قدم منتخب تشيلي أداء مميز في كوبا أمريكا، لكن بالرغم من هذا الأداء ودع البطولة واكتفى بحصد المركز الرابع، حيث كان ينافس في مجموعة كانت تضم، أوروجواي، اليابان، الإكوادور، واستطاع الفريق أن يحصد ست من خلال مشواره في دور المجموعات، بعد أن حقق الفوزعلى الساموراي والإكوادور، وخسارة واحدة كانت أمام منتخب أوروجواي، ثم قابل منتخب كولومبيا في ربع النهائي وحقق انتصار في مباراة حُسمت بركلات الترجيح، وفي نصف النهائي إصطدم بمنتخب بيرو لكنه تلقى سقط بثلاثية نظيفة.