل لفريقي وأحاول الظهور بأفضل شكل في كل مباراة.
يجب أن أداوم على الذهاب إلى طبيب نفسي حتى أنتونيلا زوجتي أخبرتني بذلك، أعرف أنني بحاجة إليه بسبب عملي لكنني متحفظ للغاية على هذه الفكرة.
ميسي: لم يكن يجب أن نخسر بهذه الطريقة من بايرن ميونخ
ميسي عن وفاة مارادونا: لم أصدق الخبر وكل إنسان حر في رأيه عن دييجو
لم أشاهد جنازة مثل جنازته
"علمت بوفاة مارادونا من رسالة من والدي، كان الأمرصدمة ولم أصدق ذلك.،كنا نعلم أن دييجو لم يكن على ما يرام ولكن لم أصدق أنه مات. كان شيئًا فظيعًا وفي تلك اللحظة كان الأمر أشبه بالجنون"
"أنا لم أرَ جنازة مثل جنازة مارادونا، ولا أريد أن أفكر في الأمر، لكن كان الأمر طبيعيًا بسبب ما كان عليه دييجو وما فعله للأرجنتين. كان الجنون الذي ظهر بعد وفاته طبيعيًا، لأنه يستحق كل شيء"
"هل أفكر في الموت؟ لا، على الرغم من أنني أفكر كيف ستكون الأمور عندما أموت، وكيف سيكون أطفالي وعائلتي، لكني آمل ألا أفكر كثيرًا في ذلك"
"القميص الذي ارتديته تكريماً لمارادونا أعطاني إياه جماهير نيويلز أولد بويز، كنت مقتنعاً بأنني سأسجل وأنني لعبت مباريات بدون تسجيل أهداف قبلها، لقد كان غريبًا لأن الأهداف تأتي عندما لا أبحث عنها على الإطلاق"
"كل شخص حر في إبداء رأيه وفعل ما يريد، لم يحب الجميع مارادونا بسبب أسلوبه في الحياة، الجميع أحرار في التصرف" "هذا ما قاله عن إيماءة اللاعب الذي رفض اتباع دقيقة الصمت من أجله"
ميسي: لا امتلك أجندة سياسية
ميسي: اللعب دون جمهور مرعب، وأسباب استكمال النشاط اقتصادية
ملعب كامب نو قوي بالجماهير
حينما قالوا لنا أن نعود للعب بعد توقف كرة القدم بسبب جائحة كورونا، كنت أرى أنّ ذلك الأمر مفيد للجماهير لكي تتشتت قليلًا بكرة القدم عما يحدث.
اللعب دون حضور جماهيري أمر مرعب، هذا الأمر جعل المباريات متكافئة بشكل أكبر، فالقدوم إلى "كامب نو" في وجود صخب المدرجات أمر صعب على أي منافس.
ما يهم الآن أن نلعب ونلتزم بعقود الرعاية والبث التلفزيوني... الأسباب ربما اقتصادية أكثر من رياضية. ولكني أحب اللعب والتدرب، ولا أعرف إن كان ذلك استغلالًا لنا لكنني أفضل القيام به.
ميسي: البعض يظن أنني أعيش في فقاعة، ولكني أشعر بما يحدث حولي
"يعتقد البعض أحيانًا أننا نعيش في فقاعة وفي معزل عن العالم، لكننا ندرك جميع مشاكل الناس"
"صحيح أنني أشعر بالامتياز، لكن في بعض الأحيان أود أن أكون مجهول الهوية أكثر وألا يكون هناك ثلاثمائة عين تنظر إلي، سأكون دائمًا ممتنًا لأن الحب الذي يمنحه لي الجميع مذهل"
"عائلتي لم تكن فقيرة، لكنها من الطبقة المتوسطة، لم يكن ينقصنا شيء ولكن لم تكن لدينا الكماليات أيضًا"
ميسي: حياتي مملة للغاية وأنا شخص انتقائي
“أنا انتقائي للغاية عندما يتعلق الأمر باختيار من أكون معه، لكن يمكنني دائمًا الشعور بذلك وقد تعاملت مع نفسي بشكل جيد”.
“حياتي طبيعية للغاية ومملة في بعض الأحيان، أستيقظ وأتناول الإفطار وأخذ الأولاد إلى المدرسة وأتدرب وأعود، كما هو الحال مع أنتونيلا ”.
“أحيانًا أذهب إلى السوبر ماركت للتبضع، ليس دائمًا، لكني أحب الذهاب هناك. لا أذهب إلى الأسواق الآن، فالكثير من الناس يجتمعون ويصبح الأمر صعبًا”.
ميسي: لم أصف بارتوميو بكلمة نوبيتا
ميسي: أحب اللعب مع أطفالي كثيرًا
أحب التواجد بين أطفالي وكذلك لعب كرة القدم، أستمتع بكل شيء معهم، وأحيانًا قبل النوم يأتون إلى فراشي. تياجو لم يعد يفعل ذلك، لكن ماتيو يفعلها أحيانًا.
تياجو يفضل مشاهدة مقاطع للفيديو عبر "يوتيوب" وهو شخص منطوي مثلي ويخجل كثيرًا، وقلت له ذلك كثيرًا، ولكن بعد أن وصل لعامه الرابع أصبح يحظى بالعديد من الأصدقاء وهذا جيد.
ميسي يستعيد ذكريات بداياته في برشلونة
"لم أفكر أبدًا في المغادرة"وصولي لبرشلونة مثّل لحظة صعبة، لأنني كنت في الثالثة عشرة من عمري وكنت أغادر كل شيء؛ الأصدقاء، البلد، وكل شيء. أتيت إلى مكان لا يعرفني فيه أحد، عندما كنا بمفردنا ، أخبرني والدي بما يجب أن أفعله، أما البحث عن حلمي أو نعود إلى ما كنا عليه، كنت واضحًا أنني أريد البقاء، رغم أنني عانيت كثيرًا في الأشهر الأولى حيث لم أستطع اللعب بسبب المسؤوليات
ميسي: كل ما عشته ساعدني على التطور
ميسي: هناك الكثير من الأكاذيب حولي وأود حسم الأمر الآن
أنا لا أبكي لأسباب رياضية، لكنني عانيت كثيرًا
ميسي: برشلونة يمر بفترة عصيبة
الفريق سيئ
أنا لست في وضعية جيدة، ما أفعله هو ما أشعر به في الوقت الحالي. اليوم أنا بخير، صحيح أنني مررت بوقت سيئ للغاية خلال الصيف وقبها بسبب الطريقة التي انتهى بها الموسم، ثم جاء البيروفاكس”.
“الآن أشعر أنني بحالة جيدة وأريد القتال من أجل كل ما لدينا في المستقبل، أنا متحمس على الرغم من أن النادي يمر بأوقات صعبة، هذه أوقات صعبة كما هو الحال بالنسبة للجميع”.
“النادي سيئ حقًا، وسيئ للغاية وسيكون من الصعب العودة إلى ما كُنّا عليه”