تشكيل منتخب بوروندي
يبدأ المدرب أوليفييه نيونجيكو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًَا مننديكومانانا / فريديريك نسابيومفا / سيدريك أميسي / نودواريجيرا / عمر موسى / سايدو بيراهينو / جايل بيجرمانا / نجاندو / كامسوبا / فيستون عبد الرازق / جايل دوهاين دافي
تشكيل منتخب تونس
يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فاروق بن مصطفى / أيمن بن محمد / ياسين مرياح / هنيد / بدوي / إلياس السخيري / فرجاني ساسي / نعيم السليتي / يوسف المساكني / بسام الصرارفي / طه ياسين الخنيسي
🔴⚪ Officiel : Le 11 de départ de la Tunisie face au Burundi. (à 19h15 🇹🇳 et 20h15 🇫🇷) #TUNBDI 🇹🇳🇧🇮 #Tunisie pic.twitter.com/tjrRbvYsxI— Tunisie Football (@tunisiefootball) June 17, 2019
خاض المنتخب البوروندي حتى الآن مبارتين وديتين ضمن استعدادت الفريق لنهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستنطلق في مصر بعد أيام قليلة، وكان الفريق ينافس في التصفيات المؤهلة للبطولة في مجموعة قوية ضمت كلًا من الجابون، جنوب السودان، مالي، واستطاع خطف بطاقة التأهل للمرة الأولى في تاريخه بعدما تأهل ثاني للمجموعة الثالثة بعد أن حصد 10 نقاط، يذكر أن منتخب بوروندي وقع في المجموع الثانية في البطولة رفقة كلًا من غينيا، مدغشقر، نيجيريا
يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء ودي دولي ضمن إستعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة برصيد 10 نقاط، ويخوض منتخب تونس هذه المباريات الودية إستعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.