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توتنهام × أياكس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة توتنهام وأياكس، في إطار ذهاب دور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا 2018-19

محدث
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Getty

2019-04-30T20:31:28Z

67’ إنطلاقة من لوكاس مورا من على حدود المنطقة ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها دالي بليند من امامه

2019-04-30T20:29:53Z

66’ محاولة الإختراق من حكيم زياش من داخل يمين المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح

2019-04-30T20:27:18Z

64’ تنفيذ الخطأ بعرضية من إريكسن لداخل المنطقة تلقاها يورنتي بتسديدة سهلة بين أحضان الحارس أونانا

2019-04-30T20:26:45Z

63’ بطاقة صفراء من نصيب جويل فيلتمان بعد مسك ديلي ألي من الجهة اليسري

2019-04-30T20:25:48Z

62’ عرضية خطيرة من لوكاس مورا من يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام ديلي ألي 

2019-04-30T20:24:51Z

61’ تمريرة طولية من كيران تريبيير لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس أندري أونانا بثبات 

2019-04-30T20:24:12Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتقدم لأياكس بهدف نظيف 

2019-04-30T20:22:44Z

57’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من موسي سيسوكو على فرنكي دي يونج

2019-04-30T20:21:42Z

56’ العرضيات تتوالي من كيران تريبيير لكنها لاتشكل خطورة على مرمي أياكس 

2019-04-30T20:19:41Z

55’ تمريرة من لوكاس مورا فى إتجاه تيربيير على الجهة اليمنى ليرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها ديلي ألي برأسية مرت اعلى المرمي 

2019-04-30T20:18:09Z

54’ هدوء فى مجريات اللقاء واستحواذ على الكرة من لاعبي توتنهام لكن بدون خطورة على المرمي 

2019-04-30T20:17:00Z

53’ محاولات من لاعبي توتنهام للبحث عن ثغرة فى دفاعات أياكس 

2019-04-30T20:16:44Z

52 ’ تسديدة قوية من فرينكي دي يونج من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر

2019-04-30T20:15:46Z

50’ غرضية من تريبيير من يمين المنطقة فى إتجاه موسي سيسوكو لكنها تفتقد الدقة وتصل سهلة بين أحضان الحارس اونانا

2019-04-30T20:11:46Z

48’ عرضية من تريبيير من الجهة  اليسري لكن أمسكها الحارس أونانا بثبات

2019-04-30T20:11:15Z

47’ محاولات من لاعبي توتنهام للبحث عن هدف التعادل فى بداية الشوط الثاني 

2019-04-30T20:07:39Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-04-30T19:52:40Z

45’ 5’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق موسي سيسوكو مرت على حافة القائ الاعلي بقليل إلى ضربة مرمي 

أوووووووووه،،،، اخطر هجمات توتنهام

2019-04-30T19:50:54Z

45+4’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق كيران تريبيير لداخل المنطقة تصل إلى توبي ألديرفيريلد فى مواجهة المرمي ليسددها برأسية قوية لكنها مرت على حافة القائم الاعلي بقليل 

2019-04-30T19:49:23Z

45+3’ تمريرة من ديلي ألي لداخل يسار المنطقة إلى إيريكسن الذي مررها فى إتجاه يورنتي لكن ابعدها الدفاع من امامه بنجاح 

2019-04-30T19:48:49Z

45+2’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي توتنهام ولايزال الفريق يبحث عن هدف التعادل 

2019-04-30T19:48:17Z

45+1’ توقف اللقاء لسقوط ديفيد نيريس بعد تدخل قوي من موسي سيسوكو فى منتصف الميدان

2019-04-30T19:47:53Z

45’ الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

2019-04-30T19:47:18Z

44’ إنطلاقة من فان دي بيك من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها لداخل المنطقة فى إتجاه زياش لكن ابعدها الدفاع من امامه

2019-04-30T19:45:04Z

43’ إنطلاقة من ديفيد نيريس من الجهة اليسري لكن تغطية جيدة من المدافع سانشيز لتمر الكرة بسلام على مرمي هوجو لوريس 

2019-04-30T19:44:10Z

42’ تنفيذ الركنية بعرضية من كيران تريبيير لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس أندري أونانا بنجاح

2019-04-30T19:43:33Z

41’ إختراق رائع من لوكاس مورا من على حدود المنطقة لكن تدخل معه وابعده  جويل فيلتمان إلى ركنية 

2019-04-30T19:41:47Z

39’ إنطلاقة من لوكاس مورا من داخل يمين المنطقة ومن ثميرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس الكاميروني أونانا بثبات 

2019-04-30T19:40:32Z

37’ يان فيرتونخن يبدو انه غير قادر على إستكمال اللقاء 

2019-04-30T19:38:32Z

36’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ديفيد نيريس لكن أمسكها الحارس هوجو لوريس بثبات 

2019-04-30T19:37:47Z

35’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي توتنهام فى منتصف الميدان 

2019-04-30T19:37:14Z

32’ إصابة فيرتونخن ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج 

2019-04-30T19:33:28Z

31’ تنفيذ الخطأ من كيران تريبيير بتمريرة طولية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس اندري أونانا من امام توبي ألديرفيريلد 

2019-04-30T19:32:52Z

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الاول والتقدم لأياكس بهدف مقابل لاشئ

2019-04-30T19:32:15Z

29’ بطاقة صفراء من نصيب نيكولاس تاجليافيكو بعد تدخل قوي على كريستيان إريكسن فى منتصف الميدان

2019-04-30T19:30:59Z

28’ خطأ فى منتصف الميدان بعد لمسة يد على كيران تريبيير 

2019-04-30T19:30:19Z

27’ محاولة المرور من تريبيير من الجهة اليمنى لكن الكرة طالت من امامه وتصل إلى الحارس أندري أونانا

2019-04-30T19:29:39Z

26’ تمريرات بين أقدام لاعبي توتنهام لمحاولة الخروج من منتصف الميدان وضغط من لاعبي أياكس على حامل الكرة 

أووووووووه،،، ماذا أهدرت يايورنتي؟

2019-04-30T19:28:16Z

25’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كيران تريبيير لداخل المنطقة تلصل امام فيرناندو يورينتي امام المرمي ليسددها برأسية غير متقنة تمر بجوار القائم 

2019-04-30T19:27:29Z

24’ خطأ من الجهة اليمنى لتوتنهام بعد تدخل قوي من دالي بليند على لوكاس مورا 

أوووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة لأياكس

2019-04-30T19:26:30Z

23’ تمريرة ثنائية رائعة بين دوني فان دي بيك ودوسان تاديتش من داخل يسار المنطقة تنتهي بتسديدة قوية من تاديتش لكن ابعدها الحارس هوجو لوريس ببراعة 

2019-04-30T19:24:19Z

22’ عرضية من كيران تريبيير لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام ديلي ألي 

2019-04-30T19:22:53Z

21’ سيطرة من لاعبي أياكس على مجريات اللقاء ولاخطورة من لاعبي توتنهام 

2019-04-30T19:21:28Z

20’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد امام نيريس الذي سددها من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-04-30T19:20:51Z

19’ تنفيذ الخطأ بعرضية من حكيم زياش لداخل المنطقة لكن ابعدها المدافع دافينسون سانشيز إلى ركنية 

2019-04-30T19:20:01Z

18’ خطأ من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من داني روز على ديفيد نيريس 

2019-04-30T19:19:19Z

17’ ضغط قوي من لاعبي أياكس على دفاعات توتنهام 

2019-04-30T19:18:52Z

16’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق نيريس لكن ابعدها داني روز من امام زياش 

دوني فان دي بيك يفتتح التسجل لفريق أياكس

2019-04-30T19:17:15Z

وصف الهدف

15’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية على الجهة اليسري فى غتجاه ديفيد نيريس الذي مررها على حدود المنطقة إلى لاسه شوني ليمررها إلى حكيم زياش على خدود المنطقة ليمررها تمريرة رائعة تضع دوني فان دي بيك فى مواجهة المرمي ليسددها تسديدة رائعة على يمين المنطقة لتسكن الشباك بنجاح 

2019-04-30T19:16:50Z

14’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول لأياكس عن طريق دوني فان دي بيك 

2019-04-30T19:15:33Z

13’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق ديفيد نيريس الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد امام حكيم زياش الذي إستلم الكرة بشكل رائع وسددها لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل على يسار المنطقة إلى نيريس لكن الحكم يشير بوجود تسل

2019-04-30T19:14:05Z

11’ إنطلاقة من ديفيد نيريس من على حدود المنطقة ومحاولة لأإرسلها فى إتجاه حكيم زياش لكن استخلصها فيكتور وانياما بنجاح

2019-04-30T19:13:00Z

10’ محاولة الإختراق من حكيم زياش من على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد امام لاسه شوني الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة على مرمي الحارس لوريس 

2019-04-30T19:12:15Z

9’ سيطرة من لاعبي أياكس على مجريات اللقاء وتحفظ دفاعي من لاعبي توتنهام 

2019-04-30T19:11:23Z

8’ تمريرات متبادلة بين أقدام أياكس فى المنطقة الدفاعية لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-04-30T19:11:02Z

7’ محاولات من لاعبي توتنهام للبحث عن ثغرة فى دفاعات الفريق الهولندي 

2019-04-30T19:09:10Z

6’ تمريرة من لاسه شوني لداخل المنطقة فى إتجاه دوسان تاديتش لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس هوجو لوريس

2019-04-30T19:07:13Z

5’ تنفيذ الركنية بعرضية من لاسه شوني لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد على حدود المنطقة إلى فان دي بيك الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-30T19:06:45Z

4’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق دوني فان دي بيك ومن ثم يرسلها عرضية لكن ابعدها داني روز إلى ركنية 

2019-04-30T19:06:05Z

3’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان وحظر شديد من كلا الفريقين 

2019-04-30T19:03:26Z

2’ تمريرة من لوكاس مورا إلى فيرناندو يورنتي على يمين المنطقة ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

التشكيل الرسمي لأياكس

2019-04-30T18:16:04Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أندري أونانا / جويل فيلتمان / ماتياس دي ليخت / دالي بليند / نيكولاس تاجليافيكو / دوني فان دي بيك / لاسه شوني / فرنكي دي يونج / حكيم زياش / دوسان تاديتش / ديفيد نيريس كومبوس 

البدلاء / داني دو ويت / برونو فاريلا / نصير مزراوي / دالي سينكجرافين / ليساندرو ماجالان / كلاس جان هنتلار / كاسبر دولبرج

التشكيل الرسمي لفريق توتنهام

2019-04-30T18:13:41Z

يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن

هوجو لوريس / توبي ألديرفيريلد / دافينسون سانشيز / يان فيرتونخن / كيران تريبيير / كريستيان إريكسن / فيكتور والياما / داني روز / ديلي ألي / فيرناندو يورينتي / لوكاس مورا 

البدلاء / أوليفر سكيب / موسي سيسوكو / بالو جادزانيجا / بن ديفيز / كايل ولكر بيتيرز / إيريك داير / خوان فويث

2019-04-29T03:16:47Z

سيدخل أياكس هذا اللقاء الصعب بحثًا عن نتيجة إيجابية في ملعب السبيرز، وسيسعى المحاربين لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب توتنهام لحسم نصف المشوار نحو التأهل للمباراة النهائية، للعبور إلى نصف النهائي، مثلما حدث في دور الـ16من هذه النسخة عندما أقصى ريال مدريد حامل اللقب في الثلاث مواسم الأخيرة، وأقصى يوفنتوس من الدور نصف النهائي.

2019-04-29T03:16:39Z

سيدخل السبيرز هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الوصول إلى هذا الدور على حساب مانشستر سيتي بنتيجة (3-4)، بعد اللجوء إلى قاعدة أهداف في أرض الخصم، أمام في البريميرليج فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، فحتى الآن  خاض الفريق اللندني 36 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى 12 هزيمة.

2019-04-29T03:16:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل أياكس ضيفًا ثقيلًا على توتنهام في ملعب السبيرز الجديد، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.