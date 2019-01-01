التبديل الاول فى صفوف أياكس
65. Daar is de eerste wissel van Ten Hag. 🔄#UCL #totaja pic.twitter.com/wfoS54DuS3— AFC Ajax (@AFCAjax) ٣٠ أبريل ٢٠١٩
46 - Back underway. Come on, lads! 💪— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ٣٠ أبريل ٢٠١٩
⚪ #THFC 0-1 #AFCAjax ⚫
45+5. ---> HT! 🍵— AFC Ajax (@AFCAjax) ٣٠ أبريل ٢٠١٩
Your thoughts on the first half, fans? 👀#UCL #totaja pic.twitter.com/trw2ZRE2YY
أوووووووووه،،،، اخطر هجمات توتنهام
التبديل الاول فى صفوف توتنهام
39 - @JanVertonghen can't continue and we're forced into our first substitution.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ٣٠ أبريل ٢٠١٩
🔛 @MoussaSissoko
↩️ @JanVertonghen
⚪ #THFC 0-1 #AFCAjax ⚫ pic.twitter.com/fJmFBeNFtR
أووووووووه،،، ماذا أهدرت يايورنتي؟
أوووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة لأياكس
دوني فان دي بيك يفتتح التسجل لفريق أياكس
وصف الهدف15’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية على الجهة اليسري فى غتجاه ديفيد نيريس الذي مررها على حدود المنطقة إلى لاسه شوني ليمررها إلى حكيم زياش على خدود المنطقة ليمررها تمريرة رائعة تضع دوني فان دي بيك فى مواجهة المرمي ليسددها تسديدة رائعة على يمين المنطقة لتسكن الشباك بنجاح
15. GOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLL!!!!!— AFC Ajax (@AFCAjax) ٣٠ أبريل ٢٠١٩
DONNNNNNNNNNN! #UCL #totaja pic.twitter.com/B6N0Xx7iDk
1. HERE WE GOOOOOO!— AFC Ajax (@AFCAjax) ٣٠ أبريل ٢٠١٩
GIVE IT ALL, BOYS! 🌪#UCL #totaja pic.twitter.com/VrPQVWsAG6
التشكيل الرسمي لأياكس
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أندري أونانا / جويل فيلتمان / ماتياس دي ليخت / دالي بليند / نيكولاس تاجليافيكو / دوني فان دي بيك / لاسه شوني / فرنكي دي يونج / حكيم زياش / دوسان تاديتش / ديفيد نيريس كومبوس
All names! 👥#UCL #totaja pic.twitter.com/j7LYFrU7NH— AFC Ajax (@AFCAjax) ٣٠ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / داني دو ويت / برونو فاريلا / نصير مزراوي / دالي سينكجرافين / ليساندرو ماجالان / كلاس جان هنتلار / كاسبر دولبرج
التشكيل الرسمي لفريق توتنهام
يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن
هوجو لوريس / توبي ألديرفيريلد / دافينسون سانشيز / يان فيرتونخن / كيران تريبيير / كريستيان إريكسن / فيكتور والياما / داني روز / ديلي ألي / فيرناندو يورينتي / لوكاس مورا
#THFC: Lloris (C), Trippier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Wanyama, Rose, Eriksen, Dele, Lucas, Llorente.@WilliamHill odds (18+) https://t.co/UTGkpi6vxV#UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/Z5KPWVoYqD— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ٣٠ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / أوليفر سكيب / موسي سيسوكو / بالو جادزانيجا / بن ديفيز / كايل ولكر بيتيرز / إيريك داير / خوان فويث
سيدخل أياكس هذا اللقاء الصعب بحثًا عن نتيجة إيجابية في ملعب السبيرز، وسيسعى المحاربين لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب توتنهام لحسم نصف المشوار نحو التأهل للمباراة النهائية، للعبور إلى نصف النهائي، مثلما حدث في دور الـ16من هذه النسخة عندما أقصى ريال مدريد حامل اللقب في الثلاث مواسم الأخيرة، وأقصى يوفنتوس من الدور نصف النهائي.
سيدخل السبيرز هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الوصول إلى هذا الدور على حساب مانشستر سيتي بنتيجة (3-4)، بعد اللجوء إلى قاعدة أهداف في أرض الخصم، أمام في البريميرليج فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، فحتى الآن خاض الفريق اللندني 36 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى 12 هزيمة.