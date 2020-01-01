تغطية مباشرة .. ليفربول ضد برايتون، ريال مدريد وألافيس وقمم الدوريات الأوروبية ونهائي كأس الملك

نتائج مباريات الدوري الألماني
2020-11-28T17:02:01Z
RB Leipzigأوجسبورج يتعادل 1-1 مع فرايبورج
ولايبزيج ينتصر 2-1 على أرمينيا
بينما تعادل فرانكفورت 3-3 مع يونيون برلين
imago images / Picture Point LE
بث مباشر .. الهلال والنصر
2020-11-28T17:00:07Z
نهائي كأس الملك
دورتموند يسقط أمام كولن
2020-11-28T16:57:50Z
خسر بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف أمام كولن
Getty Images
إشادة واسعة بمستوى محرز أمام بيرنلي
2020-11-28T16:55:48Z
تقدير كبير لأهدافه
وجود محرز يمنع ميسي من مانشستر سيتي وتفوق على صلاح
Getty
مانشسستر سيتي يكتسح بيرنلي بخماسية
2020-11-28T16:52:14Z
هاتريك من محرز
انتصر مانشستر سيتي بخماسية نظيفة على بيرنلي في ليلة تألق محرز
Getty
بايرن ميونخ يفلت من فخ شتوتجارت وينتصر بثلاثية
2020-11-28T16:21:55Z
حقق بايرن ميونخ انتصارًا صعبًا على شتوتجارت في الدوري الألماني
Getty
إنتر يرفض عقدة ساسوولو وينتصر بالثلاثية
2020-11-28T16:00:22Z
تحسن محلي من إنتر بعد السقوط الأوروبي
Alessandro Sabattini/Getty
قادش يتعادل مع إلتشي
2020-11-28T15:26:12Z
المباراة انتهت 1-1
انتقادات لاذعة لمحمد صلاح أمام برايتون
2020-11-28T15:20:58Z
البعض شبهه بأوزيل
وابل من الانتقادات ضد صلاح أمام برايتون
Getty
فرض برايتون التعادل الإيجابي في ليلة عودة صلاح للبريميرليج
2020-11-28T15:19:34Z
ليفربول قد يخسر الصدارة
تعادل برايتون بهدف لمثله أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي
Getty
العين ينتصر على الرائد
2020-11-28T13:33:42Z
حقق العين انتصارًا على الرائد بهدف نظيف