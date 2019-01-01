يدخل الأهلي في الاختبار الأول تحت قيداة المدير الفني الجديد مارتن لاسارتي القادم من أوروجواي، بعدما تعاقد معه الأهلي مؤخرًا لعام ونصف العام، حيث يسعي لتحقيق الفوز من أجل استعادة الانتصارات بعد التعادل مؤخرًا أمام الداخلية، وخسارة نقطتين مهمتين في مشوار الفريق، يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، مقابل 30 نقطة لبيراميدز من 15 مباراة