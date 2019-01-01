6’تمريرة بينية رائعة عن طريق وهبي الخرزي وضعت نعيم السليتي منفردًا بالمرمى، لكن تباطأ في تسديد الكرة في الشباك، ثم انقضاض من المدافع داني ماسونجونا الذي افتك الكرة بنجاح