عبر الجانرز إلى نصف نهائي عبر بوابة نابولي الإيطالي، بعدما تغلب عليه بنتيجة (0-3) كمجموع لمبارتي الذهاب والإياب، قبل أن يلاقي فريق فالنسيا في الدور قبل النهائي، حينما حقق أرسنال الفوز بنتيجة (7-3) في المبارتين، أما في الدوري فأنهى أرسنال هذا الموسم وهو في المركز الخامس برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن توتنهام آخر المتأهلين للكأس ذات الآذنين الموسم المقبل، فبعد أن لعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 21 لقاء، وتعادل في سبع وهُزم في عشر مباريات.