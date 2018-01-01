أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووووول..... حيث لقاء يجمع بين جيما آبا جيفار و الأهلي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية محمود جمال.