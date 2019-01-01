ربع ساعة اولي من عمر المباراة
الشوط الأول ⏱— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٤ يناير ٢٠١٩
الأهلي (0-0) بيراميدز#alahlytv 📺📺 pic.twitter.com/jWoA1zZV3O
بداية المباراة ⚽— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٤ يناير ٢٠١٩
بيراميدز 🔵⚪ 🆚 الأهلي 🔴 pic.twitter.com/VNou33iVav
تشكيل الاهلي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / كريم نيدفيد / محمد هاني / أيمن أشرف / على معلول / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / رمضان صبحي
📝 تشكيل فريقنا امام بيراميدز الليلة.. توقع من سيسجل من لاعبينا!؟ 🤔#YallaYaAhly pic.twitter.com/7rv8GJufkt— Al Ahly SC (@AlAhly) ٤ يناير ٢٠١٩
شريف إكرامي / ساليف كوليبالي / مروان محسن / وليد سليمان / إسلام محارب / محمود وحيد
تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
احمد الشناوي / رجب بكار / على جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي / محمد فاروق / نبيل دونجا / كينو / عبدالله السعيد / إيرك تراوري / جون سيفوينتي
إليكم التشكيل الرسمي لفريق بيراميدز أمام الأهلي ⚪🔵 pic.twitter.com/CKAoEYbKr9— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٤ يناير ٢٠١٩
البدلاء / أحمد عفيفي / عبدالله بكري / أحمد توفيق / محمد مجدي أفشة / ناصر منسي / شريف دابو / مهدي سليمان