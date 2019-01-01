خاض المنتخب البوروندي حتى الآن مبارتين وديتين ضمن استعدادت الفريق لنهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستنطلق في مصر بعد أيام قليلة، وكان الفريق ينافس في التصفيات المؤهلة للبطولة في مجموعة قوية ضمت كلًا من الجابون، جنوب السودان، مالي، واستطاع خطف بطاقة التأهل للمرة الأولى في تاريخه بعدما تأهل ثاني للمجموعة الثالثة بعد أن حصد 10 نقاط، يذكر أن منتخب بوروندي وقع في المجموع الثانية في البطولة رفقة كلًا من غينيا، مدغشقر، نيجيريا