التشكيل الرسمي للأرجنتين
يبدأ المدرب ليونيل سسكالوني بطريقة (4/3/3\9 وتضم كلامن
أجوستين ماركيسن / جونزالو مونتييل / لوكاس مارتينيز / نيكولاس اوتامندي / نيكولاس تاجليافيكو / جيوفاني لو سيلسو / لياندرو باريديس / رودريجو دي باول / لاوتارو مارتينيز / باولو ديبالا / خواكين كوريا
#SelecciónMayor Nuestros futbolistas ya comenzaron la entrada en calor ✔— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 6, 2019
¡Cada vez falta menos para el inicio del match! #VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/o6HOYzhv8A
البدلاء / فرنكو أرماني / ليوناردو بيلاردي / جيرمان بيزيلا / روبيرتو بيريرا / ماركوس أكونيا / نيكولاس دومينجيز / خورخي فيجال / ماركوس روخو / لوكاس ألاريو / قايدو رودريجيز / إستيبان أندرادا / مانويل لانزيني / مانياس زراتشو / ادولفو جيسش / أليكسيس ماك أليستير / إسيكييل بالاسيوس
التشكيل الرسمي لتشيلي
يبدأ المدرب رينالدو رويدا بطريقة (4/1/2/2) وتضم كل من
كلاوديو برافو / أوسكار أوبازو / باولو دياز / سيباستيان فيجاس / ألفونسو باروت /كلاوديو بايزا / أنجلو ساجال / سيزار بيناريس / تشارلز أرانجويز / أليكسيس سانشيز / إدواردو فارجاس
البدلاء / إيفور ليشنوفسكي / فيلييبي كامبوس / أجناسيو جيرالدينو / دييجو فالديس كونتريراس / جابرييل أرياس / جويلرمو سوتو / فيليبي جوتيريز / فرانشيسكو سيرالتا / جان مينسيس / جوسيه بيزما / توماس ألاركون / كريستيان برافو / براين كورتيس / دييجو روبيو
قدم منتخب تشيلي أداء مميز في كوبا أمريكا، لكن بالرغم من هذا الأداء ودع البطولة واكتفى بحصد المركز الرابع، حيث كان ينافس في مجموعة كانت تضم، أوروجواي، اليابان، الإكوادور، واستطاع الفريق أن يحصد ست من خلال مشواره في دور المجموعات، بعد أن حقق الفوزعلى الساموراي والإكوادور، وخسارة واحدة كانت أمام منتخب أوروجواي، ثم قابل منتخب كولومبيا في ربع النهائي وحقق انتصار في مباراة حُسمت بركلات الترجيح، وفي نصف النهائي إصطدم بمنتخب بيرو لكنه تلقى سقط بثلاثية نظيفة.
نجح منتخب راقصي التانجو في حصد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا لهذا العام بعد التغلب على حساب زملاء آرتورو فيدال بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير بعد طرد القائد ليونيل ميسي في الشوط الأول، ولم يقدم المنتخب الأرجنتين المستوى المطلوب في هذه النسخة، والبداية كانت من دور المجموعات، بهزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب العنابي في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد.