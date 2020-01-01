تغطية مباشرة: تابع مباريات برشلونة وريال مدريد وقمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي

توتنهام ينتصر بسداسية لهدف على مانشستر يونايتد
فضيحة في أولد ترافورد
سحق توتنهام فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 6-1 في أكبر انتصار للفريق اللندني على الشياطين الحمر في تاريخ الدوري الإنجليزي.
أرتيتا: لا أعدكم بالصفقات ولكن بتقديم كل ما لدينا لأجل آرسنال
قال ميكيل أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "لا أستطيع ضمان التعاقد مع صفقات جديدة قبل غلق سوق الانتقالات لكننا سنحاول في كل مواجهة تقديم أفضل ما لدينا".
"أود إخبار الجماهير أن الإدارة تبذل كل ما لديها لإنعاش الفريق اقتصاديًا ولن نتوقف عن محاولات تطوير النادي ونطلب من الجميع الدعم".
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تقرير المباراة
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ساكا: لست معتادًا على تسجيل الرأسيات
ساكا: "أنا سعيد لأجل كل ما حدث معي، أنا لا أسجل العديد من الأهداف بالرأس وطلبت من هيكتور أن يلعبها لي ونجح في ذلك".
"أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي في المباراة وسعيد أنّ النتيجة كانت في صالحنا".
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آرسنال ينتصر على شيفيلد
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نتائج الدوري الفرنسي
نيم 1-0 مونبيليه
ديجون 0 - 3 بوردو
موناكو 0-1 بريست
لوران 1-3 ميتز
ليل 3-0 ستراسبورج
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