بطاقة صفراء
انطلاق المباراة
تشكيل منتخب أنجولا
يبدأ المدرب سرديان فاسيليفيتش بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا منتوني كارباكا / برونو جاسبار / داني ماسونجونا / باستوس كيسانجا / ستلفيو كروز / هيرينيلسون كارمو / داجمالا كامبوس / سالوماو مانويل / ماتيوس جاليانو / ويلسون إدواردو / فريدي باليندي
تشكيل منتخب تونس
يبدأ المدرب آلان جيرس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فاروق بن مصطفى / رامي البدوي / ديلان برون / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / غيلان الشعلالي / وجدي كشريدة / إلياس السخيري / يوسف المساكني / نعيم السليتي / وهبي الخزري
🔴⚪ BREAKING : Le 11 de départ de la Tunisie pour son premier match face à l'Angola. #TUNANG 🇹🇳🇦🇴 #CAN2019 pic.twitter.com/cTIFllQqUC— Tunisie Football (@tunisiefootball) June 24, 2019
تأهل منتخب أنجولا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لحساب المجموعة التاسعة رفقة المنتخب الموريتاني، بعد أن حصد 12 نقطة من ست مواجهات، جمعهم خلال مشواره في التصفيات من أربع انتصارات وهزيمتين، وخاض المنتخب الأنجولي ودية واحدة أمام منتخب غينيا، وحققوا الانتصار بهدفين نظيفين، وسيلاقي أيضًا منتخب جنوب إفريقيا وديًا يوم الأربعاء في ختام استعداداته لكأس الأمم الإفريقية.
يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب البوروندي بهدفين مقابل هدف، وذلك في آخر بروفة ودية للمنتخب ضمن إستعدادات الفريق للبطولة الإفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى النهائيات، بعد تصدرهم للمجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة والتي كان وصيفها المنتخب المصري، وسيسعى المنتخب التونسي لتحقيق أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة.