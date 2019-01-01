جينك وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

محمد صلاح يعود لقيادة هجوم الريدز

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقته المعتادة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (أليسون / جيمس ميلنر ، ديان لوفرين ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون / نابي كيتا ، فابينيو ، أليكس أوكسليد تشامبرلين / محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني).

📋| مع عودة صلاح إلى القائمة الأساسية، إليكم اختيارات كلوب لبداية مباراة #جينك_ليفربول...🔴#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/pGSMqYOr8U — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 23, 2019

البدلاء: (جورجينيو فينالدوم ، جو جوميز ، أدريان ، جوردان هندرسون ، آدم لالانا ، ريان بريوستر ، ديفوك أوريجي).