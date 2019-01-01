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تونس × مالي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تونس ضد مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-06-28T15:37:25Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-28T15:36:17Z

49’سقوط نعيم السليتي داخل المنطقة بعد تدخل من مولا واجي، ومطالبات من لاعبي نسور قرطاج بركلة جزاء، لكن جوشوا بوندو يقول لاشيء

2019-06-28T15:33:55Z

48’محاولة لاخترق دفاعات المنتخب المالي عن طيق نعيم السليتي، لكن تدخل من الدفاعات وابعاد للكرة خارج المنطقة

2019-06-28T15:33:18Z

47’بداية قوية من المنتخب المالي وعرضية من الجانب الأيسر عن طريق يوسف كوني إصطدمت بدفاعات بديلان برون وتحولت إلى ركنية

2019-06-28T15:33:12Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-06-28T15:17:32Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-06-28T15:14:17Z

45’خطأ لصالح يوسف كوني بعد تدخل من وهبي الخزري في مناطق دفاعات المنتخب المالي

2019-06-28T15:12:35Z

44’موسى ماريجا سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-28T15:12:03Z

43’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعب الطاقمين الطبيين للفريق

2019-06-28T15:11:08Z

42’اووووووووووووووووووووه، أنيس البدري ينال البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على الحارس دجيجي ديارا

2019-06-28T15:08:17Z

41’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-28T15:07:47Z

40’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-28T15:07:22Z

39’سقوط الحارس المالي بداعي الإصابة بعد تدخل إلياس السخيري 

2019-06-28T15:06:15Z

38’خطأ لصالح الحارس المالي بعد تدخل قوي من إلياس السخيري داخل المنطقة استحق عليه بطاقة صفراء

2019-06-28T15:03:34Z

37’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق موسى ماريجا إلى داخل المنطقة أبعد من دفاعات نسور قرطاج إلى رمية جانبية

2019-06-28T15:02:33Z

36’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أسامة الحدادي في إتجاه وهبي الخزري على حدود المنطقة، ثم إستقبل الكرة وسددها زاحفة مرت بمحازة القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-28T15:02:05Z

35’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-28T15:02:00Z

34’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-28T14:58:55Z

33’سقوط الحارس معز حسن بداعي الإصابة بعد أن فشل في التقاط الكرة بشكل غريب

2019-06-28T14:57:17Z

32’بينية عن طريق إلياس السخيري في إتجاه وهبي الخزري المنطلق في الجانب الأيمن، لكن ابعاد الكرة من المدافع يسوف كوني إلى رمية جانبية

2019-06-28T14:56:22Z

31’خطأ لصالح موسى مايجا في منتصف الميدان بعد تدخل من ديلان برون

2019-06-28T14:56:02Z

30’نصف ساغة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-06-28T14:55:45Z

29’اللقاء يُستأنف الآن

2019-06-28T14:55:26Z

28’حكم المباراة يوقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب المياه

2019-06-28T14:54:35Z

27’خطأ لصالح وهبي الخزري بعد تدخل من مولا واجي في منتصف الميدان

2019-06-28T14:54:15Z

26’انصحار للعب في منتصف الميدان والكرة بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي

2019-06-28T14:53:02Z

25’بينية عن طريق امادو حيدارا في إتجاه موسى ماريجا المنطلق على حدود المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت سهلة إلى أحضان الحارس معز حسن

2019-06-28T14:52:03Z

24’خطأ لصالح لاسانا كوليبالي بعد تدخل من إلياس السخيري في منتصف الميدان

2019-06-28T14:50:43Z

23’موسى ماريجا مرر كرة بينية في إتجاه موسى دجنيبو المنطلق خلف دفاعات المنتخب التونسي، لكن أبعدت من ديلان برون ببراعة

2019-06-28T14:50:12Z

22’تصويبة عن طريق عبدولاي ديابي من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان معز حسن

2019-06-28T14:47:51Z

21’خطأ لصالح إلياس السخيري بعد تدخل من يوسف كوني في منتصف الميدان

2019-06-28T14:46:38Z

20’خطأ لصالح نعيم السليتي في منتصف الميدان بعد تدخل من هاماري تراوري

2019-06-28T14:45:52Z

19’بينية عن طريق وهبي الخزري في إتجاه نعيم السليتي المنطلق في الجانب الأيسر، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-06-28T14:45:09Z

18’كرات متبادلة في أقدام لاعبي المنتخب التونسي دون خطورة حقيقة على مرمى المنتخب المالي

2019-06-28T14:43:07Z

17’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دجينبو لداخل المنطقة أبعدت الكرة من ديلان برون إلى رمية جانبية

2019-06-28T14:41:46Z

16’خطأ لصالح موسى دجينبو بعد تدخل من وجدي كشريدة في منتصف اليمدان

2019-06-28T14:41:30Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-28T14:39:43Z

14’خطأ لصالح نعيم السليتي في منتصف الميدان بعد تدخل من هاماراي تراوري

2019-06-28T14:38:42Z

13’نعيم السليتي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب المالي

2019-06-28T14:37:34Z

12’تصويبة قوية مباغتة من مسافة بعيدة عن طريق وهبي الخزري تصدى لها الحارس دجيجي ديارا  ببراعة وتحولت إلى ركنية

2019-06-28T14:36:14Z

11’ضغط قوي من لاعبي المنتخب التونسي بحثًا عن هدف مبكر

2019-06-28T14:35:25Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

شاهد

2019-06-28T14:34:52Z

9’كرة ثابتة نفذها وهبي الخزري صاروخية على المرمى إصطدمت بالعارضة ثم أبعدت من الدفاعات

 

2019-06-28T14:34:08Z

8’اووووووووووووووه... العارضة تتصدى لتصويبة وهبي الخزري وتُخرم المنتخب التونسي من هدف محقق

2019-06-28T14:33:34Z

7’خطأ لصالح نعيم السليتي من على يسار حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من هاماري تراوري

2019-06-28T14:31:42Z

6’تمريرة بينية عن طريق إلياس السخيري في إتجاه وهبي الخزري المنطلق خلف دفاعات المنتخب المالي، لكن هناك إشاراة بوجود حالة تسلل

2019-06-28T14:31:17Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلي قائم بين الفريقين

2019-06-28T14:30:50Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق موسى ماريجا إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب التونسي

2019-06-28T14:30:34Z

3’البداية مع نسور قرطاج بتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-06-28T14:30:08Z

2’منتخب تونس بالزي الأبيض على اليسار ومنتخب مالي بالزي الأصفر الكامل على اليمين

انطلاق المباراة

2019-06-28T14:28:27Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-28T14:25:37Z

النشيد الوطني لكلا المنتخبين

تشكيل منتخب مالي

2019-06-28T14:14:44Z

يبدأ المدرب محمد مجاسوبا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دجيجي ديارا / هاماري تراوري / مولا واجي / مامادو فوفانا / يوسف كوني / أمادو ديدارا / دياديه ساماسيكو / لاسانا كوليبالي / عبدولاي ديابي / موسى ماريجا / موسى دجينبو

 

تشكيل منتخب تونس

2019-06-28T14:11:00Z

يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

معز حسن / وجدي كشريدة / ديلان برون / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / أنيس البدري / غيلان الشعلالي / إلياس السخيري / نعيم السليتي / طه ياسين الخنيسي / وهبي الخزري 

 

2019-06-28T14:09:25Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم البوتسواني جوشوا بوندو
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2019-06-28T14:08:35Z

حقق منتخب مالي فوز كبير برباعية مقابل هدف على حساب منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وكان النسور قد تأهلوا إلى نهائيات البطولة عن المجموعة الثالثة رفقة منتخب بوروندي الذي صعد لأول مرة، بعد أن حصدوا 14 نقطة من خلال أربع انتصارات وتعادلين، ولم يتلقوا أي خسارة، في مجموعة ضمت منتخب الجابون منظم النسخة الماضية وجنوب السودان.

2019-06-28T14:08:25Z

بدأ نسور قرطاج مشوارهم في الكان بتعادل إيجابي أمام المنتخب الأنجولي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا التعادل بقى الفريق في المركز الثالث بعد تحقيق النسور أول ثلاث نقاط على حساب نظيره الموريتاني بعد أن حقق الفوز برباعة مقابل هدف في نفس الجولة، وسيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء باحثًا عن الفوز ليضمن التأهل مبكرًا إلى الدور المقبل قبل انطلاق الجولة الثالثة.

2019-06-28T14:06:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السويس مباراة تجمع بين منتخب ونظيره المنتخب المالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.