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بيراميدز × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بيراميدز والأهلي، في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز

محدث
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2019-01-04T16:33:40Z

27’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النادي الاهلي 

2019-01-04T16:32:13Z

26’ توقف اللقاء لسقوط محمد فاروق ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-01-04T16:31:21Z

25’ خطأ لبيراميدز بعد تدخل قوي من كريم نيدفيد على كينو فى منتصف الميدان 

2019-01-04T16:29:41Z

24’ ضغط متقدم من لاعبي النادي الاهلي على دفاعات بيراميدز 

2019-01-04T16:28:54Z

22’ تمريرة خطيرة من عمرو السولية لداخل المنطقة إلى وليد أزارو الذي فشل فى إستلام الكرة 

2019-01-04T16:26:58Z

21’ تمريرة طولية فى إتجاه رمضان صبحي على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-04T16:25:31Z

20’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-04T16:24:24Z

18’ تمريرة طولية من أيمن أشرف فى إتجاه وليد أزارو لكن ابعدها من امامه أحمد أيمن منصور 

2019-01-04T16:23:17Z

17’ إنطلاقة من إريك تراوري من الجانب الأيسر ومحاولة الإختراق لداخل المنطقة لكن تدخل معه الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-01-04T16:22:02Z

16’ عرضية من محمد حمدي من الجهة اليسري لكن امسكها الحارس أحمد الشناوي 

ربع ساعة اولي من عمر المباراة

2019-01-04T16:21:19Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة  ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-04T16:19:36Z

14’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين لمحاولة السيطرة على الكرة 

2019-01-04T16:18:27Z

12’ تمريرة طولية فى إتجاه وليد أزارو على حدود المنطقة لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-04T16:16:38Z

11’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي الأهلي لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-01-04T16:16:00Z

10’ تمريرة لداخل المنطقة من عبدالله السعيد لداخل المنطقة لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-01-04T16:15:28Z

9’ محاولة المرور من كينو من الجهة اليسري لكن تدخل معه كريم نيدفيد وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-04T16:12:50Z

8’ خطأ من على جبر بعد دفعة قوية إلى وليد ازارو  فى منتصف الميدان 

2019-01-04T16:11:53Z

7’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى كينو الذي حاول تسديد الكرة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-01-04T16:11:17Z

5’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد حمدي على الجهة اليسري الذي حاول إرسال عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها كريم نيدفيد إلى ركنية 

2019-01-04T16:10:17Z

4’ تنفيذ الخطا من على معلول بعرضية لداخل المنطقة ابعدها احمد الشناوي على حدود المنطقة تلقاها ناصر ماهر بتسديدة قوية مرت على حافة القائم الاعلي 

2019-01-04T16:09:28Z

4’ خطأ للنادي الاهلي من الجهة اليمنى بعد إحتساب لمسة يد على أحمد أيمن منصور 

2019-01-04T16:08:40Z

3’ عرضية من رجب بكار من الجهة اليمنى ابعدها الشناوي من امام الجميع 

2019-01-04T16:08:09Z

2 إنطلاقة من ناصر ماهر من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-04T16:04:36Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

تشكيل الاهلي لمباراة اليوم

2019-01-04T15:46:12Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / كريم نيدفيد / محمد هاني / أيمن أشرف / على معلول / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / رمضان صبحي 

شريف إكرامي / ساليف كوليبالي / مروان محسن / وليد سليمان / إسلام محارب / محمود وحيد 

تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم

2019-01-04T15:44:22Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

احمد الشناوي / رجب بكار / على جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي / محمد فاروق / نبيل دونجا / كينو / عبدالله السعيد / إيرك تراوري / جون سيفوينتي 

البدلاء / أحمد عفيفي / عبدالله بكري / أحمد توفيق / محمد مجدي أفشة / ناصر منسي / شريف دابو / مهدي سليمان 

2019-01-03T22:49:22Z

يدخل الأهلي في الاختبار الأول تحت قيداة المدير الفني الجديد مارتن لاسارتي القادم من أوروجواي، بعدما تعاقد معه الأهلي مؤخرًا لعام ونصف العام، حيث يسعي لتحقيق الفوز من أجل استعادة الانتصارات بعد التعادل مؤخرًا أمام الداخلية، وخسارة نقطتين مهمتين في مشوار الفريق، يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، مقابل 30 نقطة لبيراميدز من 15 مباراة

2019-01-03T22:44:31Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي بيراميدز نظيره النادي الأهلي، على ملعب “الدفاع الجوي” في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.