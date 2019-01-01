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تونس × الكاميرون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب تونس ومنتخب الكاميرون الودية التحضيرية خارج أي منافسة، علي الملعب الأولمبي برادس

محدث
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Getty

2019-10-12T18:35:07Z

70’ خطأ لصالح منتخب الكاميرون فى المنطقة الدفاعية ضد أيمن بن محمد

2019-10-12T18:33:43Z

69’ تمريرة طولية من نعيم السيليتي فى إتجاه المنطلق على الجهة اليسري علي معلول لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-10-12T18:33:09Z

68’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي على حدود منطقة جزاء الكاميرون

2019-10-12T18:32:04Z

66’ ركنية خطيرة للمنتخب التونسي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها نعيم السيليتي برأسية لداخل المنطقة اتبعها سيف الدين برأسية لكن ابعدها الحارس بنجاح 

2019-10-12T18:30:07Z

65’ ركنية للمنتخب التونسي تنفذ بعرضية أرضية من سيف الدين خاوي تلقاها فرجاني ساسي بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع 

2019-10-12T18:29:23Z

64’ توغل رائع من نعيم السيليتي من علي حدود المنطقة ثم أطلق تسديدة قوية للغاية ابعدها الحارس الكاميروني بصعوبة 

2019-10-12T18:28:54Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-10-12T18:25:23Z

58’ سيطرة من لاعبي المنتخب التونسي على مجريات اللقاء 

2019-10-12T18:24:27Z

68’ عرضية أرضية رائعة من يمين المنطقة تلقاها طه ياسين الخنيسي بتسديدة من على القائم القريب لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-10-12T18:23:09Z

57’ تسيدة قوية من كارل توكو إكامبي من داخل يمين المنطقة لكن تصدي لها الجارس فاروق بن مصطفي 

2019-10-12T18:21:37Z

56’ ضغط من لاعبي المنتخب التونسي على دفاعات المنتخب الكاميروني فى هذه الدقائق 

أوووووووووه،،،،، ماذا أهدرت ياخنيسي؟

2019-10-12T18:19:58Z

55’ تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من طاه ياسين الخنيسي لكنها تصطدم فى القائم الأيسر وتمر من علي خط المرمي ثم يبعدها الدفاع بنجاح 

2019-10-12T18:19:26Z

54’ أوووووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح المنتخب التونسي 

2019-10-12T18:18:31Z

52’ خطأ من علي حدود المنطقة للمنتخب التونسي هيأها علي معلول بتمريرة رائعة إلى السيليتي الذي سدد طرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-10-12T18:15:36Z

51’ تمريرة ثنائية بين نعيم السيليتي وايمن بن محمد تنتهي بعرضية من نعيم لكنها سهلة بين أحضان الحارس فابريس أوندو

2019-10-12T18:13:15Z

50’ عرضية من علي معلول من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة إلى الحارس فابريس أوندوا 

2019-10-12T18:11:36Z

48’ تمريرة من نعيم السيليتي فى إتجاه علي معلول علي الجهة اليسري لكنها طالت وتحولت إلى رمية تماس

2019-10-12T18:09:56Z

47’ تمريرة ثنائية بين فرجاني ساسي ووجدي كشريدة من الجهة اليمنى تنتهي بعرضية أمسكها الحارس الكاميروني بثبات 

2019-10-12T17:52:04Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-10-12T17:51:05Z

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول 

هجمة خطيرة للمنتخب التونسي

2019-10-12T17:49:17Z

45+1’ توغل رائع من نعيم السيليتي من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمرر كرة رائعة علي حدود المنطقة تلقاها ياسين مرياح بتسديدة قوية تصدي لها الحارس لترتد امام طه الخنيسي وسددها مرت اعلى المرمي 

2019-10-12T17:48:08Z

45’ الحكم سحتسب 2 وقت بدل ضائع 

2019-10-12T17:47:44Z

44’ محاولة المرور من أيونجو من الجهة اليسري لكن تدخل معه سيف الدين خاوي وابعدها إلى رمية تماس

2019-10-12T17:47:02Z

43’ تمريرات بين أقدام لاعبي منتخب الكاميرون فى منتصف الميدان

2019-10-12T17:45:12Z

40’ تمريرة من فرجاني ساسي فى إتجاه ياسين الخنيسي لكن أمسكها الحارس فابريس أوندوا 

2019-10-12T17:43:34Z

39’ تسديدة قوية للغاية من سوتشين من علي حدود املنطقة مرت اعلى المرمي بقليل

2019-10-12T17:42:28Z

38’ محاولة الإختراق من يسار المنطقة عن طريق علي معلول الكن تدخل رائع من المدافع أيونجو واستخلصها بدون أخطاء

تبديل أول فى صفوف المنتخب التونسي

2019-10-12T17:41:01Z

37’ دخول أيمن بن محمد وخروج غيلان شعلالي للإصابة 

2019-10-12T17:39:51Z

36’ محاولة الإختراق من نعيم السيليتي من علي حدود المنطقة لكن تدخل معه الدفاع واابعدوا الكرة من امامه

2019-10-12T17:38:27Z

35’ مرور رائع من الجهة اليسري عن طريق أيونجو من امام سيف الدين خاوي ليتدخل التونسي معه بقوة والحكم يحتسب خطأ من يسار المنطقة 

2019-10-12T17:36:29Z

34’ إنطلاقة من أكامبي من الجهة اليسري ومن ثم يمرر تمريرة أرضية على حدود المنطقة تلقاها كريستيان ياسوجوج بتسديدة قوية تصدي لها الحارس فاروق بن مصطفي

2019-10-12T17:35:28Z

32’ عرضية من الجهة اليمنى للمنتخب الكاميروني  تلقاها مايكل نجادو برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم 

2019-10-12T17:32:42Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-10-12T17:31:40Z

29’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب الكاميروني فى منتصف الميدان 

2019-10-12T17:30:15Z

28’ تنفيذ الركنية بعرضية من نعيم السيليتي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة علي المرمي 

2019-10-12T17:28:42Z

27’ تسديدة قوية للغاية من غيلان شعلالي من على حدود المنطقة لكن تصدي لها الحارس وابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-10-12T17:27:38Z

25’ تنفيذ الركنية بعرضية من بيير كوندي لداخل المنطقة لكنها قوية للغاية تتحول إلى رمية تماس

2019-10-12T17:26:48Z

24’ محاولة التسديد من كولينزفاي لكنها تصطدم فى ياسين مرياح وتتحول إلى ركنية 

2019-10-12T17:25:47Z

23’ خطأ فى منتصف الميدان للمنتخب الكاميرني ضد فرجاني ساسي 

2019-10-12T17:24:52Z

22’ تبادل التمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي وضغط على حامل الكرة من جانب لاعبي المنتخب الكاميروني 

2019-10-12T17:24:35Z

19’ عرضية وجدي كشريدة من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع من امام طه الخنيسي 

2019-10-12T17:22:39Z

18’ عرضية من غيلان شعلالني لداخل المنطقة فى إتجاه علي معلول لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-10-12T17:19:37Z

16’ ركنية للمنتخب الكاميروني تنفذ بعرضية  لداخل المنطقة ابعدها غيلان شعلالي من منطقة الخطورة 

2019-10-12T17:18:25Z

15’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة للمنتخب الكاميروني عن طريق بيير كوندي لكنها مرت بجوار القائم 

2019-10-12T17:17:13Z

13’ تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق وجدي كشريدة على الجهة اليمنى لكنه فشل فى استلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

2019-10-12T17:15:39Z

12’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من غيلان شيعلالي تلقاها ياسن مرياح براسية فى قلب المنطقة ابعدها الحارس فى اللحظات الأخيرة 

2019-10-12T17:14:12Z

11’ خطأ من علي حدود المنطقة لمنتخب تونس بعد تدخل قوي علي نعيم السيليتي 

2019-10-12T17:13:02Z

10’ تسديدة قوية من داخل المنطقة عن طريق نعيم السيليتي لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-10-12T17:11:16Z

8’ خطأ فى منتصف الميدان للمنتخب التونسي بعد تدخل قوي على نعيم السيليتي 

2019-10-12T17:10:00Z

7’ ركنية للمنتخب الكاميروني تنفذ بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها ميشيل تجادو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-12T17:09:04Z

6’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية لداخل المنطقة من جويل تاجيو لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة 

2019-10-12T17:06:58Z

5’ خطأ فى منتصف الميددان لصالح المنتخب الكاميروني من الجهة اليسري

2019-10-12T17:06:06Z

4’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي فى منتصف الميدان 

2019-10-12T17:04:19Z

2’ إنطلاقة من غيلان الشعلالي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-12T16:59:57Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-10-12T01:32:40Z

على الجانب الآخر لم يخض المنتخب الكاميروني أي مباراة ودية له منذ خروجه من دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أمام منتخب نيجيريا الذي حقق الفوز بنتيجة (3-2)، ويقع المنتخب الأسود فى المجموعة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا بجانب كلًا من الرأس الأخضر، موزمبيق، رواندا.

2019-10-12T01:32:23Z

خاض منتخب نسور قرطاج مباراة ودية في التوقف الأخير وكانت أمام ساحل العاج، وتلقي الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب روبرت ديوشن بفرنسا،وقد كان فشل المنتخب التونسي فى تحقيق المركز الثالث فى بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت فى مصر، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري بهدف دون رد، ويدخل نسور قرطاج في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية،  فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

2019-10-12T01:32:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح الملعب الأوليمبي، في رادس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين تونس والكاميرون، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.