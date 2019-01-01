تعادل منتخب السامبا أمام منتخب فنزويلا بدون أهداف خلال منافاسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد ان حققوا في مباراة الافتتاح ضد منتخب بوليفيا الفوز بثلاثية نظيفة، ليتصدر السليساو المجموعة الأولي مؤقتاً بـ4 نقاط بفارق الأهداف متساويًا مع المنتخب البيروفي، بينما يحتل المنتخب الفنزويلي المركز الثالث بنقطتين، ومنتخب بوليفيا في قاع الترتيب بدون رصيد، وسيدخل المنتخب البرازيلي هذا اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث لتأكيد صدارته والتأهل لدورالثمانية في البطولة المقامة على أرضه هذا العام.