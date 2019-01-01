2019-01-31T20:39:24Z
10’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-31T20:39:02Z
8’ركنية نفذها توني كروس إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيرونا
2019-01-31T20:36:52Z
7’فينيسيوس جونيرو سدد كرة من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية
2019-01-31T20:34:53Z
6’تصويبة عن طريق مارسيلو من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-31T20:34:40Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-31T20:33:29Z
4’أول كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دوجلاس لويز الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة سددها كريستيان ستواني قوية أبعدت من دانيل كاربخال من على خط المرمى
2019-01-31T20:33:09Z
3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات قائمة في منتصف الميدان
2019-01-31T20:31:21Z
2’جيرونا بالزي الأحمر على اليمين وريال مدريد بالزي الأبيض على اليسار
انطلاق المباراة الآن
2019-01-31T20:31:08Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
2019-01-31T20:26:34Z
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
كيلور نافاس / سيرخيو راموس / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / داني سيبايوس / ماركوس يورنتي / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيما / لوكاس فاسكيز
📝 تشكيلة ريال مدريد أمام @GironaFC!#هلا_مدريد | #RMCopa pic.twitter.com/r7O6ioBIbZ— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم
2019-01-31T20:23:18Z
يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من
خوركا إيرايزوز / مارك مونييسا / بيدرو بورو / جوناس راماليو / بيرناردو إسبينوسا / دوجلاس لويز / بيك سونغ هو / أليكس جرانيل / أنتوني لوزانو / كريستيان ستواني / بورخا جارسيا
Aquest és l’onze inicial del Girona pel partidàs d’avui!🔝😍#GironaRealMadrid 🔜🔴⚪ pic.twitter.com/mdZVIqP9LW— Girona FC (@GironaFC) January 31, 2019
2019-01-31T20:21:46Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين جيرونا وريال مدريد على ملعب موتنيليفي، في إطار منافسات الربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.