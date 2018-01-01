أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول........ حيث يفتح ملعب الدفاع الجوي أبوابه لاستضافة لقاء يجمع بين بيرامديز وإنبي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.