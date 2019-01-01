يدخل منتخب البافانا بافانا فى المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، نجح في تحقيق الفوز فى مباراة واحدة امام منتخب ناميبيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر أولى مبارياته أمام منتخب أسود كوت ديفوار بهدف دون رد، وسيحتاج منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة أمام المنتخب الجزائري ليبقى على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 مع خسارة المنتخب الإيفواري أمام ناميبيا في نفس الجولة.