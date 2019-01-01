تأهل محاربو الصحراء إلى دور الـ16 بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب السنغال بهدف دون رد، في ثاني جولات دور المجموعات، وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز أمام المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين في افتتاح مشواره في البطلوة، ولحق زملاء رياض محرز بالمنتخبات التي تأهلت رسميًا إلى الدور المقبل حتى الآن وهم، مصر، نيجيريا، بعد أن جمع ست نقاط من فوزين متتاليين،