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جور ماهيا × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة جور ماهيا ضد الزمالك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعت لكأس الكونفدرالية 2018-19

محدث
التعليقات()
الزمالك

2019-02-03T14:53:15Z

90+3’خالد بو طيب سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

دينيس أوليتش يسجل الرابع لجور ماهيا

2019-02-03T14:47:08Z

بعد خطأ فادح من دفاعات الزمالك

90+2’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق تيوسينجي خلف دفاعات الزمالك في إتجاه دينيس أوليتش الذي إستلم الكرة وتلاعب بدفاعات الأبيض وراوغ الحارس ثم سدد كرة بسهولة سكنت الشباك

 

تبديل في صفوف جور ماهيا

2019-02-03T14:46:29Z

90+1’خروج فرانسيس ودخول جورج أوجوتو بدلًا منه

2019-02-03T14:43:06Z

90’تصويبة عن طريق تيوسنجي من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إصطدمت بحمدي النقاز وتحولت إلى ركنية

2019-02-03T14:42:56Z

89’اللعب يُستأنف الآن

2019-02-03T14:42:29Z

88’اللاعب فرانسيس يسقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-03T14:41:00Z

87’أموندي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الزمالك 

2019-02-03T14:39:51Z

86’دينيس أوليتش انطلق من منتصف الميدان ثم توغل إلى حدود المنطقة وراوغ الدفاعات وسدد كرة قوية إصطدمت بمحمود حمدي وتحولت إلى ركنية

2019-02-03T14:38:46Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدفين

2019-02-03T14:37:47Z

84’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جور ماهيا 

2019-02-03T14:37:27Z

83’دينيس أوليتش سدد كرة قوية من داخل المنطقة إصطدمت بمحمود علاء وتحولت إلى ركنية 

2019-02-03T14:36:21Z

82’بينية عن طريق فرجاني ساسي في إتجاه المنطلق إلى حدود المنطقة خالد بو طيب، بكن خرو ج رائع من الحارس بونيفاس الذي أبعد الكرة عن مرماه إلى رمية جانبية

2019-02-03T14:35:03Z

81’حميد أحداد انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وتدخل من فيلمون أموندي على قدم أحداد وسط مطالبات من لاعبي الزمالك بركلة جزاء، لكن الحكم يقول لاشيء

2019-02-03T14:34:40Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لجور ماهيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين

2019-02-03T14:34:01Z

79’بينية عن طريق محمود علاء في إتجاه المنطلق في الجانب الأيمن حمدي النقاز، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-03T14:33:25Z

78’فرانسيس كاهاتا سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-03T14:32:18Z

77’كرة ثابتة نفذها فرجاني ساسي مقوسة إلى داخل المنطقة حولها طارق حامد برأسية في إتجاه خالد بو طيب الذي سددها  قوية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-03T14:31:41Z

76’خطأ لصالح حميد أحداد في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من فيلمون أموندي 

2019-02-03T14:31:06Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال  التقدم لأصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدفين

بطاقة صفراء

2019-02-03T14:30:22Z

74’بطاقة صفراء من نصيب فيلمون أموندي بسبب إضاعة الوقت

2019-02-03T14:29:59Z

73’عمر السعيد انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى رمية جانبية

2019-02-03T14:29:51Z

72’إستئناف المباراة الآن

2019-02-03T14:28:41Z

71’سقوط اللاعب تيوسنجي بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-03T14:27:39Z

70’تيوسنجي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش

تبديل في صفوف جور ماهيا

2019-02-03T14:26:28Z

69’خروج كيبكروي ودخول دينيس أوليش بدلًا منه

2019-02-03T14:25:00Z

68’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الزمالك في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات فريق جور ماهيا

2019-02-03T14:23:46Z

67’تصويبة عن طريق حميد أحداد من خارج المنطقة مرت بعيدة تمامًا عن المرمى وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-03T14:23:39Z

66’إستئناف اللعب الآن

2019-02-03T14:23:02Z

65’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2019-02-03T14:22:22Z

64’كيبكروي سقط على أرض الملعب بداعي الإصابة وحكم المباراة يوقف اللعب للإطمئنان عليه

2019-02-03T14:21:50Z

63’حمدي النقاز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جور ماهيا

تبديل في صفوف الزمالك

2019-02-03T14:20:41Z

62’خروج إبراهيم حسن ودخول عمر السعيد بدلًا منه

 

2019-02-03T14:19:32Z

61’حميد أحداد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-02-03T14:19:07Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدفين

2019-02-03T14:18:23Z

59’حمدي النقاز أرسل كرة عرضية  من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس بونيفاس

2019-02-03T14:17:51Z

58’فرانسيس كاهاتا سدد كرة قوية من خارج المنطقة تنصدى لها جنش ببراعة وحولها إلى ركنية 

تبديل في صفوف الزمالك

2019-02-03T14:17:27Z

57’خروج محمود كهربا ودخول حميد أحداد بدلًا منه

 

2019-02-03T14:16:51Z

56’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جور ماهيا

2019-02-03T14:15:43Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لجور ماهيا بثلاثية مقابل هدفين

2019-02-03T14:15:18Z

53’كيبكروي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى عارضة الحارس جنش وإلى ركلة مرمى

2019-02-03T14:14:33Z

52’يوسف أوباما أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت الدفاعات 

2019-02-03T14:13:56Z

51’عبد الله جمعة سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-03T14:13:32Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لأصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين

كيبكروي يسجل الهدف الثالث لفريق جور ماهيا

2019-02-03T14:09:05Z

برأسية من داخل المنطقة

49’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق توسينيجي إلى داخل المنطقة في إتجاه كيبكروي الذي حولها برأسية قوية سكنت عل يسار الحارس جنش

2019-02-03T14:07:28Z

48’تمريرة بينية عن طريق فرجاني ساسي إلى المنطلق في الجانب الأيسر محمود كهر با طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-03T14:07:01Z

47’بداية هادئة من لاعبي الفريقيؤن وتمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الزاملك في منتصف الميدان 

2019-02-03T14:05:39Z

46’انطلاقة الشوط الثاني 

2019-02-03T13:47:59Z

45+1’نهاية الشوط الأول

 

2019-02-03T13:47:16Z

45’كرة ثابتة نفذها حمدي القناز مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-03T13:46:45Z

44’خطأ لصالح حمدي النقاز في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من شافيق باتامبوزي

2019-02-03T13:46:11Z

43’محمود كهربا انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

إبراهيم حسن يعدل النتيجة للزمالك

2019-02-03T13:41:11Z

بتصويبة من خارج المنطقة

42’الهدف جاء بعد انطلاقة من منتصف الميدان عن طريق إبراهيم حسن ثم سدد كرة قوية إصطدمت بيد الحارس وسكنت الشباك

 

2019-02-03T13:40:31Z

41’لاعبي الزمالك يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى فريق جور ماهيا 

جاكويس تيوسنجي يعود ويسجل الهدف الثاني لفريقه

2019-02-03T13:38:18Z

برأسية قوية من داخل المنطقة

40’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أوشينج جوما إلى داخل المنطقة في إتجاه تيوسنجي الذي حول الكرة برأسية قوية سكنت شباك الحارس محمود جنش

 

2019-02-03T13:36:56Z

39’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي جور ماهيا بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس جنش

أخطر هجمة في المباراة لصالح فريق جور ماهيا

2019-02-03T13:35:27Z

38’هجمة مرتدة بدأها أوشينج جوما من الجانب الأيمن ثم انطلق إلى حدود المنطقة وسط زيادة عددية على لاعبي الزمالك ثم أرسل كرة عرضية أرضية سددها أوينو أموندي تصدى لها جنش ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2019-02-03T13:34:08Z

37’محمود كهربا انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-02-03T13:33:21Z

36’أوينو أموندي انطلق من الجهة اليمنى ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت برأسية من محمود حمدي إلى ركنية

2019-02-03T13:32:57Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر  الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-02-03T13:32:05Z

34’محمود كهربا انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جور ماهيا 

2019-02-03T13:31:33Z

33’كرة ثابتة نفذها محمود كهربا إلى داخل المنطقة قوية على الجميع ومرت سريعة ثم تحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-03T13:30:53Z

32’خطأ لصالح خالد بو طيب في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من كينيث موجونا 

2019-02-03T13:29:21Z

31’كرة بنيية عن طريق إبراهيم حسن في إتجاه المنطلق في الجانب الأيمن حمدي النقاز، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-03T13:29:03Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-02-03T13:27:11Z

28’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أوشينج جوما إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش

جاكويس تيوسنجي يعدل النتيجة لجور ماهيا

2019-02-03T13:24:48Z

بتصويبة من داخل المنطقة

27’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة عن طريق كيبكروي إستقبلها تيوسنجي داخل المنطقة وسط غفلة من دفاعات الزمالك ثم سدد كرة بهدوء سكنت على يمين الحارس جنش

 

2019-02-03T13:24:39Z

26’إستئناف المباراة الآن

2019-02-03T13:23:59Z

25’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاج اللاعب 

2019-02-03T13:22:46Z

24’سقوط اللاعب عبد الله جمعة بداعي الإصابة بعد تدخل من كينيث موجونا في منتصف الميدان

2019-02-03T13:20:52Z

23’محمود كهربا أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى في إتجاه خالد بو طيب الذي إستلم الكرة وانطلق إلى داخل المنطقة، لكن تدخل من دفاعات جور ماهيا وإبعاد الكرة بنجاح خارج المنطقة

2019-02-03T13:20:00Z

22’تصويبة عن طريق فرجاني ساسي من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-03T13:18:24Z

21’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق شافيق باتمبوزي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الزمالك 

2019-02-03T13:17:18Z

20’يوسف أوباما أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-03T13:16:39Z

19’فرجاني ساسي أرسل كرة بينية في إتجاه بو طيب المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-02-03T13:16:08Z

18’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-03T13:15:07Z

17’تصويبة عن طريق جاكويس تيوسنجي من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-03T13:14:11Z

16’بينية عن طريق يونيفاس إلى داخل المنطقة في إتجاه كيبكروي طالت عليه ووصلت سهلة إلى الحارس جنش

2019-02-03T13:13:56Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للزمالك بهدف دون رد 

2019-02-03T13:12:45Z

14’لاعبي جور ماهيا يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الزمالك

2019-02-03T13:11:47Z

13’كرة بينية عن طريق كيبكروي في إتجاه المنطلق في الجانب الأيسر كينيث موجونا طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-03T13:11:07Z

12’أوينو أموندي انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-03T13:10:12Z

11’تمريرة بينية عن طريق إبراهيم حسن في إتجاه خالد بو طيب المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-02-03T13:09:21Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للفارس الأبيض بهدف دون رد

2019-02-03T13:08:51Z

8’محمود كهربا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

إبراهيم حسن يفتتح التسجيل للزمالك

2019-02-03T13:07:43Z

بتصويبة قوية من خارج المنطقة

7’الهدف جاء بعد ركنية نفذها فرجاني مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى حدود المنطقة أمام إبراهيم حسن الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك

 

2019-02-03T13:05:04Z

6’إستئناف المباراة الآن

2019-02-03T13:04:44Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-03T13:04:00Z

4’إصابة اللاعب كيبكروي بعد التدخل الأخير وحكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد بعد التدخل الأخير

2019-02-03T13:02:36Z

3’طارق حامد يتدخل بقوة وعنف على اللاعب كيبكروي في منتصف الميدان 

2019-02-03T13:01:46Z

2’جور ماهيا بالزي الأخضر على اليمين والزمالك بالزي الأييض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-02-03T13:01:24Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2019-02-03T13:00:48Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم  سيلسو ألفساو

 

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-02-03T12:56:27Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

محمود جنش / حمدي النفاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / محمود كهربا / خالد بوطيب

 

إليكم تشكيل مباراة جور ماهيا لمباراة اليوم

2019-02-03T12:50:23Z

يبدأ المدرب حسان أوكتاي بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا من

بونيفاس أولوتش أوتينو / فيلمون أموندي أوتينو / تشارليز سارامو موماني / جواشيم ألوتش أوشينج / شافيق باتامبوزي / لاورينس أوشينج جوما / كينيث موجونا / كيبكروي / فرانسيس كاهاتا نيامبورا / بونيفاس أوينو أموندي / ​جاكويس تيوسنجي











 

2019-02-03T12:41:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين جور ماهيا والزمالك على ملعب موي الرياضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.