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تونس × بوروندي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تونس ضد بوروندي الودية التحضيرية لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
التعليقات()

2019-06-17T19:05:58Z

45+3’نهاية الشوط الأول

2019-06-17T19:04:54Z

45+2’يارباااااااااااااااااه، يوسف المساكني يهدر ركلة جزاء للمنتخب التونسي

2019-06-17T19:03:18Z

45+1’اووووووووووووووووه.. ركلة جزاء لصالح منتخب تونس بعد عركلة لبسام الصرارفي داخل المنطقة

2019-06-17T19:02:33Z

45’بسام الصرارفي انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل لداخل المنطقة وأرسل كرة عرضية أرضية في إتجاه إلياس السخيري الذي سدد الكرة قوية غير منضبطة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-17T19:01:36Z

44’اوووووووووووه إلياس السخيري يهدر هدف محقق لنسور قرطاج

2019-06-17T18:59:56Z

43’كرة ثابتة نفذها بسام الصرارفي زاحفة قوية تصدى لها الحارس بشكل رائع وحولها إلى ركنية

2019-06-17T18:59:15Z

42’المباراة تُستأنف الآن بخطأ لصالح المنتخب التونسي من مكان خطير

2019-06-17T18:59:03Z

41’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-17T18:58:33Z

40’سقوط اللاعب طه ياسين الخنيسي بداعي الإصابة

2019-06-17T18:56:46Z

39’خطأ لصالح طه ياسين الخنيسي بعد تدخل من فريدريرك نسابيومفا من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-06-17T18:56:14Z

38’تصويبة قوية عن طريق بسام الصرارفي من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-17T18:53:52Z

37’هدوء في أحداث المباراة وإنحصار للعب في منتصف الميدان

2019-06-17T18:53:34Z

36’خطأ لصالح عمر موسى بعد تدخل من طه ياسين الخنيسي داخل منطقة جزاء المنتخب البوروندي

2019-06-17T18:52:44Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-06-17T18:50:47Z

34’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق يوسف المساكني لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-17T18:49:21Z

33’تصويبة قوية عن طريق نجاندو من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب التونسي 

2019-06-17T18:47:57Z

32’ركنية من الجانب الأيمن نفذها فيستون عبد الرازق مقوسة لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس فاروق بن مصطفى

2019-06-17T18:46:44Z

31’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق فريديريك إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات نسور قرطاج إلى ركنية

2019-06-17T18:46:28Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-17T18:46:14Z

28’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-17T18:45:59Z

27’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-17T18:44:50Z

26’سقوط الحارس منتخب بوروندي نديكومانا بداعي الإصابة

2019-06-17T18:44:08Z

25’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رامي بدوي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-06-17T18:42:23Z

24’خطأ لصالح إلياس السخيري بعد تدخل من نجاندو في منتصف الميدان

2019-06-17T18:40:46Z

22’تمريرات متبادلة في منصتف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي

2019-06-17T18:39:49Z

21’تصويبة قوية عن طريق طه ياسين الخنيني من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ببراعة

2019-06-17T18:39:12Z

20’إعتراضات من الجهاز الفني ولاعبي منتخب تونس ومطالبات بركلة جزاء، لكن الحكم يقول لاشيء 

2019-06-17T18:36:36Z

19’اووووووووووووووه... الحكم خالد الغندور يشهر البطاقة الصفراء في وجه بسام الصرارفي بسبب إدعائه التمثيل داخل المنطقة

2019-06-17T18:35:34Z

18’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي بحثًا عن إفتكاك دفاعات المنتخب البوروندي

2019-06-17T18:34:26Z

17’أيمن بن محمد أرسل كرة عرضية مقوسة في إتجاه طه ياسين الخنيسي مرت من أمامه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-06-17T18:33:52Z

16’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق يوسف المساكني إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-17T18:32:50Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-17T18:32:19Z

13’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي

2019-06-17T18:29:33Z

12’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق يوسف المساكني ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات منتخب بوروندي

2019-06-17T18:27:45Z

11’تمريرة بينية عن طريق جايل بيجيرمانا في إتجاه جايل دوهاين المنطلق داخل المنطقة، أبعدت من دفاعات المنتخب التونسي

2019-06-17T18:27:24Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-17T18:26:10Z

9’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رامي بدوي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب البوروندي

2019-06-17T18:25:38Z

8’إنحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بين أقدام لاعبي نسور قرطاج

2019-06-17T18:24:13Z

7’إلياس السخيري سدد كرة قوية من على حافة المنطقة إصطدمت بدفاعات منتخب بوروندي وتحولت إلى منتصف الميدان

2019-06-17T18:23:38Z

6’تصويبة عن طريق يوسف المساكني من خارج المنطقة في منتصف المرمى وصلت سهلة إلى أحضان الحارس نديكومانا

2019-06-17T18:21:38Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-17T18:21:12Z

4’خطأ لصالح إلياس السخيري في منتصف الميدان بعد تدخل من جاير بيجرمانا

2019-06-17T18:19:53Z

3’بداية مع عناصر منتخب بوروندي بتمريرات في منتصف الميدان

2019-06-17T18:19:18Z

2’منتخب تونس بالزي الأبيض على اليسار ومنتخب بوروندي بالزي الأخضر على اليمين

2019-06-17T18:19:07Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-17T18:18:32Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم المصري أحمد الغندور

تشكيل منتخب بوروندي

2019-06-17T18:10:46Z

يبدأ المدرب أوليفييه نيونجيكو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًَا من

نديكومانانا / فريديريك نسابيومفا / سيدريك أميسي / نودواريجيرا / عمر موسى / سايدو بيراهينو / جايل بيجرمانا / نجاندو / كامسوبا / فيستون عبد الرازق / جايل دوهاين دافي

تشكيل منتخب تونس

2019-06-17T18:04:43Z

يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فاروق بن مصطفى / أيمن بن محمد / ياسين مرياح / هنيد / بدوي / إلياس السخيري / فرجاني ساسي / نعيم السليتي / يوسف المساكني / بسام الصرارفي / طه ياسين الخنيسي

 

2019-06-17T17:44:58Z

خاض المنتخب البوروندي حتى الآن مبارتين وديتين ضمن استعدادت الفريق لنهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستنطلق في مصر بعد أيام قليلة، وكان الفريق ينافس في التصفيات المؤهلة للبطولة في مجموعة قوية ضمت كلًا من الجابون، جنوب السودان، مالي، واستطاع خطف بطاقة التأهل للمرة الأولى في تاريخه بعدما تأهل ثاني للمجموعة الثالثة بعد أن حصد 10 نقاط، يذكر أن منتخب بوروندي وقع في المجموع الثانية في البطولة رفقة كلًا من غينيا، مدغشقر، نيجيريا

2019-06-17T17:44:41Z

يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء ودي دولي ضمن إستعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة برصيد 10 نقاط، ويخوض منتخب تونس هذه المباريات الودية إستعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

2019-06-17T17:43:07Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الملعب الأولمبي برادس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين تونس وبوروندي الودية التحضيرية لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.