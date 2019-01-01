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9’كرة ثابتة نفذها وهبي الخزري صاروخية على المرمى إصطدمت بالعارضة ثم أبعدت من الدفاعات
العارضة تقول "لا" للمنتخب التونسي!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/phcyPb0Rka— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019
انطلاق المباراة
ستاد السويس قبل انطلاق المباراة
🔴⚪ Le match Tunisie-Mali se jouera à une température de 38°C d'après les prévisions météo ! #TUNMLI 🇹🇳🇲🇱 #Tunisie #CAN2019 pic.twitter.com/fCCGIsrMyD— Tunisie Football (@tunisiefootball) June 28, 2019
تشكيل منتخب مالي
يبدأ المدرب محمد مجاسوبا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
دجيجي ديارا / هاماري تراوري / مولا واجي / مامادو فوفانا / يوسف كوني / أمادو ديدارا / دياديه ساماسيكو / لاسانا كوليبالي / عبدولاي ديابي / موسى ماريجا / موسى دجينبو
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #TUNMLI #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/dBdaCXncwa— CAF - عربي (@caf_online_AR) June 28, 2019
تشكيل منتخب تونس
يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
معز حسن / وجدي كشريدة / ديلان برون / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / أنيس البدري / غيلان الشعلالي / إلياس السخيري / نعيم السليتي / طه ياسين الخنيسي / وهبي الخزري
🔴⚪ OFFICIEL : Le 11 de départ de la Tunisie face au Mali ( à 15h30 🇹🇳, 16h30 🇫🇷) ! #TUNMLI 🇹🇳🇲🇱 #Tunisie #CAN2019 pic.twitter.com/WBfAzLJhnk— Tunisie Football (@tunisiefootball) June 28, 2019
حقق منتخب مالي فوز كبير برباعية مقابل هدف على حساب منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وكان النسور قد تأهلوا إلى نهائيات البطولة عن المجموعة الثالثة رفقة منتخب بوروندي الذي صعد لأول مرة، بعد أن حصدوا 14 نقطة من خلال أربع انتصارات وتعادلين، ولم يتلقوا أي خسارة، في مجموعة ضمت منتخب الجابون منظم النسخة الماضية وجنوب السودان.
بدأ نسور قرطاج مشوارهم في الكان بتعادل إيجابي أمام المنتخب الأنجولي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا التعادل بقى الفريق في المركز الثالث بعد تحقيق النسور أول ثلاث نقاط على حساب نظيره الموريتاني بعد أن حقق الفوز برباعة مقابل هدف في نفس الجولة، وسيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء باحثًا عن الفوز ليضمن التأهل مبكرًا إلى الدور المقبل قبل انطلاق الجولة الثالثة.