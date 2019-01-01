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تونس × نيجيريا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تونس ضد نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-07-17T19:42:12Z

40’المباراة تُستأنف الآن ويبدو أن طه ياسين الخنيسي غير قادر على استكمال المباراة

2019-07-17T19:41:05Z

39’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-07-17T19:38:44Z

38’سقوط اللاعب طه ياسين الخنيسي بداعي الإصابة بعد تدخل من أولا لإينا

2019-07-17T19:38:09Z

37’خطأ لصالح وهبي الخزري في منتصف الميدان بعد تدخل من أوجينيكارو إتيبو

2019-07-17T19:37:42Z

36’كرات وتمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب النيجيري في منتصف الميدان

2019-07-17T19:36:43Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للمنتخب النيجيري بهدف دون رد

2019-07-17T19:35:22Z

34’كرة ثابتة نفذها إتيبو مقوسة لداخل المنطقة تصل سهلة بين أحضان معز بن شريفية

2019-07-17T19:34:55Z

33’لمسة يد على محمد دراجر في الجانب الأيسر بالقرب من منطقة جزاء تونس

2019-07-17T19:33:36Z

32’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق وهبي الخزري إصطدمت بدفاعات نسور نيجيريا  ثم أبعدت خارج المنطقة

2019-07-17T19:32:39Z

31’تمريرة بينية عن طريق غيلان الشعلالي في إتجاه طه ياسين الخنيسي المنطلق على حدود المنطقة، أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-07-17T19:32:03Z

30’نصف ساعة مرت من عمر اللقاء ومازال التقدم لنسور نيجيريا بهدف دون رد

2019-07-17T19:31:32Z

28’كرة ثابتة نفذها أوجينيكارو مقوسة لداخل المنطقة وصلت سهلة بين أحضان معز بن شريفية

2019-07-17T19:30:01Z

27’خطأ لصالح أحمد موسى في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من محمد دراجر

2019-07-17T19:28:45Z

25’عرضية عن طريق محمد دراجر لداخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس فرانسيس ايوزوهو

2019-07-17T19:28:02Z

24’تصويبة عن طريق إينا من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات نسور قرطاج وتحولت إلى ركنية

2019-07-17T19:26:50Z

23’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب النيجيري في منتصف الميدان

2019-07-17T19:25:48Z

22’أليكس إيووبي مرر كرة بينية في إتجاه أحمد موسى المنطلق يسار المنطقة ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من ديلان برون

2019-07-17T19:24:56Z

21’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق تشوكويزي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات نسور قرطاج

2019-07-17T19:22:19Z

20’انحصار للعب في منتصف الميدان وضغط عالي من منتخب نيجيريا يحرم نسور قرطاج في الوصول إلى مناطق دفاعات الخصم

2019-07-17T19:20:17Z

19’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أسامة الحدادي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-07-17T19:19:55Z

18’وهبي الخزري نفذ الكرة الثابتة مباشرةً على المرمى إصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى ركنية

2019-07-17T19:18:31Z

17’خطأ لصالح أنيس البدري من مكان مميز من على حدود المنطقة بعد تدخل من ويلفريد نديدي استحق عليه بطاقة صفراء

2019-07-17T19:17:46Z

16’تمريرة بينية عن طريق أنيس البدري في إتجاه أسامة الحدادي المنطلق في الجانب الأيسر لداخل المنطقة، لكن هناك إشارة بوجود حالة تسلل

2019-07-17T19:17:28Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-17T19:15:50Z

13’بينية عن طريق فرجاني ساسي في إتجاه وهبي الخزري المنطلق داخل المنطقة، أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب النيجيري

2019-07-17T19:15:23Z

12’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب النيجيري في منتصف الميدان

2019-07-17T19:10:26Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للمنتخب النيجيري بهدف دون رد

2019-07-17T19:09:54Z

9’خطأ لصالح جاميلو كولينز بعد تدخل من محد دراجر في منتصف الميدان

2019-07-17T19:06:41Z

8’تصويبة عن طريق طه ياسين الخنيسي من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب النيجيري وتحولت إلى ركنية

2019-07-17T19:06:13Z

7’كرة ثابتة نفذها الخزري مباشرةً على المرمى إصطدمت بالحائط البشري للمنتخب النيجيري ثم أبعدت خارج المنطقة

2019-07-17T19:05:39Z

6’خطأ لصالح وهبي الخزري في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة 

2019-07-17T19:05:04Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للمنتخب التونسي بهدف دون رد

أوديون إيجالو يفتتح التسجيل للمنتخب النيجيري

2019-07-17T19:03:06Z

بعد خطأ فادح من دفاعات نسور قرطاج

4’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق جاميلو كولينز ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة، ثم بخطأ دفاعي تصطدم الكرة بياسين مرياح ثم بحارسه معز بن شريفية ووصلت أمام أوديون إيجالو ليسددها في الشباك

2019-07-17T19:02:24Z

3’جوووووووووول... والهدف الأول للمنتخب النيجيري عن طريق أوديون إيجالو

2019-07-17T19:01:43Z

2’تونس بالزي الأبيض على اليسار ونيجريا بالزي الأبيض على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-07-17T19:01:29Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل منتخب نيجيريا

2019-07-17T18:57:38Z

يبدأ المدرب جيرنوت روهر بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فرانسيس إيوزوهو / ويليام تروست / كينيث أوميرو / اولا إينا / جاميلو كولينز / ألأيكس إيووبي / ويلفريد نديدي / أوجينيكارو إتيبو / أحمد موسى / سامويل تشوكويزي / أوديون إيجالو

 

تشكيل منتخب تونس

2019-07-17T18:56:22Z

يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

معز بن شريفية / محمد دراجير / نسيم هنيد / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / غيلان الشعلالي / إلياس السخيري / فرجاني ساسي / أنيس البدري / طه ياسين الخنيسي / وهبي الخزري

 

2019-07-17T18:55:22Z

سيحصل الفريقان اللذان ودعا دور نصف النهائي لهذه النسخة على 2 مليون دولار لكل منهما في مباراة فاصلة لتحديد صاحب المركز الثالث، أما المباراة النهائية فتبلغ قيمة الجوائز المادية فيها 7 ملايين دولار، بواقع 4.5 مليون دولار للبطل، و2.5 مليون دولار للوصيف، ففي حال فوز منتخب تونس ستكون المرة الثانية التي يحقق فيها هذا المركز الثالث بعدما حصده من قبل في نسخة إثيوبيا عام 1962، أما المنتخب النيجيري فسبق له وحقق مركزًا ثالثًا سبع مرات خلال مشاركاته أعوام 1976، 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010.

2019-07-17T18:55:08Z

ودع نسور قرطاج الكان من نصف النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب السنغالي بهدف دون رد، في مباراة ركلات الجزاء المهدرة من جانب المنتخبين، لكن مازال أمام منتخب تونس حصد المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية، ووصل النسور إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ نسخة 2004 والتي أقيمت في الأراضي التونسية وتُوج بلقبها.

2019-07-17T18:53:55Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السلام مباراة تجمع بين منتخبي تونس ونيجيريا، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم  الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.