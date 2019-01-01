مدونة حية

بيرو × البرازيل | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة البرازيل القادمة ضد بيرو في الجولة الثالة من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019

محدث
التعليقات()
(C)Getty Images

2019-06-22T02:43:35Z

خطف منتخب بيرو ثلاث نقاط ثمينة فى مشواره فى الكوبا امريكا المقامة فى الأراضي البرازيلية من منتخب بوليفيا في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء وحققوا الفوز بنتيجة (3-1)، وتعادل المنتخب البيروفي فى اللقاء الأول له فى البطولة امام منتخب فنزويلا بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولي من دورالمجموعات ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

2019-06-22T02:43:19Z

تعادل منتخب السامبا أمام منتخب فنزويلا بدون أهداف خلال منافاسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد ان حققوا في مباراة الافتتاح ضد منتخب بوليفيا الفوز بثلاثية نظيفة، ليتصدر السليساو المجموعة الأولي مؤقتاً بـ4 نقاط بفارق الأهداف متساويًا مع المنتخب البيروفي، بينما يحتل المنتخب الفنزويلي المركز الثالث بنقطتين، ومنتخب بوليفيا في قاع الترتيب بدون رصيد، وسيدخل المنتخب البرازيلي هذا اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث لتأكيد صدارته والتأهل لدورالثمانية في البطولة المقامة على أرضه هذا العام.

2019-06-22T02:42:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد أرينا كورينثيانز مباراة قويةً بين منتخب البرازيل ومنتخب بيرو، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.