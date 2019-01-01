سيحصل الفريقان اللذان ودعا دور نصف النهائي لهذه النسخة على 2 مليون دولار لكل منهما في مباراة فاصلة لتحديد صاحب المركز الثالث، أما المباراة النهائية فتبلغ قيمة الجوائز المادية فيها 7 ملايين دولار، بواقع 4.5 مليون دولار للبطل، و2.5 مليون دولار للوصيف، ففي حال فوز منتخب تونس ستكون المرة الثانية التي يحقق فيها هذا المركز الثالث بعدما حصده من قبل في نسخة إثيوبيا عام 1962، أما المنتخب النيجيري فسبق له وحقق مركزًا ثالثًا سبع مرات خلال مشاركاته أعوام 1976، 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010.