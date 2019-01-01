دينيس أوليتش يسجل الرابع لجور ماهيا
بعد خطأ فادح من دفاعات الزمالك
90+2’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق تيوسينجي خلف دفاعات الزمالك في إتجاه دينيس أوليتش الذي إستلم الكرة وتلاعب بدفاعات الأبيض وراوغ الحارس ثم سدد كرة بسهولة سكنت الشباك
جووووووول | Dennis Oliech يحرز هدف Gor Mahia. #GMFCZSC 4-2 #TotalCAFCC pic.twitter.com/ojeSj3qtew— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 3, 2019
تبديل في صفوف جور ماهيا
بطاقة صفراء
تبديل في صفوف جور ماهيا
تبديل في صفوف الزمالك
62’خروج إبراهيم حسن ودخول عمر السعيد بدلًا منه
'٦١ التبديل الثاني للزمالك نزول عمر السعيد و خروج إبراهيم حسن pic.twitter.com/JdsGHCjj2p— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 3, 2019
تبديل في صفوف الزمالك
57’خروج محمود كهربا ودخول حميد أحداد بدلًا منه
'٥٨ التبديل الأول للزمالك نزول حميد أحداد و خروج كهربا pic.twitter.com/0kcUIvwaAr— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 3, 2019
كيبكروي يسجل الهدف الثالث لفريق جور ماهيا
برأسية من داخل المنطقة49’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق توسينيجي إلى داخل المنطقة في إتجاه كيبكروي الذي حولها برأسية قوية سكنت عل يسار الحارس جنش
45+1’نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 3, 2019
الزمالك ٢- ٢ جورماهيا pic.twitter.com/hPE4PpJXYh
إبراهيم حسن يعدل النتيجة للزمالك
بتصويبة من خارج المنطقة
42’الهدف جاء بعد انطلاقة من منتصف الميدان عن طريق إبراهيم حسن ثم سدد كرة قوية إصطدمت بيد الحارس وسكنت الشباك
'٤٤ جووووووووووول! إبراهيم حسن يُسجل الهدف الثاني ⚽️ pic.twitter.com/uaIlYypTRJ— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 3, 2019
جاكويس تيوسنجي يعود ويسجل الهدف الثاني لفريقه
برأسية قوية من داخل المنطقة
40’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أوشينج جوما إلى داخل المنطقة في إتجاه تيوسنجي الذي حول الكرة برأسية قوية سكنت شباك الحارس محمود جنش
جووووووول | Jacques Tuyisenge يحرز هدف Gor Mahia. #GMFCZSC 2-1 #TotalCAFCC pic.twitter.com/rPXeySSPtw— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 3, 2019
أخطر هجمة في المباراة لصالح فريق جور ماهيا
جاكويس تيوسنجي يعدل النتيجة لجور ماهيا
بتصويبة من داخل المنطقة
27’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة عن طريق كيبكروي إستقبلها تيوسنجي داخل المنطقة وسط غفلة من دفاعات الزمالك ثم سدد كرة بهدوء سكنت على يمين الحارس جنش
جووووووول | Jacques Tuyisenge يحرز هدف Gor Mahia. #GMFCZSC 1-1 #TotalCAFCC pic.twitter.com/In8xP09MJ9— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 3, 2019
إبراهيم حسن يفتتح التسجيل للزمالك
بتصويبة قوية من خارج المنطقة
7’الهدف جاء بعد ركنية نفذها فرجاني مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى حدود المنطقة أمام إبراهيم حسن الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك
'7 جووووووووووول! إبراهيم حسن يُسجل الهدف الأول ⚽️ pic.twitter.com/r3tXdoho43— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 3, 2019
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 3, 2019
الزمالك - جورماهيا pic.twitter.com/7jEeGZo5a2
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم سيلسو ألفساو
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من
محمود جنش / حمدي النفاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / محمود كهربا / خالد بوطيب
تشكيل الزمالك لمباراة جورماهيا بالكونفدرالية الأفريقية. 📝⚽️ pic.twitter.com/UUNwsfYPwD— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 3, 2019
إليكم تشكيل مباراة جور ماهيا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب حسان أوكتاي بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا من
بونيفاس أولوتش أوتينو / فيلمون أموندي أوتينو / تشارليز سارامو موماني / جواشيم ألوتش أوشينج / شافيق باتامبوزي / لاورينس أوشينج جوما / كينيث موجونا / كيبكروي / فرانسيس كاهاتا نيامبورا / بونيفاس أوينو أموندي / جاكويس تيوسنجي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #GMFCZSC #TotalCAFCC pic.twitter.com/UaPjtXeczg— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 3, 2019