2019-02-23T21:41:27Z
على الجانب الآخر، تأهل فريق مانشستر سيتي فكانت مهمته أسهل بعد نحقيق فوز كبير ذهاباً على فريق بيرتن ألبيون بتسعة أهداف دون رد، قبل أن يفوز عليه في الإياب بهدف دون مقابل
2019-02-23T21:41:14Z
تأهل تشيلسي على حساب توتنهام، حيث ان فاز توتنهام في الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يقوم البلوز بتحقيق الفوز في مباراة الإياب بهدفين لهدف، لتكون بطاقة التأهل للمباراة النهائية من نصيب البلوز بعد تحقيق الفوز بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين
2019-02-23T21:39:58Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق تشيلسي ونظيره مانشستر سيتي، على ملعب “ويمبلي” فى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.