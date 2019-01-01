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بيرنلي × مانشستر سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-04-28T14:57:41Z

90+4’نهاية المباراة

بطاقة صفراء

2019-04-28T14:56:43Z

90+3’بطاقة صفراء من نصيب إلكاي جوندوجان بسبب التأخر كثيرًا في تنفيذ الركلة الحرة

2019-04-28T14:54:28Z

90+2’خطأ لصالح دافيد سيلفا بعد تدخل من داويت منيل في منتصف الميدان

جوارديولا يؤمن بتغير دفاعي

2019-04-28T14:53:48Z

90+1’خروج رحيم ستيرلينج ودخول نيكولاس أوتاميندي بدلًا منه

2019-04-28T14:52:15Z

90’تمريرة بينية عن طريق رحيم  ستيرلينج في إتجاه جابرييل جيسوس المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير  إلى وجود حالة تسلل

2019-04-28T14:50:59Z

89’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات بيرنلي

2019-04-28T14:50:19Z

88’كرة ثابتة نفذها إلكاي جوندوجان مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات بيرنلي

2019-04-28T14:49:53Z

87’خطأ لصالح جابرييل جيسوس بعد تدخل من بن مي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-04-28T14:46:59Z

86’جابرييل جيسوس أرسل كرة عرضية من اجلهة اليسرى لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس توم هيتون

2019-04-28T14:46:37Z

85’خمس دقائق أخيرة على نهاية المباراة ومازال مانشستر سيتي متقدم بهدف دون رد

2019-04-28T14:45:19Z

83’رحيم ستيرلينج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات بيرنلي

2019-04-28T14:43:48Z

81’خطأ لصالح تشارلي تايلور بعد تدخل من رحيم ستيرلينج في مناطق دفاعت بيرنلي

2019-04-28T14:43:10Z

80’عشر دقائق  متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لمانشستر سيتي بهدف دون رد

2019-04-28T14:42:30Z

79’سيطرة تامة من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء 

2019-04-28T14:41:31Z

78’تشارلي تايلور أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة أبعدت من لابورت برأسية خارج المنطقة

2019-04-28T14:40:52Z

77’تصويبة قوية عن طريق سيرجيو أجويرو من على حافة المنطقة إصطدمت بدفاعت بيرنلي وتحولت بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-28T14:40:21Z

76’جابرييل جيسوس سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحاس توم هيتون ببراعة

2019-04-28T14:39:42Z

75’ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة ومازالل مانشستر سيتي متقدم بهدف دون رد

2019-04-28T14:38:10Z

74’بيرناردو سيلفا انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية بعيدة عن الحارس أبعدها بن مي ببراعة من على خط المرمى

2019-04-28T14:36:33Z

73’يارباااااااااااااااااااااااااااااه، بن مي يبعد الكرة من على خط المرمى

2019-04-28T14:35:11Z

72’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات والنتيجة هي تقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

تبديل في صفوف بيرنلي

2019-04-28T14:34:46Z

71’خروج كريس وود ودخول ماتي فيدرا بدلًا منه

2019-04-28T14:33:50Z

70’كايل وولكر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-28T14:31:29Z

69’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي على حدود المنطقة

2019-04-28T14:30:57Z

68’تمريرة بينية عن طريق لابورت في إتجاه زينتشينكو المنطلق في الجانب الأيسر، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

تبديل في صفوف مانشستر سيتي

2019-04-28T14:28:09Z

67’خروج ليروي ساني ودخول جابرييل جيسوس بدلًا منه

سيرجيو أجويرو يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي

2019-04-28T14:25:45Z

بتصويبة من داخل المنطقة

66’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كايل وولكر لداخل المنطقة إستقبلها أجويرو وسط غفلة من دفاعات بيرنلي ثم سدد كرة بيسراه قوية أبعدت من المدافع تايلور، لكن الحكم عاد واحتسب الهدف باعتبار الكرة تجاوزت خط المرمى

 

2019-04-28T14:25:29Z

65’جووووووووووووووووول.....والهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق سيرجيو أجويرو

2019-04-28T14:24:53Z

64’زينتشينكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقةأبعدت من تشارلي تايلور برأسية 

2019-04-28T14:22:50Z

63’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي على حدود منطقة جزاء بينرلي

2019-04-28T14:22:30Z

62’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-28T14:22:08Z

61’سقوط اللاعب لوتون بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-28T14:20:04Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة والنتيجة هي التعادل السلبي بدون أهداف

2019-04-28T14:19:38Z

59’رحيم ستيرلينج سدد كرة من داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات بيرنلي وتحولت إلى ركنية

2019-04-28T14:18:58Z

58’سيطرة تامة من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء، لكن دون إحراز أهداف حتى الآن

2019-04-28T14:18:40Z

57’كايل وولكر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات بيرنلي إلى ركنية

2019-04-28T14:16:43Z

56’حصار من لاعبي مانشستر سيتي لعناصر بيرنلي بحثًا عن أول الأهداف

2019-04-28T14:16:03Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T14:15:23Z

54’رحيم ستيرلينج سدد كرة من داخل منطقة الجزاء من مسافية قريبة، لكن تألق توم هيتون ثم ابعاد الكرة ببراعة

2019-04-28T14:14:16Z

53’دافيد سيلفا سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-04-28T14:13:43Z

52’اوووووووووووووه...مطالبات من لاعبي مانشستر سيتي بركلة جزاء بعد إصطدام الكرة بيد المدافع تيارلي تايلور، لكن حكم المباراة يشيير بإستمرار اللعب 

2019-04-28T14:11:41Z

51’زينتشنيكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة قابلها لابورت القادم من الخلف برأسية قوية أمسك بها الحارس توم هيتون بثبات

2019-04-28T14:11:21Z

50’سيرجيو أجويرو سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس وأبعدها إلى ركنية

2019-04-28T14:09:21Z

49’يارباااااااااااااااااه، الحارس يتألق ويتصدى لهدف محقق

2019-04-28T14:08:58Z

48’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق زينتشينكو لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-04-28T14:08:00Z

47’إلكاي جوندوجان سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T14:07:39Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-04-28T13:52:38Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-04-28T13:50:29Z

45’ماثيو لوتون مرر كرة بينية في إتجاه كريس وود المنطلق على حدود المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت سهلة إلى أحضان الحارس إيديرسون

2019-04-28T13:49:56Z

44’محاولات مستمرة من لاعبي مانشستر سيتي لإحراز هدف أول قبل نهاية الشوط الأول

2019-04-28T13:49:09Z

43’ليروي ساني سدد كرة من خارج المنطقة كانت ضعيفة، ووصلت سهلة إلى أحضان الحارس توم هيتون

2019-04-28T13:47:43Z

42’تمريرة بينية عن طريق فينسينت كومباني في إتجاه ليروي ساني المنطلق في الجانب الأيسر، لكن تدخل من ماثيو لوتون الذي أعاد الكرة إلى حارسه ببراعة

2019-04-28T13:46:17Z

41’رحيم ستيرلينج سدد كرة من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات بيرنلي وتحولت بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-28T13:45:49Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T13:45:07Z

39’سيرجيو أجويرو سدد كرة قوية من على حافة المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T13:43:28Z

38’أجويرو مرر كرة بينية في إتجاه ليروي ساني المنطلق في الجانب الأيسر داخل المنطقة، لكنها كانت قوية وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T13:42:03Z

37’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات ولاعبي مانشستر سيتي يجدون صعوبة في إختراق دفاعات بيرنلي

2019-04-28T13:41:50Z

36’خطأ لصالح جاك كورك في منتصف الميدان بعد تدخل من رحيم ستيرلينج

2019-04-28T13:41:27Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم

2019-04-28T13:39:10Z

34’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق زينتشينكو إلى دخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-28T13:37:26Z

33’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كايل وولكر إلى داخل المنطقة في إتجاه دافيد سيلفا الذي إستقبل الكرة وسددها إصطدمت بالدفاعات ووصلت أمام زينتشينكو الذي سددها قوية إصطدمت بتشارلي تايلور وتحولت إلى ركنية

2019-04-28T13:36:57Z

32’إستحواذ تام من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء، لكن دون خطورة على مرمى فريق بيرنلي

2019-04-28T13:34:06Z

31’كايل وولكر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات بيرنلي ببراعة إلى خارج المنطقة

2019-04-28T13:33:52Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T13:33:16Z

29’بيرناردو سيلفا تلقى تمريرة بينية من رحيم ستيرلينج داخل المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها لم تكن بالشكل المطلوب وصلت سهلة إلى أحضان الحارس توم هيتون

2019-04-28T13:31:24Z

28’ماثيو لوتون أرسل كرة بينية في إتجاه كريس وود المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من دفاعات مانشستر سيتي

2019-04-28T13:30:46Z

27’لابورت مرر كرة بينية في إتجاه زينتشينكو المنطلق في الجهة اليسرى، لكن لم يحسن إستقبال الكرة وطالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-28T13:29:16Z

26’تمريرات متبادلة في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات بيرنلي

2019-04-28T13:29:02Z

25’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-28T13:28:50Z

24’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-28T13:28:38Z

23’سقوط كايل وولكر بداعي الإصابة

2019-04-28T13:27:50Z

22’تمريرة بينية عن طريق أشلي ويستوود في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة كريس وود الذي إستقبل الكرة وانطلق لداخل المنطقة، لكن طالت عليه وخرج إيديرسون من مرماه وأمسك الكرة بثبات

2019-04-28T13:27:17Z

21’كرة ثابتة نفذها جاك كورك مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس إيديرسون

2019-04-28T13:25:52Z

20’خطأ لصالح أشلي بارنيس في منتصف الميدان بعد تدخل من دافيد سيلفا

2019-04-28T13:22:38Z

19’تشارلي تايلور أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان إيديرسون

2019-04-28T13:21:22Z

18’لاعبي بيرنلي متراجعون تمامًا في منتصف ملعبهم وعناصر مانشستر سيتي يجدون صعوبة في الوصول لمرمى توم هيتون

2019-04-28T13:19:50Z

17’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت برأسية من داويت منيل إلى ركنية

2019-04-28T13:18:49Z

16’كايل وولكر مرر كرة بينية في إتجاه رحيم ستيرلينج المنطقة في الجانب الأيمن، لكن كانت قوية وطالت ثم تحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T13:18:25Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T13:16:56Z

14’تمريرة بينية عن طريق جاك كورك في إتجاه أشلي بارنيس المنطلق على حود منطقة جزاء مانشستر سيتي، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-04-28T13:16:13Z

13’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى ليروي ساني في الجبهة اليسرى ثم إستقبل الكرة برأسه، لكن فقد توازنه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-28T13:15:17Z

12’لاعبي مانشستر سيتي يتبادولن التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة افتكاك دفاعات بيرنلي

2019-04-28T13:14:32Z

11’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيرناردو سيلفا في إتجاه دافيد سيلفا المتمركز داخل المنطقة، لكن كانت قوية ومرت وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T13:14:11Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-04-28T13:10:52Z

8’تمريرة بينية عن طريق سيرجيو أجويرو في إتجاه رحيم ستيرلينج المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من دفاعات بيرنلي

2019-04-28T13:10:04Z

7’تشارلي تايلور أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إًطدمت بدفاعات مانشستر سيتي وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-28T13:08:32Z

6’رحيم ستيرلينج مرر كرة بينية في إتجاه كايل وولكر المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T13:08:13Z

5’خمس دقائق مرت على انطلاق المباراة ومازال التعادل سلبيًا بين الفريقين

2019-04-28T13:07:49Z

4’خطأ لصالح بيرناردو سيلفا بعد تدخل من جاك كورك في منتصف الميدان

2019-04-28T13:05:52Z

3’مانشستر سيتي هو صاحب ضربة البداية وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-28T13:05:15Z

2’بيرنلي بالزي الأبيض والبنفسجي على اليسار ومانشستر سيتي بالزي الأسود على اليمين

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2019-04-28T12:50:53Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إيديرسون / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيميريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / بيرناردو سيلفا / إلكاي جوندوجان / دافيد سيلفا / رحيم ستيرلينج / سيرجيو أجويرو / ليروي ساني

 

إليكم تشكيل بيرنلي لمباراة اليوم

2019-04-28T12:49:41Z

يبدأ المدرب شون ديش بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

توم هيتون / ماثيو لوتون / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / تشارلي تايلور / جيف هندريك / أشلي ويستوود / جاك كورك / دوايت منيل / أشلي بارنيس / كريس وود

 

2019-04-28T12:48:55Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم باول تيرني

2019-04-28T12:48:50Z

يعيش بيرنلي أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام تشيلسي وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة وبقى بعيد عن منطقة الخطر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 35 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في سبع وخسر 17 مباراة.

2019-04-28T12:48:38Z

استعاد الأزرق السماوي صدارة البريميرليج بعد حسم ديربي مانشستر لصالحه، وتحقيق الانتصار بهدفين نظيفين، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 31، وبهذا الانتصار وصل السيتيزنس للنقطة 89 بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وحتى الآن خاض فريق جوارديولا 35 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في مباراتين وتلقى أربع هزائم.

2019-04-28T12:47:29Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين بيرنلي ومانشستر سيتي على ملعب تيرف مور، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال