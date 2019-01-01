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تشيلي × الأرجنتين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأرجنتين ضد تشيلي ضمن وديات المنتخبات، والتي ستقام على ملعب لوس أنجلوس التذكاري

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التشكيل الرسمي للأرجنتين

2019-09-06T01:56:14Z

يبدأ المدرب ليونيل سسكالوني بطريقة (4/3/3\9 وتضم كلامن

أجوستين ماركيسن / جونزالو مونتييل / لوكاس مارتينيز / نيكولاس اوتامندي / نيكولاس تاجليافيكو / جيوفاني لو سيلسو / لياندرو باريديس / رودريجو دي باول / لاوتارو مارتينيز / باولو ديبالا / خواكين كوريا 

البدلاء / فرنكو أرماني / ليوناردو بيلاردي / جيرمان بيزيلا / روبيرتو بيريرا / ماركوس أكونيا / نيكولاس دومينجيز / خورخي فيجال / ماركوس روخو / لوكاس ألاريو / قايدو رودريجيز / إستيبان أندرادا / مانويل لانزيني / مانياس زراتشو / ادولفو جيسش / أليكسيس ماك أليستير / إسيكييل بالاسيوس

التشكيل الرسمي لتشيلي

2019-09-06T01:52:08Z

يبدأ المدرب رينالدو رويدا بطريقة (4/1/2/2) وتضم كل من

كلاوديو برافو / أوسكار أوبازو / باولو دياز / سيباستيان فيجاس / ألفونسو باروت /كلاوديو بايزا / أنجلو ساجال / سيزار بيناريس / تشارلز أرانجويز / أليكسيس سانشيز / إدواردو فارجاس

البدلاء / إيفور ليشنوفسكي / فيلييبي كامبوس / أجناسيو جيرالدينو / دييجو فالديس كونتريراس / جابرييل أرياس / جويلرمو سوتو / فيليبي جوتيريز / فرانشيسكو سيرالتا / جان مينسيس / جوسيه بيزما / توماس ألاركون / كريستيان برافو / براين كورتيس / دييجو روبيو 

2019-09-05T00:57:50Z

قدم منتخب تشيلي أداء مميز في كوبا أمريكا، لكن بالرغم من هذا الأداء ودع البطولة واكتفى بحصد المركز الرابع، حيث كان ينافس في مجموعة كانت تضم، أوروجواي، اليابان، الإكوادور، واستطاع الفريق أن يحصد ست من خلال مشواره في دور المجموعات، بعد أن حقق الفوزعلى الساموراي والإكوادور، وخسارة واحدة كانت أمام منتخب أوروجواي، ثم قابل منتخب كولومبيا في ربع النهائي وحقق انتصار في مباراة حُسمت بركلات الترجيح، وفي نصف النهائي إصطدم بمنتخب بيرو لكنه تلقى سقط بثلاثية نظيفة.

2019-09-05T00:57:42Z

نجح منتخب راقصي التانجو في حصد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا لهذا العام بعد التغلب على حساب زملاء آرتورو فيدال بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير بعد طرد القائد ليونيل ميسي في الشوط الأول، ولم يقدم المنتخب الأرجنتين المستوى المطلوب في هذه النسخة، والبداية كانت من دور المجموعات، بهزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي  بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب العنابي في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد.

2019-09-05T00:57:30Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية مباراة تجمع بين منتخب الأرجنتين ونظيره التشيلي، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.